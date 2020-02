Fantacalcio, i consigli per la 26a giornata: Rebic è il più in forma del Milan, Chiellini a rischio insufficienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo tanti dubbi, preoccupazioni e – soprattutto – allarmi per il Coronavirus, la 26a giornata di giocherà regolarmente anche se Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter saranno a porte chiuse. Ancora poche ore e si parte con il primo anticipo tra Lazio e Bologna, è il momento di sciogliere ogni dubbio per schierare la vostra formazione al Fantacalcio. Ecco i nostri consigli per chi schierare e chi evitare.Strakosha è una buona soluzione, occhio ai difensori perché senza Acerbi lì dietro si rischia di traballare. Milinkovic e Luis Alberto vanno sempre messi, Lazzari e Marusic più di Jony, Leiva solo per un buon voto. Correa può essere il jolly. Difesa del Bologna da evitare contro il ciclone Immobile, l’unico che può salvarsi è Tomiyasu. I mediani potete serenamente accantonarli, Orsolini e Palacio possono accendersi.Musso può fare la classica partita da buon voto con malus, i difensori non convincono particolarmente; meglio Larsen di Sema, Mandragora non va oltre al 6 ma de Paul è consigliato anche perché batte i rigori. In attacco Okaka può sfruttare il fattore casa, ok anche Lasagna se non avete di meglio. Per Dragowski vale lo stesso discorso fatto con Musso ma considerate che gioca in trasferta, Pezzella e Caceres sono promossi ma per stavolta ci piace di più Milenkovic. Lirola può spingere più di Igor, Castrovilli pronto a illuminare e Pulgar cerca il bis dal dischetto, ma non gli chiedete di più. Cutrone è più in forma di Vlahvic, trovate un posto a Chiesa.Considerate il fattore stanchezza per il Napoli: Di Lorenzo è tornato su buoni livelli e può fare bene, Manolas meglio di Maksimovic e per Hysaj c’è il pericolo del cartellino. Zielinski ci ispira più di Allan e Lobotka che sono più utili nella fase difensiva. Politano è la carta a sorpresa, Milik gioca e va messo, Insigne non si può lasciare fuori. Sirigu rischia di passare una brutta serata, in difesa a sorpresa prendiamo Nkoulou e se credete nel Toro potete trovare un posto a De Silvestri e Ansaldi; Rincon e Lukic invece potete anche lasciarli fuori. Occhio davanti perché potrebbe giocare Zaza a caccia del riscatto, anche se non è una partita facilissima e il rischio insufficienza è dietro l’angolo.Begovic sì, ma con riserva. Conti e Romagnoli non convincono, spazio ancora al giovane Gabbia al centro ma l’unica certezza si chiama Theo Hernandez. Kessie e Bennacer più da malus che da bonus, trovate un posto a Rebic perché in questo momento è il più in forma. Calhanoglu e Castillejo non sono da mettere a prescindere. Considerate almeno uno o due malus per Perin a San Siro, Soumaro è un guerriero e anche contro Ibra può fare bella figura; Biraschi e Masiello rischiano di soffrire di più. Ankersen no, Criscito sì: fattore rigori. Cassata ha già trovato il jolly ma non gli si può chiedere un'altra magia, Behrami non è un giocatore da Fanta e Schone è pericoloso solo sui calci da fermo. In attacco l’esperienza di Pandev – ex Inter, quasi un derby per lui – può colpire più di Sanabria, troppo discontinuo.Difesa da evitare terzini compresi, rischiano di soffrire la manovra dell’Atalanta che sulle fasce è sempre pericolosa. Barak dà sostanza, la qualità di Mancosu può fare la differenza. Meglio lui di Saponara, che difficilmente farà i 90’ ed è ancora fuori forma. Gollini a Lecce si può mettere, de Roon scalerà nei tre in difesa al posto di Toloi quindi per questa giornata potete lasciarlo fuori; buona scelta invece il suo sostituto a centrocampo: Pasalic. Gli esterni di Gasperini possono mettere le ali, Zapata non sta benissimo ma con Ilicic e Gomez lì dietro i bonus possono arrivare in qualsiasi momento.Nella squadra di D’Aversa si può pescara ma senza esagerare per evitare brutte sorprese: Darmian non va oltre la sufficienza, Iacoponi e Gagliolo sono una garanzia di voto. A centrocampo l’unico che ci ispira è Kurtic dando per scontato che Kulusevski in casa va messo, soprattutto contro l’ultima in classifica. Berisha mettetelo in panca perché non sarà una partita facile per la Spal. La difesa può andare in tilt contro la velocità di Gervinho, soprattutto Cionek che se lo ritrova sulla sua fascia. Castro ha il “vizietto” dell’inserimento e potete giocarvelo come scommessa, così come Di Francesco. Petagna è rigorista, come terza punta può andare bene.Consigli può chiudere la gara con un clean sheet, per Toljan da considerare gli alti e bassi che caratterizzano un po’ tutta la squadra. Locatelli è uno dei più continui che può sfornare anche assist. Tra i tre trequartisti puntiamo sugli strappi di Boga e in casa Ciccio Caputo è sempre un sì. Joronen può affondare sotto i colpi della squadra di De Zerbi, a quel punto anche un buon voto servirebbe a poco. Sabelli può fare bene, meglio lui di Martella con Cistana e Chancellor che possono soffrire gli attaccanti neroverdi. Tonali si mette perché è il faro del Brescia, Bisoli si inserisce più di Dessena e in attacco dovrebbe rientrare Torregrossa che vuole recuperare il tempo perso. Balotelli? Nì, dipende dalle alternative.Dopo una gran prima parte di stagione, il Cagliari sta attraversando un momento negativo e per questo è meglio far riposare Cragno. Anche la difesa ci ispira poco, si può provare la carta da ex con Pellegrini. L’altro giocatore passato per i giallorossi è Radja Nainggola, lui sì sempre pericoloso sulla trequarti e da mettere anche stavolta. Cigarini difficilmente regala bonus, Ionita e Rog si possono tranquillamente escludere se potete permettervelo. Simeone non segna da un mese, Joao Pedro è il rigorista (ma non solo) della squadra. Pau Lopez può fare bene ma occhio ai malus, Bruno Peres è in crescita e Smalling è un muro anche senza Mancini (squalificato, c’è Fazio). Veretout è fresco di riscatto e si gioca i rigori con Kolarov, Cristante è da cartellino facile; Mkhitaryan è uno dei più in forma, Kluivert vuole replicare dopo il gol in Europa League e Dzeko, se l’avete preso, è da mettere sempre e comunque.Partita delicata, è il big match della giornata. Per entrambi i portieri (torna Handanovic nell’Inter) considerate almeno uno o due malus. Chiellini non è ancora al cento per cento, occhio; Bonucci in queste gare può esaltarsi e a Danilo preferiamo Alex Sandro. Pjanic vuole riscattarsi, Bentancur e Matuidi possono prendere il cartellino ma hanno il “vizietto” di inserirsi. Cuadrado ancora da esterno alto, per noi è promosso. Dall’altra parte de Vrij è il migliore in difesa, meglio Skriniar di Godin che rischia di soffrire la velocità degli attaccanti bianconeri. Candreva può essere la sorpresa, per Barella considerate sempre l’ammonizione alla quale ormai è abbonato e uno tra Vecino e Brozovic possono pescare il jolly. Gli attaccanti vanno messi a occhi chiusi, sia da una parte che dall’altra.Audero quest’anno è sempre poco affidabile, ci fidiamo più di Tonelli che di Yoshida al centro della difesa e Bereszynski può affondare lì sulla fascia dove il Verona spinge sempre tanto. Ekdal e Vieira difficilmente regalano bonus, Jankto ha più intuizioni di Depaoli. Gabbiadini e Quagliarella cercheranno gol salvezza, il secondo è anche rigorista. Il Verona è spesso garanzia di buoni voti: Kumbulla in particolare per la difesa, più avanti c’è Faraoni che corre come un treno, Pessina stavolta gioca più arretrato e potete anche puntare su altri centrocampisti. Amrabat ha una delle medie migliori tra i giocatori delle squadre medio-piccole, ma se cercate i bonus potete pensare a Verre che batte i rigori. In attacco Stepinski è favorito su Di Carmine, ma non ci entusiasma.