​​Fantacalcio, l’analisi della 29esima giornata: Dzeko non va, l'errore di Donnarumma

Nella 29a giornata di campionato la Lazio fa il colpo a San Siro e conquista tre punti fondamentali in chiave Europa, la Roma sprofonda anche in casa e ne prende quattro dal Napoli. Kean vive un momento magico e a 19 anni trascina la Juventus che vince contro l’Empoli. Un errore di Donnarumma regala la vittoria alla Sampdoria, la Spal vince la sfida salvezza con il Frosinone.Sorride chi ha schierato Joao Pedro e Barella: ottimi voti più bonus. Giaccherini è l'unico a salvarsi nel Chievo, delude Depaoli espulso. La sorpresa arriva dalle retrovie con un bonus in tasca: Pisacane ha ripagato chi gli ha dato fiducia. Dalle parti di Cragno non passa nessuno.Marcatori: Pisacane, Joao Pedro, Ionita.Assist: Pellegrini, Barella, Cacciatore.Espulso: Depaoli.Ammoniti: Faragò, Leris, Meggiorini, Bani, Cerri, Giaccherini, Cigarini.Mandragora pesca l'eurogol dell'ex, bene Musso che porta a casa il +1. Pussetto affonda sulla fascia destra ed è tra i migliori in campo, voto che sale con l'assist a Mandragora. De Paul non si accende. In un Genoa nervoso (discussione Zukanovic-Pereira-Veloso durante l'intervallo) c'è poco da salvare: tante insufficienze, soprattutto in attacco dove ha faticato anche Kouamé. Radu incolpevole sui gol subiti, ma il voto inevitabilmente si abbassa.Marcatori: Okaka, Mandragora.Assist: Fofana, Pussetto.Ammoniti: Rolon, Larsen, Sandro, Zeegelaar, Criscito, Bessa, Pereira.Avete visto Kean? Altra gara, altro gol. È il suo momento, e chi ce l'ha sorride e se lo coccola per un finale di stagione da protagonista. Bene Mandzukic con le sue sponde, Alex Sandro si vede poco. Nell'Empoli Krunic è quello che ci prova più di tutti. Dell'Orco sbaglia sul gol dei bianconeri e prende l'insufficienza.Marcatore: Kean.Assist: Mandzukic.Ammoniti: -Donnarumma tradisce i fantallenatori che avevano puntato su di lui con l'errore decisivo che gli costa un brutto voto in pagella. Piatek spento, continua il momento no di Suso. Si salva capitan Romagnoli. Nella Samp è difficile trovare voti negativi, il migliore è Defrel che sfrutta l'errore di Gigio e segna il secondo gol consecutivo dopo quello al Sassuolo.Marcatore: Defrel.Assist: -Ammoniti: Ronaldo Vieira, Suso,Castillejo, Bakayoko, Musacchio, Praet.No Inglese, no party. Il Parma affonda con l'Atalanta e in difesa fioccano le insufficienze. L'unico a salvarsi nella squadra di D'Aversa è Gervinho. Al Tardini è stato uno Zapata show: con la doppietta di ieri ha dimostrato ancora una volta di essere una macchina da bonus. La sorpresa è il +3 di Pasalic, il Papu Gomez sta ritrovando brillantezza.Marcatori: Gervinho, Pasalic, Zapata (2).Assist: Scozzarella, Castagne, Gomez.Ammoniti: Scozzarella, Castagne.Gara positiva di Milenkovic, Hugo assist-man a sorpresa col Cholito che ringrazia. Bene il classe 2000 Montiel al debutto in Serie A, segnatevi questo nome per il futuro. Il solito Sirigu da buon vuoto e grandi interventi, incolpevole sul gol subito. Ansaldi sbaglia sul vantaggio viola, Belotti spento. Chi ha schierato Iago Falque è stato premiato dall’assist dello spagnolo.Marcatore: Simeone, Baselli.Assist: Hugo, Iago Falque.Ammoniti: Baselli, Zaza.Il clean sheet di Viviano regala un sorriso a chi aveva puntato sulla Spal nello scontro diretto. Il primo gol in Serie A di Vicari è la sorpresa di giornata, Antenucci e Petagna troppo isolati lì davanti. L’ex Viviani fa in tempo a prendere il voto prima di essere sostituito alla mezz’ora, Ciano non trova il guizzo. Ciofani sfiora il gol, Valzania è il più attivo del Frosinone.Marcatore: Vicari.Assist: Kurtic.Ammoniti: Valzania, Salamon, Dionisi, Cionek, Kurtic, Valoti.La Roma affonda e Olsen è uno dei peggiori. Dzeko inesistente, Zaniolo entra nella ripresa ma non è al 100% e può fare poco. Perotti è l’unico che ci prova e riesce a regalare bonus. Per il resto buio pesto. In casa Napoli è il festival del gol: dalla sorpresa Verdi alla certezza Milik che non delude mai (peccato per l’ammonizione). Koulibaly la solita diga, Fabiàn Ruiz è ovunque e fa l'assist del 3-1. Da rivedere Meret, che provoca il rigore atterrando Schick in area dopo aver sbagliato il tempo d’uscita.Marcatori: Milik, Perotti, Mertens, Verdi, Younes.Assist: Verdi, Callejon, Fabiàn.Ammoniti: Maksimovic, Milik, Manolas, Dzeko, Kolarov, Schick.I bonus arrivano dalla panchina: Pulgar, Destro e Boga tutti e tre in gol da subentrati. Orsolini cresce e batte il corner della vittoria, Palacio conquista il rigore ma sbaglia un gol. Boga ci ha preso gusto e segna la seconda rete consecutiva, male tutti gli altri attaccanti: da Babacar a Berardi. Sensi meglio nel primo tempo che nella ripresa, dietro alti e bassi: Demiral prende la sufficienza giocando anche fuori ruolo da terzino destro.Marcatori: Pulgar, Boga, Destro.Assist: Orsolini.Ammoniti: Helander, Destro, Demiral, Sensi, Bourabia.Handanovic evita la goleada biancoceleste e il voto scende solo per il gol subito. Skriniar e Miranda traballano, Brozovic uno dei peggiori dei suoi e con poche idee. Milinkovic lo sovrasta e segna il primo gol del 2019: ieri sera sembrava di rivedere il giocatore dell'anno scorso. Ancora bene Luis Alberto con tanto di assist. Immobile? Meglio nel secondo tempo che nel primo. Voti positivi in difesa, compreso Strakosha che porta a casa il +1.Marcatore: Milinkovic.Assist: Luis Alberto.Ammoniti: -