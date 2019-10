Fantacalcio, l'analisi della 9a giornata: Muriel show, super Zaniolo. Delude Higuain

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla vittoria al Sassuolo a quella della Lazio nel posticipo di ieri sera. La nona giornata è stata un mix di emozioni e sorprese, come i sette gol dell’Atalanta contro l’Udinese con Musso che ha preso un voto sotto lo zero considerando tutti i malus del fantacalcio . Vediamo partita per partita quello che è successo nel week end.Nonostante il gol subito, la squadra di Juric meglio dietro che in attacco. Ok Kumbulla, e Rrahmani, Di Carmine non punge e Stepinski entra ma non prende voto. Verre l’unico a provarci, Faraoni meglio di Lazovic. La difesa del Sassuolo regge con Consigli che porta a casa il clean sheet, bene Berardie Boga, delude Defrel.Marcatore: DjuricicAssist: Boga.Ammoniti: Kumbulla, Gunter, Romagna, Verre, Defrel, Pessina, Amrabat, Djuricic, Peluso, Magnanelli.Il fattore rigore di Mancosu non fallisce nemmeno contro la Juve. Tante le sorprese nel Lecce: da Lucioni a Tachtsidis. Male invece Farias e Babacar. Nella Juve deludono ancora De Ligt e Bernardeschi. Pjanic un po’ in ombra, meglio Bentancur. Higuain spento, Dybala non fallisce.Marcatori: Dybala, Mancosu.Assist: -Ammoniti: Calderoni, Rossettini, Mancosu, Lapadula, Bernardeschi.Altri due malus per Handanovic che paga la condizione di una difesa un po’ traballante. Candreva è rinato, Gagliardini e Barella meglio di Brozovic e Biraghi non affonda. Lautaro senza bonus, Lukaku sgomita e trova il gol. Riscatto Karamoh da ex, bene anche Darmian sulla fascia. Kulusevski positivo come al solito, Gervinho col turbo. Kucka affonda a centrocampo.Marcatori: Candreva, Karamoh, Gervinho, Lukaku.Assist: Karamoh, Candreva.Ammoniti: Barella, Candreva, Esposito, Sepe, Darmian.Prime indicazioni dal nuovo Genoa di Thiago Motta, che con i tre cambi ribalta la partita. La sorpresa è Kevin Agudelo, centrocampista classe ’98 in gol al debutto. Zapata e Romero attenti, Ghiglione solita spina sulla fascia e Pinamonti si dà da fare lì davanti. Pandev non muore mai, magia di Kouame. Nel Brescia Joronen si esalta ma la difesa delude. Tonali pesca il jolly, Bisoli fa il suo ma davanti tutti rimandati: da Donnarumma a Balotelli e Ayè.Marcatori: Tonali, Agudelo, Kouame, Pandev.Assist: Pinamonti, Ghiglione, Kouame.Ammoniti: Bisoli, Tonali, Ankersen, Ghiglione, Agudelo, Balotelli, Pandev, Romero, Radu.Bani trova la zampata decisiva, bene anche Danilo e Mbaye. Soriano torna quello di qualche anno fa, Dzemaili è una diga e Sansone sguscia tra i difensori della Samp. Palacio infinito, Orsolini non entra in partita. Dall’altra parte alta insufficienza per Quagliarella, si salva Gabbiadini che da ex trova un eurogol e Audero fa quello che può. Per il resto, la squadra di Ranieri è sempre di più in un tunnel dal quale fa fatica a uscire.Marcatori: Palacio, Gabbiadini, Bani.Assist: Soriano, Vieira, Mbaye.Ammoniti: Bereszynski, Murru, Colley, Schouten.Ok Sirigu e Izzo, bene anche Nkoulou. De Silvestri e Aina non spingono sulle fasce; Iago Falque delude, meglio Belotti. Zaza entra e trova il bonus. Olsen è sempre più una conferma, altra buona prestazione nonostante il gol subito. Pellegrini il migliore in difesa e Nandez trova la prima rete italiana. Nainggolan e Simeone oltre la sufficienza, meno bene Joao Pedro.Marcatori: Nandez, Zaza.Assist: Simeone, Belotti.Ammoniti: Ansaldi, Rincon, Nainggolan, Ceppitelli.Tra i migliori della squadra di Semplici c’è il ’97 Strefezza con tanto di assist. Kurtic meglio di Murgia, ok i tre in difesa, qualche indecisione per Berisha. Poco e niente davanti, dove si salva solo Petagna. Un miracolo di Ospina alza il voto, Di Lorenzo e Malcuit sotto la media, Koulibaly fa il suo. Allan lotta, Fabiàn prova a dare la scossa ma Zielinski non è in giornata. Llorente e Mertens fanno poco lì davanti, continua il buon momento di Milik.Marcatori: Milik, Kurtic.Assist: Allan, Strefezza.Ammoniti: Strefezza, Tomovic, Cionek, Berisha, Luperto.Valanga nerazzurra. L’unica insufficienza nella squadra di Gasp è di Simon Kjaer, che è riuscito a sbagliare qualsiasi cosa. L’ex Muriel è scatenato e ne fa tre, Ilicic, de Roon, Gomez, Pasalic… una macchina da bonus messa in campo! L’Udinese? Buon voto per Okaka, il resto sono insufficienze a raffica, compreso Rodrigo De Paul che ha iniziato la stagione sotto le aspettative. Troost-Ekong, Becao e Mandragora i peggiori insieme a Opoku.Marcatori: Okaka, Ilicic (2), Muriel (3), Pasalic, Traoré.Assist: de Roon (2), Gomez (2).Espulso: Opoku.Ammoniti: Djimsiti, Hateboer, Samir.Alti e bassi per la Roma, dove Kolarov è un po’ spento ma Veretout gioca la sua miglior partita da quando è in giallorosso. Super Zaniolo , Dzeko segna anche con la maschera. Bene Mancini a centrocampo, ok anche Pastore e Perotti. Donnarumma tiene in partita il Milan, Hernandez vola come se avesse un motorino ma il problema è sulla fascia opposta con Conti e Calabria. L’ex Romagnoli guida la difesa, partita da dimenticare per Kessie. Biglia lento, Leao stavolta non punge. Calhanoglu positivo.Marcatori: Dzeko, Hernandez, Zaniolo.Assist: Calabria.Ammoniti: Mancini, Antonucci, Cetin, Kolarov, Musacchio, Biglia, Calhanoglu, Romagnoli.Dragowski si supera all’ultimo col rigore parato a Caicedo, Milenkovic e Caceres meglio di Pezzella. Lirola a tutta fascia, Pulgar difende e Castrovilli non va oltre la sufficienza. Chiesa e Ribery i migliori di Montella per distacco. Acerbi regge la difesa, Lazzari meglio di Lulic; delude Milinkovic, Luis Alberto è ispirato. Scatenato Immobile, il voto di Correa sale dopo il gol.Marcatori: Correa, Chiesa, Immobile.Assist: Immobile, Ribery.Espulsi: Ranieri, Ribery.Ammoniti: Castrovilli, Pulgar, Pezzella, Luis Alberto, Lulic, Parolo.