Fantacalcio, i consigli per la 20a giornata: semaforo verde per Perotti, Rabiot ha bisogno di tempo

Conclusi gli ottavi di Coppa Italia, la testa è proiettata alla 20a giornata di campionato che inizierà domani alle 15 con la Sampdoria che sfiderà la Lazio all’Olimpico e si concluderà con il posticipo di lunedì sera Atalanta-Spal. Occhio a non fare le scelte sbagliate, vediamo chi sono i giocatori consigliati per il prossimo turno.Strakosha può essere una buona idea contro una squadra che fa fatica a segnare. Acerbi è l’intoccabile della difesa; sì alle magie di Luis Alberto, meno a Lucas Leiva che non va oltre un buon voto. Se avete Jony potete rischiarlo sperando in un assist a sorpresa. Da Milinkovic possono arrivare i bonus per cominciare bene la giornata. Nella Samp evitate Audero contro mister 20 gol Ciro Immobile, anche i difensori potete tenerli a riposo. Ronaldo Vieira e Linetty sono in forma ma non vanno oltre il buon voto, Jankto più pericoloso in zona bonus. Se non avete attaccanti di fascia più alta, pensate a Quagliarella che può stupirvi.State alla larga dalla difesa del Sassuolo perché prende sempre almeno due gol, dalla trequarti in su può brillare Traoré, anche Djuricic è una buona soluzione. Boga rischia di fare fatica se non trova gli spazi, Ciccio Caputo in casa non si discute. Sirigu è il portiere più in forma del campionato, Izzo è a rischio cartellino ma quando sale è sempre pericoloso in zona bonus; Meglio De Silvestri e Berenguer di Aina e Verdi, la coppia Lukic-Rincon potete farla accomodare in panchina. Il Gallo Belotti sempre e comunque.Di Lorenzo è tornato sulla fascia e può fare male con i suoi affondi, Manolas non sta vivendo un buon momento e non sarebbe una pazzia lasciarlo fuori. Anche schierare Fabiàn in questo momento è un rischio perché l’insufficienza è dietro l’angolo, meglio Allan e Zielinski. In questo tipo di partite Insigne può timbrare il cartellino, Callejon è più da assist. Ok anche Milik.Donnarumma per questo turno è da buon voto con il rischio di un malus; meglio Conti di Romagnoli e Musacchio, Hernandez è un difensore che segna (quasi) come un attaccante. Castillejo è una delle scommesse di giornata, meglio Bennacer di Kessie che sta vivendo una stagione negativa. Se avete già preso Ibra mettetelo perché vuole spaccare il mondo, e anche Leao in zona gol può beneficiare della presenza di Zlatan. Musso a San Siro può fare la partita della vita, è una scelta rischiosa ma che può ripagarvi. Larsen può soffrire sulla fascia di Theo, meglio Sema. De Paul è il più in forma dell’Udinese e lì davanti Okaka può creare qualche problema ai centrali rossoneri; preferiamo l’ex Roma a Lasagna.Skorupski è una soluzione se non avete di meglio, Tomyiasu e Danilo idee per una sufficienza: ci danno più fiducia loro di Bani e Mbaye. Demaili ha il cartellino facile, così come Poli- Orsolini in casa è sempre più ispirato, la salvezza passa (anche) dai piedi di Palacio; Sansone meglio di Soriano perché è rigorista. Il Verona di Juric è una delle sorprese del campionato: le sorprese nella sorpresa sono Kumbulla e Rrahmani, due dei migliori difensori tra le squadre nella seconda metà di classifica. Meno fiducia per Gunter. Miguel Veloso ha il fattore punizioni/angoli dalla sua parte ma dopo un girone d’andata da protagonista ha accusato un po’ di stanchezza; quelli che hanno sempre le batterie cariche sono Amrabat e Lazovic. Zaccagni ci ispira più di Pessina, occhio a non farvi ingannare da Di Carmine: non sempre può salvarvi…Sabelli quando sale sulla fascia è sempre pericoloso, Cistana torna ma pensateci solo se non avete nulla di meglio. Potete sforzarvi invece a trovare un posto a Sandro Tonali, centrocampista da ottimi voti e qualche bonus ogni tanto. Romulo si inserisce più di Ndoj. Balotelli? Se credete in lui può essere una buona soluzione per completare il tridente, è più da bonus lui di Torregrossa. Ok Olsen ma considerate che può prendere un malus; sì alle cavalcate di Pellegrini e alla garra di Nandez. Pisacane potete farlo sedere in panchina perché non sarà facile gestire Balotelli. Rog e Cigarini non regalano grandi gioie, più facile trovarle dai piedi di Nainggolan. Simeone un po’ in affanno, Joao Pedro va messo sperando in un rigore per il Cagliari.Vi consigliamo un turno di riposo per i giocatori del Lecce, se proprio volete mettere qualcuno Falco è l’unico che può inventarsi un guizzo. Al contrario, è approvato il blocco Inter: da Handanovic a Sensi, da de Vrij a Brozovic. Via libera anche ai giocatori in dubbio come Gagliardini, Barella e Godin, ma coprendovi per non rimanere in dieci. Superfluo dire che Lukaku e Lautaro vanno messi a occhi chiusi.Perin ha fatto bene da quando è tornato in rossoblù ma il rischio malus è troppo alto. Partita speciale per Biraschi tifoso romanista, Romero è a rischio cartellino nel duello con Dzeko ma può fare bene. Occhio a Ghiglione perché è in ballottaggio con Ankersen ma è un difensore che gioca più avanti e arriva spesso sul fondo. Cassata e Sturaro anche no, più insufficienze che bonus finora per Schone. Sanabria è l’ex che vuole stupire, per Pandev c’è aria di derby. Smalling e Mancini proveranno ad alzare il muro davanti a Pau Lopez e sono consigliati, il primo più dell’ex Atalanta; Cetin e Santon sulle fasce ci convincono meno. Ok Veretout ma non vi aspettate più di un buon voto, Under può essere distratto dalle voci di mercato e Pellegrini può tirare fuori una magia in qualsiasi momento. Se volete lasciare fuori Perotti considerate che è il rigorista della Roma.Non sarà una partita facile per de Ligt, Bonucci dà più sicurezza e Cuadrado è più in forma di Alex Sandro. Rabiot è in crescita ma ci vuole ancora tempo, Matuidi poco da bonus; Pjanic è il cervello della Juve e può regalare bonus inaspettati dai calci da fermo. Ramsey quando gioca va messo, davanti inutile pensarci troppo: Ronaldo, Dybala e Higuain vanno messi anche se giocano 5’, magari coprendovi per non avere brutte sorprese. Nel Parma bisogna pescare con intelligenza, ma non sono tutti da evitare: sicuramente i difensori non sono i più affidabili per questo turno, Kurtic può far male con gli inserimenti e la velocità di Gervinho può far male. Kucka ed Hernani rischiano di essere annullati, Kulusevski vorrà convincere la Juve che ha fatto la scelta giusta a puntare su di lui per la prossima stagione.Tenersi qualche giocatore per il posticipo del lunedì fa sempre comodo quando il risultato è ancora in bilico. Ecco perché Toloi può essere una buona scelta per la vostra difesa: sicuro dietro e pericoloso in zona gol. Chi ha preso Gosens all’asta ha fatto uno dei migliori colpi per rendimento/prezzo e non può lasciarlo fuori; in casa può spingere anche Castagne. Freuler meglio di de Roon, davanti Ilicic, Gomez e Duvan Zapata possono divertirsi. Muriel? Mettetelo anche se parte fuori, ha dimostrato più volte che è in grado di segnare anche giocando 15/20’. Berisha rischia un’imbarcata a Bergamo e potete farlo accomodare in panchina; la difesa traballa troppo e anche in questo caso conviene fare altre scelte. Strefezza rischia di essere travolto da Gosens, Murgia come scommessa: ma non chiedetegli miracoli. Petagna è la classifica terza punta – e rigorista – che da ex vorrà colpire. Di Francesco deve ritrovare ancora la forma migliore.