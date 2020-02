Fantacalcio, l'analisi della 24esima giornata: Milinkovic da urlo, nel Parma torna Gervinho

La 24a giornata ha lanciato la Lazio a -1 dal primo posto consolidato dalla Juventus dopo la vittoria sul Brescia. Roma ko con l’Atalanta e in piena crisi, tante insufficienze tra i giallorossi. La Fiorentina dà spettacolo con Chiesa e Vlahovic, una perla di Mertens fa sorridere i fantallenatori e in Sassuolo-Parma c’è il ritorno di Gervinho. Ecco l'analisi anche in chiave Fantacalcio.

LECCE-SPAL 2-1

Buona partita di Vigorito, Donati e Calderoni spingono sulla fascia, non benissimo Barak. Altro show di Mancosu, Lapadula stecca. Bonifazi crolla nella difesa a quattro, anche Reca non convince. Valdifiori mette ordine, Castro e Missiroli non incidono. Petagna porta a casa il bonus, Di Francesco non benissimo.

Marcatori: Mancosu, Petagna, Majer.

Assist: Valdifiori, Mancosu.

Ammoniti: Majer, Di Francesco, Bonifazi, Deiola, Calderoni, Valdifiori, Lapadula, Shakhov.

BOLOGNA-GENOA 0-3

Skorupski affonda, Danilo e Denswil sono da horror. Male anche Schouten, Orsolini senza guizzi e Palacio leader assente. L’unico a salvarsi è Svanberg. Nel Genoa Masiello e Soumaro inventano un gol, Sturaro meglio di Radovanovic e Behrami. Pinamonti arriva alla sufficienza, Sanabria nettamente superiore.

Marcatori: Soumaoro, Sanabria, Criscito.

Assist: Masiello.

Espulsi: Schouten, Denswil.

Ammoniti: Ankersen, Goldaniga, Sturaro, Soumaoro, Cassata, Denswil, Dominguez.



ATALANTA-ROMA 2-1

La squadra di Gasperini continua a sfornare ottimi voti nonostante un Gollini così e così: bene Palomino, Toloi è una colonna e Gosens ok. De Roon meglio di Freuler, Pasalic entra e fa la differenza. Gomez inventa. Giornata negativa per la Roma, si salvano in pochi: Smalling torna su buoni livelli, il resto della difesa crolla. Mancini spostato sulla mediana non convince, meglio Veretout subentrato nella ripresa. Pellegrini e Mkhitaryan senza idee, Kluivert prova qualche guizzo e Dzeko il migliore dei suoi.

Marcatori: Dzeko, Palomino, Pasalic.

Assist: Djimsiti, Gosens.

Ammoniti: Mancini, Mkhitaryan, Fazio, Perez, Gosens.

UDINESE-VERONA 0-0

Musso e Silvestri portano a casa un bonus per uno, le difese reggono con Nuytinck da una parte e Gunter dall’altra. Alti e bassi a centrocampo con de Paul e Amrabat tra i migliori. Okaka meglio di Lasagna, altra buona prestazione di Borini tra i gialloblù.

Marcatori: -

Assist: -

Ammoniti: Veloso, Lazovic, Troost-Ekong.

SASSUOLO-PARMA 0-1

I fantallenatori che hanno svincolato Gervinho si stanno mangiando le mani, chi l’ha tenuto e l’ha schierato per questa settimana sorride. Nella difesa del Sassuolo, spesso in affanno, si salva solo Romagna; ok Locatelli, meno bene Berardi e Caputo. Boga ci prova ma non basta. Promossi i difensori del Parma, bene anche Kurtic e Cornelius.

Marcatore: Gervinho.

Assist: Cornelius.

Ammoniti: Berardi, Bourabia, Locatelli, Ferrari, Laurini, Brugman, Grassi.

SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5

Audero crolla come tutta la difesa blucerchiata, il centrocampo fa buchi e anche Ramirez sulla trequarti non brilla. L’unico a salvarsi è Gabbiadini grazie al gol; Quagliarella tradisce. Fiorentina show: bene Dragowski, peccato per il gol subito, ok la difesa e Lirola è un motorino sulla fascia. Castrovilli illumina, Chiesa e Vlahovic danno spettacolo.

Marcatori: aut. Thorsby, Vlahovic (2), Chiesa (2), Gabbiadini.

Assist: Lirola, Colley.

Espulsi: Murru, Badelj.

Ammoniti: Ramirez, Colley, Depaoli, Vlahovic, Duncan.

JUVENTUS-BRESCIA 2-0

Alti e bassi per i bianconeri, che non riescono a imporsi nemmeno in casa con una squadra che lotta per la salvezza. Clean sheet di Szczesny, buona gara di Rugani schierato a sorpresa, Alex Sandro meglio di Danilo. Ramsey e Rabiot fuori forma, meglio Matuidi quando entra nella ripresa. Pjanic non fa in tempo a prendere il voto, Bentancur fa il suo. Dybala si inventa una magia, troppo poco Higuain. Nel Brescia Sabelli conferma le sue qualità anche contro una big, l’unico positivo della squadra insieme a Chancellor. Balotelli inesistente, Bisoli affossato.

Marcatori: Dybala, Cuadrado.

Assist: Matuidi.

Espulso: Ayé.

Ammoniti: Bonucci, Higuain, Bentancur.

CAGLIARI-NAPOLI 0-1

Cragno non ha colpe sul gol subito, Pisacane fatica da terzino e Pellegrini gioca col freno a mano. La garra di Nandez lo porta alla sufficienza, Pereiro non è Nainggolan e la coppia Joao Pedro-Simeone non brilla. Maksimovic è il migliore della difesa del Napoli, Fabiàn Ruiz è in ripresa e buona partita anche per Zielinski; leggermente sotto Demme. Mertens sforna una perla e anche Elmas ci guadagna a giocare vicino al belga.

Marcatore: Mertens.

Assist: Hysaj.

Ammoniti: Joao Pedro, Walukiewicz, Nandez, Zielinski.

LAZIO-INTER 2-1

Acerbi è il solito leader e colonna della difesa biancoceleste, Milinkovic non sbaglia nulla da tuttocampista, Jony spinge più di Marusic e Leiva va in affanno ma regge. Immobile sempre decisivo, Caicedo non è in giornata (e neanche Correa che subentra nell’ultima mezz’ora). Conte tradito dalla difesa, l’ex de Vrij sbaglia troppo così come Skriniar; Brozovic è l’ultimo a mollare, Vecino fuori dal gioco e Young trova la prima rete nerazzurra. Lukaku e Lautaro non pungono.

Marcatori: Young, Immobile, Milinkovic.

Assist: -

Ammoniti: Leiva, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic, de Vrij, Godin.

MILAN-TORINO 1-0

Donnarumma conquista il clean sheet, Calabria in cescita e Kjaer si fa male prima dell’intervallo. Sicuro Romagnoli, Theo Hernandez bene in copertura ma col freno a mano tirato. Su Rincon pesa l’ammonizione, Berenguer senza guizzi e De Silvestri meglio di Ansaldi. Belotti troppo isolato e anche con Zaza la situazione non cambia, Edera è la carta a sorpresa di Longo ma può fare poco.

Marcatore: Rebic.

Assist: Castillejo.

Ammoniti: Bennacer, Edera, Castillejo, Rincon, Ansaldi.



