Fantacalcio, da Muriel al ballottaggio Lautaro Martinez-Icardi: i nomi per la terz'ultima giornata

La terz’ultima giornata di campionato si apre domani alle 15 con, occhio quindi ai ballottaggi e ai cambi dell’ultimo minuto: aspettate le formazioni ufficiali prima di fare le vostre scelte. Alle 20.30 c’è il match clou tra, doveaffronterà la squadra che ha rifiutato durante il mercato invernale. Potrebbe essere una motivazione in più per centrare il bonus. Occhio all’Inter che gioca lunedì sera (contro il Chievo): Lautaro Martinez e Icardi sono in ballottaggio perenne, schierateli ma copritevi.ATALANTA-GENOA (Domani ore 15)La grande stagione dell’Atalanta passa anche dai piedi di Duvan Zapata, in partite come queste va messo. De Roon è in crescita e ultimamente ha trovato anche il bonus su rigore. Occhio a Castagne che potrebbe giocare fuori ruolo nella difesa a tre. Di questo Genoa ci fidiamo poco nonostante il pareggio con la Roma: Criscito rischia l’insufficienza, Radu può prendere più di un gol; l’unico da salvare è il Cuti Romero.CAGLIARI-LAZIO (Domani ore 18)Fiducia a Pavoletti che viene dal gol al San Paolo, Birsa è fuori forma e quest’anno sta deludendo. Parolo è tornato a segnare contro l’Atalanta e si può confermare anche a Cagliari, dove probabilmente sarà ancora titolare. Il leader Acerbi non si discute mai. Badelj convince poco e non porta mai molti bonus, Wallace da evitare dopo il disastro contro l’Atalanta e oltretutto è anche in ballottaggio.FIORENTINA-MILAN (Domani ore 20.30)La nuova coppia Chiesa-Muriel è da schierare, il colombiano affronta la squadra alla quale ha detto no a gennaio. Lafont è un rischio, Benassi per un buon voto, Laurini potete farlo accomodare in panchina. Date ancora fiducia a Piatek o rischiate di pentirvene, Bakayoko si può lasciare fuori e Suso è più da bonus di Borini. In difesa ok capitan Romangoli.TORINO-SASSUOLO (Domenica ore 12.30)Izzo è in forma super ed è un’ottima scelta per la vostra difesa, il Gallo Belotti vuole finire in crescendo questa stagione e specialmente in casa bisogna metterlo. De Silvestri e Ansaldi più di Meité e Lukic. Rogerio può faticare a sinistra e ha il cartellino facile, meglio Lirola. Demiral è il difensore-bomber del Sassuolo, Boga viene dal gol col Frosinone e va confermato anche a Torino.FROSINONE-UDINESE (Domenica ore 15)Tra i gialloblù c’è poco e niente in chiave fanta: l’unico su cui scommettere è il solito Pinamonti che continua a portare bonus. Occhio alle giocate di Pussetto che si può esaltare contro una squadra già in Serie B. De Paul a Frosinone va messo a occhi chiusi, in difesa si rischia qualche insufficienza. Musso è una buona scelta per la porta.SAMPDORIA-EMPOLI (Domenica ore 15)Quagliarella sempre e comunque. Ok anche Defrel, meglio di Gabbiadini. Praet può essere il jolly di giornata o comunque portare un buon voto, non vi fidate della coppia Ferrari-Tonelli in difesa. Ok Caputo se non avete alternative migliori, Krunic rischia di essere risucchiato dal centrocampo blucerchiato e Silvestre può soffrire gli attaccanti avversari.SPAL-NAPOLI (Domenica ore 18)Partita difficile per la Spal, ma si affrontano due squadre senza obiettivi: per questo Kurtic e Petagna possono essere due sorprese di giornata. Ok Lazzari che vorrà mettersi in vetrina, Missiroli e Murgia potete lasciarli fuori. I giocatori del Napoli sono da schierare in blocco dal centrocampo in su – Mertens su tutti - perché giocano spensierati e senza pressioni, occhio alla difesa: l’unica certezza è Koulibaly.ROMA-JUVENTUS (Domenica ore 20.30)El Shaarawy è il capocannoniere giallorosso, mettetelo anche contro la Juventus. Evitate De Rossi e Cristante che sono a rischio cartellino. Ok Dzeko, ma non vi aspettate grandi cose. E’ sempre difficile lasciare fuori i giocatori bianconeri, ma De Sciglio si ritroverà davanti il Faraone e potrebbe passare una serata non positiva. Schierate Cancelo che dovrebbe giocare nel tridente d’attacco, si può rilanciare anche Kean dopo tre partite a secco.BOLOGNA-PARMA (Lunedì ore 19)Orsolini cerca il guizzo, Skorupski può fare una buona prestazione e magari chiudere anche senza subire reti. Dzemaili cerca il gol dell’ex, ok anche il rigorista Pulgar. Potete far riposare i difensori che possono soffrire la velocità di Gervinho: tra i giocatori del Parma è l’unico che riesce a inventarsi qualcosa lì davanti. Dimarco per dare una spinta in più sulla sinistra, Iacoponi e Siligardi non convincono.INTER-CHIEVO (Lunedì ore 21)Nel Monday Night fate all in sul blocco Inter: Handanovic per il clean sheet, Skriniar porta sempre a casa un buon voto; Perisic e Nainggolan - tornato ormai sui suoi livelli – non si discutono e lì davanti potete schierare sia Lautaro che Icardi. Chi evitare? Cedric, che finora ha giocato solo due partite in Serie A più un minuto col Parma. L’unico da pescare nei gialloblù è il baby Vignato: classe 2000, l’unico a salvarsi in questo finale di stagione da incubo.