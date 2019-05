Fantacalcio, i consigli per la 38esima giornata: chi schierare e chi evitare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi novanta minuti prima di mandare la Serie A in vacanza. Per alcune Fantaleghe è lagiornata decisiva per assegnare il titolo, in altre c'è chi ha fatto la parte della Juventus conquistando il primo premio già in anticipo. I fantallenatori possono tirare un sospiro di sollievo perché per l'ultimo turno non è prevista nessuna gara al lunedì e quindi diminuisce il rischio di giocare con l'uomo in meno a causa di scelte sbagliate, ballottaggi ancora da definire o cambiamenti dell'ultimo minuto.E' la sfida tra le due squadre già sicure della retrocessione. In palio non c'è nulla, potrebbe quindi rivelarsi una partita aperta dove gli attaccanti possono diventare protagonisti. Chi crede nel romanticismo nel calcio può schierare Sergio Pellissier all'ultima partita da giocatore. La difesa a tre convince poco e manca anche il titolare Barba. Nel Frosinone più Ciano di Trotta che è anche in ballottaggio. Ok Paganini, Baroni pensa a Zampano arretrato: meglio evitarlo.Orsolini ha trascinato il Bologna alla salvezza a suon di bonus, se non avete alternative migliori può essere una buona idea anche contro un Napoli che non ha più obiettivi. Non vi fidate però del momento d'oro dei rossoblù, a salvezza conquistata può esserci un calo fisiologico. Nella squadra di Ancelotti vanno confermati i giocatori che si sono esaltati nell'ultimo turno: sì a Fabiàn Ruiz, Zielinski e Mertens. Occhio invece alla difesa, che senza Koulibaly può soffrire la velocità degli attaccanti avversari.Ansaldi dovrebbe essere recuperato per partire titolare (l'alternativa è Aina) e sulla fascia di Romulo può affondare. Per Rincon e Meité l'ammonizione è spesso dietro l'angolo, meglio lasciarli in panchina. Milinkovic ha dimostrato che gli bastano pochi minuti per fare la differenza, mettetelo anche da subentrato. Ok il solito Acerbi, non vi fidate di Proto contro Belotti.Dybala si gioca una fetta di futuro in bianconero nella partita di domenica, è il giocatore più motivato di Allegri e vuole mettersi in mostra. Kean può essere un'idea per l'attacco. Lasciate fuori Szczesny perché ci sarà il terzo portiere Pinsoglio. Se cercate un buon voto a centrocampo potete pensare a Praet, da evitare Ekdal e Linetty. Quagliarella capocannoniere del campionato va sempre messo, potete invece escludere senza troppi rimpianti Gabbiadini.Handanovic deve riscattarsi dopo i quattro gol presi contro il Napoli, in una partita importante come questa può esaltarsi e chiudere la porta a doppia mandata. Per andare in Champions Spalletti ha bisogno della grinta - e, perché no, anche dei bonus - di Radja Nainggolan. Non è una pazzia schierare Di Lorenzo a San Siro in una gara fondamentale per l'Empoli. I gol per la salvezza possono arrivare da Ciccio Caputo.Veretout può essere il giocatore chiave in una partita delicatissima per la Fiorentina; e in più è anche rigorista. In questa sfida c'è un'intera stagione in palio e rischiano di saltare i nervi: ecco perché sono da evitare giocatori dal cartellino facile come Gerson e Milenkovic da una parte e Zukanovic e Radovanovic dall'altra. Tra i rossoblù ok capitan Criscito per una prestazione di cuore, davanti puntate sull'esperienza di Pandev.Nella difesa di Semplici non fidatevi nemmeno di Vicari perché contro il Milan in lotta per la Champions rischia di affondare. Kurtic può essere una scommessa, l'ex Petagna vuole colpire. Donnarumma è un'ottima idea per la porta, occhio alla fascia destra perché c'è il ballottaggio tra Abate e Conti. Piatek ha vissuto una stagione da sogno e cerca i gol decisivi per il quarto posto.Kolarov è il difensore che ha segnato di più in questa stagione (8 gol) e proverà a pescare il jolly anche contro il Parma. Mirante è un ex e affronta una squadra senza l'attacco titolare (out Inglese e Gervinho), El Shaarawy vorrà confermarsi capocannoniere della Roma timbrando il cartellino anche all'ultima giornata. Zaniolo non vive un buon momento, non sarebbe così clamorosa una sua esclusione dal vostro centrocampo. La difesa gialloblù rischia di soffrire all'Olimpico, si può pescare Kucka come scommessa.Ilicic da mettere sempre e comunque, così come Duvan Zapata che ha vissuto una super stagione e il Papu Gomez. Nel Sassuolo ok Lirola, Demiral è stata una delle sorprese della seconda parte di campionato ma stavolta - contro un'Atalata scatenata - si può lasciare fuori. In attacco l'unico su cui puntare è Boga, anche Berardi da evitare.Sì a Barella, può essere la sua partita sia da mezz'ala che sulla trequarti. Se avete un altro portiere affidabile questa volta potete escludere Cragno: è in ballottaggio con Rafael e rischia di non giocare. De Paul è la macchina da bonus dei bianconeri e vorrà lasciare un bel ricordo in quella che probabilmente sarà la sua ultima gara. Da quando l'Udinese si è salvata Mandragora ha mollato e ultimamente raccoglie qualche insufficienza di troppo.