Fantacalcio, cinque giocatori sui quali puntare per il finale di stagione

La sosta per le nazionali viene vista sempre come un incubo dai fantallenatori. “Speriamo non si faccia male nessuno” è la preghiera di chi ha visto i propri giocatori infortunarsi durante le pause del campionato. Per noi, però, è anche il momento per fare una previsione sulla corsa finale: su chi puntare al fantacalcio in vista degli ultimi mesi della stagione? Ecco le nostre cinque scommesse che vi possono regalare punti decisivi.

PAULO DYBALA (Juventus) – Scalpita per tornare in campo dopo una stagione piena di problemi fisici. Andrea Pirlo lo aspetta dopo la sosta per il rush finale, Dybala vuole aiutare la Juve a uscire da uno dei momenti più complicati degli ultimi anni: con lo scudetto ormai quasi definitivamente andato (l’Inter è a +10) adesso è a rischio anche la qualificazione in Champions. Ancora un po’ di pazienza e vedrete: Paulo ricomincerà a portare bonus.

RADJA NAINGGOLAN (Cagliari) – Grinta e cuore per il suo Cagliari. La salvezza dei rossoblù passa anche dai piedi di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha segnato un solo gol da quando è arrivato nel mercato invernale, per evitare la retrocessione servirà anche la sua garra e magari qualche bonus in più.

DRIES MERTENS (Napoli) – Due squilli contro la Roma come a dire “Ehi, sono tornato”. Dries c’è. E vuole trascinare il Napoli alla qualificazione in Champions League. Se qualcuno avesse avuto qualche dubbio sulle sue condizioni, il belga ha risposto presente nell’ultima gara della squadra di Gattuso, che ha dovuto fare a meno di Mertens per quasi tre mesi. Ora però l’attaccante è tornato a colpire, e può essere l’uomo in più del Napoli nella parte finale del campionato.

HAKAN CALHANOGLU (Milan) – Una stagione tra alti e bassi, con un contratto in scadenza a giugno e il futuro tutto da decidere. Intanto però Hakan è tornato a colpire nell’ultima giornata contro la Fiorentina. Il turco deve riscattare gli ultimi mesi al di sotto dei suoi standard, e anche al fantacalcio può diventare decisivo.

CHRISTIAN ERIKSEN (Inter) - Alcuni hanno deciso di tagliarlo perché non giocava, ma chi ha avuto la pazienza di aspettarlo adesso si ritrova un titolare a tutti gli effetti. Eriksen ha definitivamente superato Arturo Vidal nelle gerarchie di Conte, si è preso un posto nel centrocampo nerazzurro e ha acquistato fiducia in se stesso. Adesso gli manca solo il primo gol in campionato, ma la (fanta)svolta è dietro l’angolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA