Fantacalcio, analisi 35esima giornata: super Mirante. Wallace, che disastro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora tutto aperto per la qualificazione in Champions ed Europa League, con l'Atalanta - vera e propria sorpresa del campionato - che vince anche in casa della Lazio e si conferma al quarto posto allungando sulla Roma fermata dal Genoa. È la giornata del ritorno al gol di Suso e della riappacificazione di Insigne con i tifosi del Napoli dopo il rigore segnato all'ultimo contro il Cagliari. Le conferme arrivano da Quagliarella ed El Shaarawy. Ronaldo salva la Juve dal ko nel derby, il Frosinone va in B, la Spal è salva e l'Empoli conquista tre punti importanti col gol di Farias contro la Fiorentina.JUVENTUS-TORINO 1-1Ronaldo c'è, sempre e comunque. Chiellini il migliore in difesa, Szczesny fa il suo e Spinazzola si salva con l'assist. Cuadrado troppo confuso, Pjanic pasticcia. Izzo arriva dappertutto: stoppa e anticipa. Bene anche Nkoulou e Ansaldi, meno De Silvestri. Belotti non trova il bonus, Berenguer di qualità.Marcatori: Lukic, Ronaldo.Assist: Spinazzola.Ammoniti: Rincon, Lukic, Bremer, Bonucci, Bernardeschi, Matuidi.CHIEVO-SPAL 0-4Il Chievo è una valanga di insufficienze: Stepinski si salva subentrando nell'ultimo quarto d'ora, ottimo il baby Vignato che si sta mettendo in mostra in questo finale di stagione. Per il resto, un disastro. Tutti promossi invece nella Spal, dove Lazzari si improvvisa bomber e Viviano blinda la porta. Bene Kurtic e Murgia, Lazzari solita certezza. Ok anche Fares e Petagna.Marcatori: Felipe (2), Floccari, Kurtic.Assist: Murgia (2), Kurtic, Schiattarella.Ammoniti: Depaoli, Dioussé, Meggiorini.UDINESE-INTER 0-0De Paul imprendibile, ha fatto un figurone contro una delle squadre che l'hanno puntato per la prossima stagione. Okaka leggermente meglio di Lasagna, Musso uno dei migliori e si porta a casa anche il clean sheet. Ok Mandragora, Pussetto con poche idee. Handanovic è sempre una sicurezza, così come de Vrij e Skriniar. Asamoah spinge, Borja Valero sbaglia tanto e Politano perde il duello con Zeegelaar. Nainggolan è l'ultimo a mollare, Perisic mai incisivo. Deludono Icardi e Lautaro, il più pericoloso in attacco è Keita. Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Sandro, D'Ambrosio, Borja Valero, Brozovic.EMPOLI-FIORENTINA 1-0Dragowski fa il fenomeno spinto da mille motivazioni contro la sua ex squadra. Super Di Lorenzo, Farias da bonus. Ok Krunic e Bennacer, bene Silvestre e Traoré che ha affrontato il suo futuro. Promosso anche Caputo. Tra i viola deludono Milenkovic e Simeone. Veretout è da incubo, Pezzella si salva, Chiesa - subentrato nell'ultima mezz'ora - e Muriel strappano la sufficienza.Marcatori: Farias.Assist: Di Lorenzo.Espulsi: Veretout.Ammoniti: Edimilson, Pajac, Bennacer, Di Lorenzo.SASSUOLO-FROSINONE 2-2Il Frosinone torna in B e lo fa facendosi recuperare due gol dal Sassuolo, dove a mettersi in evidenza è ancora una volta Boga: all'ivoriano gli bastano 45' per siglare la terza rete in neroverde. Scende il voto di Consigli, Demiral stavolta non benissimo. Ok Lirola che trova anche l'assist, Sensi non delude e Berardi è l'unico positivo in attacco. Nel Frosinone i gol arrivano dai centrocampisti, Pinamonti e Ciano decisivi con gli assist. La difesa si salva e arriva alla sufficienza. Sportiello va anche oltre, ma pesano i due gol incassati.Marcatori: Sammarco, Paganini, Ferrari, Boga.Assist: Pinamonti, Ciano, Lirola.Ammoniti: Sammarco, Brighenti, Bourabia, Locatelli, Sportiello.PARMA-SAMPDORIA 3-3Tanti gol e spettacolo tra Parma e Samp, dove a soffrire sono state le difese. Bruno Alves è quasi sempre una certezza, stavolta tradisce chi l'ha schierato. Bastoni trova il jolly, Kucka crolla, Gervinho mette il turbo e trova l'assist. Nella Samp l'eterno Quagliarella timbra ancora il cartellino: due volte, e vola a 25 gol. Mai un giocatore aveva segnato così tanto in Serie A a 36 anni. Colley sbaglia tutto e si fa buttare fuori, bene Jankto e Praet a centrocampo, super Defrel. Per Gabbiadini altra giornata no.Marcatori: Gazzola, Quagliarella (2), Defrel, Kucka, Bastoni.Assist: Gervinho, Praet.Espulsi: Colley, Kucka.Ammoniti: Barreto, Barillà, Dimarco.LAZIO-ATALANTA 1-3Strakosha non ha colpe sui gol subiti ma tre malus pesano inevitabilmente. Wallace fa un disastro, stavolta delude anche Acerbi. Romulo meglio di Marusic, Parolo cerca sempre l'inserimento e trova il +3. Leiva poco lucido, Luis Alberto non è in forma e Correa continua un digiuno di gol in campionato che dura da 5 mesi. Altra giornata no per Immobile. Dall'altra parte c'è la festa nerazzurra con l’Atalanta che si avvicina alla Champions, i ragazzi di Gasperini sono tutti promossi con picchi di voti per il Papu Gomez e Duvan Zapata. Ok la difesa, Freuler imposta e lo fa bene, Hateboer e Castagne (stra)vincono i duelli con gli esterni della Lazio. Ilicic un po' in ombra ma si salva.Marcatori: Parolo, Zapata, Castagne, aut. Wallace.Assist: Caicedo, Gomez.Ammoniti: Bastos, Caicedo, Leiva, Correa, Masiello, Gomez, Mancini.GENOA-ROMA 1-1Radu fa un miracolo su Fazio e il voto si impenna, Romero mette la ciliegina su una buona partita. Criscito a tutta fascia, Bessa cresce quando va a giocare sulla trequarti e Kouamé le prove tutte. Beffa Sanabria nel finale. Super Mirante: un rigore parato oltre il 90' è goduria pura per chi ce l'aveva al Fanta. Bene Fazio, meno Manolas. Tanti errori da Nzonzi e Pellegrini, Zaniolo è sempre raddoppiato e non riesce a trovare il guizzo. Dzeko si salva con l'assist, El Shaarawy è il migliore dei giallorossi.Marcatori: El Shaarawy, Romero.Assist: Dzeko, Veloso.Ammoniti: Rolon, Zaniolo, Kluivert.NAPOLI-CAGLIARI 2-1Rientro da titolare positivo per Albiol, Ghoulam in crescita e Meret è incolpevole sul gol subito. Non benissimo il centrocampo, dove Fabiàn Ruiz e Callejon da subentrati fanno meglio dei titolari. Insigne: pace, sorrisi e bonus. Mertens da applausi. Altra grande partita di Cragno che contro le big spesso si esalta, Romagna è il migliore della difesa di Maran. Barella si inventa una magia (peccato per la solita ammonizione), Pavoletti si prende una rivincita contro la sua ex squadra.Marcatori: Pavoletti, Mertens, Insigne.Assist: Barella, Ghoulam.Espulsi: Ionita.Ammoniti: Younes, Insigne, Cerri, Cigarini, Barella.MILAN-BOLOGNA 2-1Donnarumma è decisivo, difesa attenta: l'unico che cala alla lunga è Zapata che ogni tanto si perde Palacio. Follia di Paquetà che gli costa il malus, Biglia esce troppo presto e Kessie fa la differenza con i muscoli. Piatek doveva fare di più, Çalhanoglu poco altruista e Suso trova il lampo. Nel Bologna Danilo annulla Piatek, alti e bassi per Lyanco. Pulgar meglio di Poli, Orsolini sparisce e Palacio ci prova fino all'ultimo.Marcatori: Suso, Borini, Destro.Assist: Sansone.Espulsi: Paquetà, Sansone, Dijks.Ammoniti: Poli, Sansone, Calabresi, Pulgar, Paquetà, Kessie.