Fantacalcio, i consigli per la 2a giornata: chi schierare e chi evitare

A pochi giorni dalla fine del mercato, prevista per lunedì alle 22, si riscende in campo per la seconda giornata di campionato, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Anche al Fantacalcio partire con il piede giusto è sempre importante: per mettere il piede sull’acceleratore bisogna scegliere i giocatori giusti, tra certezze e intuizioni. Vediamo quali sono i nostri consigli per questa giornata.

MILAN-BRESCIA (Oggi ore 18)

Donnarumma (il rossonero) è consigliato e a caccia del bonus. Romagnoli più di Musacchio, Rodriguez può trovare le motivazioni giuste per fare una buona partita. Occhio a Kessie perché non è più centrocampista, Piatek è ancora fermo a zero gol ma mettetelo per non avere rimpianti. Nel Brescia difesa da evitare in blocco, Tonali si può esaltare contro uno dei club che l’hanno cercato. Per il resto c’è poco da prendere nella squadra di Corini.

JUVENTUS-NAPOLI (Oggi ore 20.45)

E’ uno dei due big match di giornata. Nei bianconeri Bonucci dà più garanzie di de Ligt che si può comunque mettere. Pjanic può pescare il jolly, Matuidi e Khedira sono a rischio cartellino. Douglas Costa è partito bene, schieratelo. Dall’altra parte meglio evitare Maksimovic che se la vedrà con CR7, Allan per un buon voto, ok anche Insigne e Mertens. Una sorpresa? Fabiàn Ruiz.

LAZIO-ROMA (Domani ore 18)

Occhio ai portieri, in partite come queste sono sempre sconsigliati. Nel derby avanti con le certezze: Acerbi, Lazzari e Immobile da una parte, Kolarov, Under e Dzeko dall’altra. Pellegrini ritenta il bis dell’anno scorso, Florenzi si può schierare perché giocherà avanzato sulla trequarti. Romani e romanisti, sono due giocatori che sentono molto questa partita e danno sempre qualcosa in più degli altri.

ATALANTA-TORINO (Domani ore 20.45)

Tra i nerazzurri Toloi è il migliore dei tre di difesa, Gosens è più in forma di Hateboer e Freuler può regalare sorprese. Semaforo verde per il tridente Gomez-Ilicic-Zapata, ma se potete coprirvi pensate anche a Muriel, parte fuori ma ha già fatto vedere che gli basta poco per regalare gioie.

CAGLIARI-INTER (Domani ore 20.45)

Il Cagliari ha perso Pavoletti per diversi mesi ma ha preso Simeone per sostituirlo, il Cholito cambia squadra e torna titolare per il Fanta. Potrebbe giocare già con l’Inter, pensateci. Da evitare la difesa, l’unico che si può pensare di mettere è Pellegrini; Nainggolan dovrebbe giocare più avanzato rispetto a una settimana fa ed è in cerca di riscatto. Lukaku ha iniziato bene e vuole segnare ancora, anche Lautaro è in forma. Sì a Sensi e Brozovic, Candreva con cautela. D’Ambrosio e Skriniar più di Ranocchia.

GENOA-FIORENTINA (Domani ore 20.45)

Radu può esaltarsi, Criscito è il rigorista di Andreazzoli e va messo. Ghiglione è stata una delle sorprese della prima giornata, potete dargli ancora fiducia. Radovanovic e Lerager si possono lasciare fuori, Barreca dentro con riserva. Pinamonti e Kouame cercano guizzi e gol. Nella Fiorentina può debuttare Dalbert ma non mettetelo a occhi chiusi, meglio Lirola. Preferiamo Pezzella a Milenkovic, Castrovilli si è esaltato col Napoli e vuole stupire anche a Marassi. I tre lì davanti (Sottil-Boateng-Chiesa) sono un grande sì.

LECCE-VERONA (Domani ore 20.45)

Benzar deve entrare ancora nei meccanismi di Liverani, Tachtsidis da evitare in una partita dove possono esserci tanti cartellini; Falco è stato il migliore dei suoi a San Siro e potreste pentirvene se lo lasciate fuori, Lapadula è a caccia di gol salvezza e Mancosu può essere un’idea. Nel Verona meglio evitare la difesa che ha traballato già col Bologna, Verre è il giocatore che convince di più, potete pensare a Tutino ma senza aspettarvi molto. Se Miguel Veloso si piazza sulla mattonella giusta può regalarvi un sorriso, Lazovic se cercate un buon voto.

SASSUOLO-SAMPDORIA (Domani ore 20.45)

Nella difesa di De Zerbi l’unico di cui ci fidiamo è Ferrari, ok Traoré, meno Locatelli e Obiang. Davanti Ciccio Caputo è sempre una garanzia, Boga idea interessante: lo preferiamo a Berardi. Sono sconsigliati Consigli e Audero.

UDINESE-PARMA (Domani ore 20.45)

De Paul è da schierare nonostante la possibile partenza: anche dalla panchina può fare bene. A centrocampo Mandragora e Fofana si possono mettere se si cerca un buon voto, Becao è stato l’eroe di San Siro, ma mettetelo solo in caso di necessità. Sepe è a rischio malus, preferiamo Musso anche per il fatto che gioca in casa. Bruno Alves è una garanzia nella difesa gialloblù, Kucka e Brugman meglio di Grassi. Chi ha preso Kulusevski può schierarlo perché gioca ancora nel tridente d’attacco, ma non aspettatevi che sia lui a svoltarvi la giornata. Inglese e Gervinho da schierare perché possono pescare qualche bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA