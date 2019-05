Fantacalcio, l'analisi della 37esima giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi verdetti in arrivo nell'ultima giornata di campionato. Prima però diamo uno sguardo alla 37esima giornata, nella quale il Bologna ha festeggiato la salvezza grazie ai soliti guizzi di Orsolini, un vero e proprio top player in questo finale di stagione. Disastro Inter, Fabiàn Ruiz si esalta. Piatek ritrova il gol e Zaniolo mezz'ala delude ancora. Non sarà soddisfatto nemmeno chi si aspettava bonus da Quagliarella e Ronaldo, rimasti tutti e due a secco.Okaka show: due gol e un voto super, chi l'ha lasciato in panchina si mangia le mani. Per De Paul tre assist che valgono quanto un gol, bene anche Larsen e Samir. Sulla partita di Musso pesano i due malus, Mandragora da rivedere e per Pussetto una mezz'ora sottotono. Nella Spal bene Kurtic e Petagna, Lazzari la solita certezza. Ok anche Antenucci nella ripresa. La difesa prende tre gol ed è bocciata in blocco.Marcatori: Samir, Okaka (2), Petagna, Valoti.Assist: De Paul (3), Kurtic.Ammoniti: Vicari, Fares, Kurtic, Jankovic, Zeegelaar, Samir, Mandragora, De Paul.Bene Radu nonostante il gol subito, ok Biraschi, meglio ancora Criscito che trova anche il gol. Pandev si salva, delude Lapadula. A centrocampo solo Veloso va oltre la sufficienza. Super Cragno - e non è la prima volta - Cacciatore salva il pareggio e in generale regge tutta la difesa. Barella poco ispirato, João Pedro non incide. Pavoletti conferma la legge dell'ex e va a segno per la terza gara consecutiva.Marcatori: Pavoletti, Criscito.Assist: Bradaric.Espulsi: Pezzella.Ammoniti: Klavan, Criscito, Veloso.Clean sheet per Consigli e il voto s'impenna, bene Demiral e Locatelli. Lirola quando deve difendere va in affanno, Berardi tra alti e bassi. Boga stavolta non brilla, Duncan fa il suo in mezzo al campo. Altro flop per Zaniolo che da mezz'ala non convince, MIrante continua a fare parate decisive e Florenzi è una furia. Ünder cala alla lunga e Kluivert non fa meglio. El Shaarawy? Stavolta si perde anche lui.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Magnanelli, Brignola, Zaniolo, Fazio, Juan Jesus, Nzonzi.Chi ha puntato sui giocatori del Chievo stavolta può sorridere perché qualche sufficienza c'è stata. Pellissier regala un buon voto agli ultimi affezionati che hanno puntato su di lui. Occhio però, perché non tutti sono andati bene: Vignato e Stepinski erano tra i più attesi ma non hanno brillato. Nella Samp Quagliarella rimane a secco e lì davanti non si salva nessuno. Meglio la difesa.Marcatori: -Assist: -Espulsi: Barba.Ammoniti: Stepinski, Hetemaj, Pucciarelli.L'unico bonus della partita se lo porta a casa Sepe che chiude la porta a doppia mandata contro una Fiorentina che vede sempre più vicino il rischio retrocessione. Nel Parma quasi tutti salvi, ma chi ha puntato su Gervinho è rimasto deluso dalla partita dell'ivoriano. Tra i viola male Chiesa, Simeone e Veretout. Disastro di Dabo, Gerson chiude con un'autogol una stagione negativa. Si salvano Milenkovic, Hugo e Biraghi.Marcatori: aut. Gerson.Assist: -Ammoniti: Benassi.E' show dell'Empoli con Caputo e Di Lorenzo in copertina. Da Silvestre a Traoré, da Bennacer a Farias: tutti promossi gli uomini di Andreazzoli. Sirigu fa quello che può ma viene travolto dal poker azzurro. Difesa rimandata in blocco, De Silvestri è sempre l'ultimo a mollare. Meité fa confusione, Baselli sbaglia troppo e Belotti fatica e alla lunga cala. Aina vive una domenica da incubo sulla fascia di Di Lorenzo.Marcatori: Acquah, Iago Falque, Brighi, Di Lorenzo, Caputo.Assist: Pajac, Belotti, Farias.Ammoniti: Farias, Berenguer.Piatek si sblocca dopo cinque gare a secco e torna a regalare bonus ai fantallenatori. Super Donnarumma, Musacchio e Romagnoli reggono e Suso si inventa una punizione telecomandata. Bardi non ha grandi responsabilità sui gol, Zampano meglio nel primo tempo che nella ripresa e Paganini si guadagna il rigore poi sbagliato da Ciano (peggiore in campo). Ariaudo l'unico a reggere fino alla fine.Marcatori: Piatek, Suso.Assist: -Ammoniti: Abate.L'Inter affonda e il Napoli fa festa. Bene Malcuit, benissimo Koulibaly, ok Ghoulam. Fabiàn Ruiz è una macchina da bonus, Zielinski si esalta e Mertens trova la combo gol più assist. Milik è l'unica nota negativa in una serata quasi perfetta per la squadra di Ancelotti. Le insufficienze dell'Inter sono l'altra faccia della medaglia nella notte del San Paolo: D'Ambrosio, Skriniar, Nainggolan... non si salva nessuno. O quasi: Lautaro sfiora il gol, Icardi segna dopo più di un mese.Marcatori: Zielinski, Mertens, Fabiàn (2), Icardi.Assist: Fabiàn, Callejon, Malcuit, Mertens.Ammoniti: Koulibaly, Allan, Ghoulam, Nainggolan.Szczesny salva più di una volta il risultato, Barzagli controlla Zapata e Cancelo meglio di Alex Sandro. A centrocampo si salva solo Matuidi, Bernardeschi si fa buttare fuori e Ronaldo gioca una delle peggiori partite da quando è in Italia. Masiello si trasforma in assist-man, di Freuler l'unica sufficienza a centrocampo. Zapata e il Papu Gomez non sono in serata, decisamente più in forma lo sloveno Ilicic.Marcatori: Ilicic, Mandzukic.Assist: Masiello, Cuadrado.Espulsi: Bernardeschi.Ammoniti: Alex Sandro, Ronaldo, Matuidi, Hateboer.Bastos fa un gol da standing ovation, applausi anche per Milinkovic e Correa. Sono loro i lampi della Lazio in una giornata storta dove delude anche la certezza Acerbi. Per Immobile sta per finire una stagione nera: ieri un'altra insufficienza, nonostante l'assist. Finale di stagione da protagonista per Orsolini, insieme a lui si esaltano anche Palacio e Destro. Skorupski affonda per i tre gol presi, bene Dijks e Pulgar.Marcatori: Correa, Poli, Destro, Bastos, Orsolini, Milinkovic.Assist: Leiva, Palacio (2), Immobile, Destro.Ammoniti: Correa, Leiva, Destro.