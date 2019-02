Consigli Fantacalcio 24ª giornata, chi schierare e chi evitare in formazione

Consigliati:

Si avvicina l’inizio della. Un turno di campionato che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica scudetto, senza perdere d’occhio la battaglia più che viva per la conquista del quarto posto. Il lungo week-end di calcio vedrà l’interessante sfida tra Atalanta e Milan e terminerà lunedì 18 febbraio con la Roma di Mister Di Francesco che affronterà il Bologna allo stadio Olimpico. Ad aprire le danze, domani venerdì 15 febbraio alle 20.30, l’anticipo tra la Juventus e Frosinone.Non sarà facile per i, che dovranno tenere conto dei vari infortuni, delle squalifiche e dei turnover (la Juventus affronta in Champions l’Atletico mercoledì 20 febbraio). Dettagli che avranno delle inevitabili ripercussioni sule sullo schieramento delleVisto l’importante impegno in coppa, estrema attenzione alle scelte di Mister Allegri. Gioca, che punta al bonus inviolabilità. Fasce di difesa presidiate daa destra ea sinistra. Si rivedrà. Fiducia ache è in un ottimo momento.gioca dal 1’,cavallo di battaglia.può tornare a portare bonus.Nel Frosinone fiducia a, potrebbe giocare una buona partita e regalare qualche emozione.Evitare tutto il reparto difensivo ciociaro. Squalificato Alex Sandro.cerca il bonus. La vera scommessa può essere l'inserimento diha giocato una buona partita con il Milan e punta ad un altro voto alto ( con rischio malus). Fiducia a, perno del centrocampo sardo. Conferme peri e, che trascinano l’attacco sardo. Bonus in testa perche è solito esaltarsi in trasferta. Fiducia anche ad. Sufficienza fissa perLa coppia centralepotrebbe soffrire le incursioni di Gervinho. Non convince la coppiaLe scommesse:è in forma, ha giocato una buonissima prestazione con l’Inter. La riconferma non è male come idea. Nel Cagliari scommessasta collezionando numeri straordinari. Insostituibile.ugualmente intoccabili. Confermate ancorain difesa. Fiducia anche aNel Milannon punta al bonus ma le sue prestazioni sono sempre positive.è una certezza per la difesa rossonera.gioca bene e garantisce buoni fantavoti agli allenatori che lo schierano.ha segnato in tutte le partite.potrebbe premiare la fiducia.Per questa partita eviterei l’inserimento dei centrali atalantini. Evitare. Saltaazzardo intrigante.potrebbe non deludere.vuole dimostrare il suo valore.In ottima formache ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite giocate.può trovare il bonus, soprattutto dalla lunga distanza.non va mai sotto il 6.difenderà con tenacia la porta fiorentina, cercando di confermarsi come garanzia tra i pali.potrebbero rovinare la giornata a Cionek e compagni. Okè l’uomo dei piazzati, perciò il bonus è sempre dietro l’angolo.Squalificatoa centrocampo, eviterei gli eventuali sostituti.non in forma. No anon convince.Nei viola cerca postoPotrebbe essere la scommessa vincente.resta tra i giocatori più in forma nell’Empoli, come anchea centrocampo.può essere una valida scelta. Fiducia in, potrebbe non deludere.viene da una non buona prestazione, potrebbe ricambiare la fiducia. Ok, ma con le giuste coperture in panchina.centravanti più in forma ma si può mettere anchenon convince. La retroguardia neroverde è un azzardo.potrebbe essere la giusta scommessa per questa giornata.in campo epotrebbe stupire.Nella Lazio puntiamo suche, anche a rischio malus, più giocare una buona partita.Fuori Milinkovic-Savic, Wallace, Parolo, Bastos e Luis Alberto. Certezza. Va bene. Azzardiamo. Immobile è il grande dubbio ( schieratelo ma con la giusta copertura), mentre la mediana dovrebbe essere formata da Cataldi, Leiva e Badelj.Eviterei l’estremo difensore del Genoa,non sono al top. No a. Tra i biancocelesti,non convince.è pronto per ristupire? Schieratelo.non vuole interrompere la striscia positiva.Sfida salvezza al Friuli, dove entrambe le squadre devono assolutamente vincere.per i friulani. Per i veronesi spazio a, l’unico che sta portando bonus.ok.Eviterei entrambi i reparti difensivi. No a Behrami e Lasagna.potrebbe illuminare gli occhi del fantallenatore più audace.è il secondo miglior portiere del nostro campionato, ma in questo match un malus non è imprevedibile.sono in forma.potrebbe non deludere.senza ombra di dubbio.punta al bonus.da inserire.ok.non convince.non è il portiere più adatto per questo match.Eviterei tutta la difesa blucerchiata, soprattutto i due terzini.meglio fuori che dentro.sulla destra d’attacco.non è in forma, ma se non si hanno valide alternative potrebbe ricambiare la fiducia.Ballottaggio tra Meret e Ospina in porta. Intoccabilepunta al bonus. Fiducia al trio. Il numero uno del Toro,, ha portato bonus pesanti grazie al rigore neutralizzato a De Paul. In difesa Mister Mazzarri ritrovapuò dar fastidio alla difesa partenopea.potrebbe soffrire le incursioni dell’attacco napoletano. Anchetentenna.si può evitare.sono le scommesse color granata.torna a segnare?stupirà.ok, ma solo con la copertura di riserva.Ballottaggio Olsen - Mirante. Non al meglio Karsdorp con Santon in pre allarme. Non si può rinunciare a(che nonostante le critiche - ricevute anche martedì 12 durante la partita di Champions tra Roma e Porto - gioca e segna) ​ma nemmeno a Manolas.è in una condizione straordinaria.100%.Per il Bologna spazio aed alle giocate diok.potrebbe consolidare la mediana.: Sconsigliata la linea difensiva felsinea. Evitarenon convince.Solo per i più audaci: pronto a dare battaglia pur di difendere la porta bolognese.potrebbe entrare.cerca il riscatto.