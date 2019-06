Fantacalcio, i cinque centrocampisti top della stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver analizzato i migliori portieri e difensori della stagione, ora è la volta di vedere quali son stati i cinque centrocampisti top del campionato.Ci ha messo un po' a ingranare a causa di un' infezione batterica che gli ha fatto passare una brutta estate, ma quando ha recuperato non l'ha fermato più nessuno. Chi l'ha preso come centrocampista ha fatto il colpo dell'anno, in alcuni Fantacalci è stato inserito tra gli attaccanti dove anche in quel caso è stato un buon acquisto: 12 gol e 7 assist in 31 partite, due triplette e una doppietta. Un vero e proprio gioiello. Nel mercato di gennaio c'era stato anche l'interesse della Roma, ma l'Atalanta non ne voleva proprio sapere di lasciarlo partire.Dicevano che il suo rendimento sarebbe calato. Dicevano... E un po' è stato anche vero, perché all'inizio non era lui: qualche insufficienza di troppo, infortuni qua e là e l'esclusione contro il Napoli a causa di un ritardo in allenamento. Poi, nel girone di ritorno è tornato il vero Radja. Merito (anche) di Spalletti che si è sempre coccolato il suo pupillo, dall'inizio alla fine: l'allenatore sa come gestirlo e sa dove farlo giocare. Nainggolan ringrazia, quest'anno ha chiuso la stagione con 6 gol e 3 assist in 29 gare.C'era chi diceva che i 30 milioni di clausola pagati dal Napoli per lo spagnolo erano troppi. Oggi vale il doppio. Si è inserito perfettamente nel calcio italiano, ha giocato esterno di sinistra e centrale, prima vicino ad Hamsik poi al posto dello slovacco. Risultato? Ancelotti non poteva fare a meno di lui: gol, assist e ottimi voti. E' tra i primi tre centrocampisti del campionato, niente male per uno appena sbarcato in Italia. L'ex Betis Siviglia ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con 5 gol e 3 assist in 27 partite.E' un po' la sorpresa di questa top five, in pochi si sarebbero aspettati di vedere El Tucu Correa tra i migliori centrocampisti del campionato (anche lui, come Ilicic, in alcune liste è stato inserito da attaccante). Eppure, carta canta: 5 gol e 6 assist in 34 gare delle quali 16 giocate da subentrato. Ma all'argentino bastano pochi minuti per far vedere quanto vale: finte, sterzate e dribbling. Entrava e spaccava le partite: con le sue reti ha regalato sei punti alla squadra di Inzaghi.E' stato una dei pochi a salvarsi in una stagione nella quale l'Udinese ha rischiato seriamente di scendere in Serie B. Quando le partite non si sbloccavano ci pensava lui con qualche magia. La chiave di quella che può essere stata la sua ultima stagione in bianconero è stata il cambio di ruolo: schierato spesso interno di centrocampo nel 3-5-2, aveva più spazio per inserirsi e inventare qualcosa per i compagni. Più gol, più responsabilità: ha giocato tutta la seconda parte della stagione con la fascia da capitano al braccio, totalizzando 36 presenze, 9 reti (mai così tante in carriera in una sola stagione) e 8 assist.Giocatori non titolari che se schierati nella giornata giusta vi hanno regalato qualche punto in più, oppure altri che avete dovuto salutare dopo il mercato invernale perché hanno cambiato campionato. Vediamo chi sono, quindi, i centrocampisti che hanno fatto una buona stagione totalizzando però meno di 20 presenze. Chi aveva preso Kevin-Princeall'asta di settembre era convinto di aver fatto il colpo: un centrocampista che gioca al centro dell'attacco di De Zerbi come falso nueve. Boom. E così è stato fino a gennaio: 4 gol e 2 assist in 13 partite prima di salutare la Serie A e il Fantacalcio per andare a Barcellona. Chi invece alla fine fa sempre il suo è Diego: un infortunio dopo l'altro nella prima parte di stagione, smaltiti tutti i problemi ha trovato più spazio chiudendo il campionato con 5 gol in 13 gare. Partito come riserva di Brozovic e Vecino, alla fineè riuscito a sfruttare le sue occasioni segnando 5 gol in 19 partite e chiudendo la stagione tra i migliori centrocampisti del campionato.