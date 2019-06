Fantacalcio, i cinque attaccanti top della stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli attaccati sono i giocatori nei quali i fantallenatori investono di più. Speranze e (fanta)milioni: alcuni sono macchine da bonus, altri rischiano di diventare dei veri e propri boomerang se presi in una stagione negativa. Andiamo a vedere - dopo aver analizzato portieri, difensori e centrocampisti - chi sono stati i cinque migliori attaccanti della stagione appena conclusa.Il trono di capocannoniere del campionato è tutto suo: 37 presenze, 26 gol e dopo più di otto anni di nuovo nel giro della Nazionale diventando anche il marcatore più anziano della storia dell'Italia. Anni? 36. Quaglia-gol più invecchia più migliora. E chi l'ha preso al Fanta quest'anno ha fatto l'affare: massimo rendimento con il minimo sforzo. Non è stata una delle punte più pagate all'asta, ma quanti bonus!Eccolo il colpo dell'anno. In tutte (o quasi) le aste è stato il giocatore più pagato. Stra-pagato. Chi l'ha preso ha fatto festa per tutta l'estate. Poi? Ha parlato il campo: i più pessimisti erano già pronti a scambiarlo (sacrilegio!) dopo i soli tre gol nelle prime sette giornate. E' vero, ci ha messo un po' a ingranare, ma poi ha messo il turbo e non si è più fermato: 21 gol e 11 assist in 31 partite di campionato, per gli avversari era una tassa fissa da pagare a ogni giornata.In pochi ci avrebbero scommesso a inizio stagione. Alzi la mano chi aveva pronosticato che Duvan Zapata avrebbe fatto più gol di Ronaldo in campionato. Nessuno, probabilmente. Eppure: il colombiano è arrivato a quota 23 reti (e 7 assist) nella stagione della consacrazione. Nel Luna Park di Gasperini gira tutto alla grande, il colombiano ha trascinato l'Atalanta in Champions League e i fantallenatori ringraziano soddisfatti.Un vero fantallenatore si studia fin dall'estate le amichevoli delle squadre per capire su chi puntare all'asta. E' qui che "nasce" Piatek, a suon di gol conquista un posto da titolare nel Genoa fino a calare il poker nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce ad agosto. In molti non se la sono sentita di fare pazzie per lui: "Un classico fuoco di paglia", dicevano; altri hanno storto il naso quando a gennaio è passato al Milan per paura che non segnasse più. Lui, invece, ha continuato a fare gol a raffica chiudendo la prima (pazzesca) stagione in Italia con 22 centri e 2 assist in 37 partite.Altra stagione da protagonista per l'attaccante belga, che con 16 gol e 10 assist entra nella top five dei migliori attaccanti del campionato. Il punto più alto della stagione l'ha toccato nel novembre scorso, quando con una tripletta contro l'Empoli ha superato Careca e Altafini nella classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli. Sarri o Ancelotti la musica non cambia, su Dries si può puntare da anni a occhi chiusi.