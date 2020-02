Fantacalcio, l'analisi della 23esima giornata: magia di Mancosu, Bonucci flop

Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio, 00:06

L’ultimo turno è stato quello del nuovo aggancio dell’Inter che ha ripreso la Juve in testa alla classifica: i bianconeri perdono a Verona, i nerazzurri trionfano in rimonta nel derby. Male la Roma che stecca in casa col Verona, Caicedo salva la Lazio e il ko della Spal segna l’esonero di Semplici: al suo posto arriva Gigi Di Biagio. Colpo del Lecce che vince a Napoli contro la squadra di Gattuso.Pau Lopez incolpevole sui gol subiti, meglio Bruno Peres di Santon e Kolarov, Smalling e Mancini ancora male. Ma in generale i giallorossi deludono tutti: da Cristante che si prende anche il rosso, a Under e Perotti che non si accendono. Dzeko? Quasi inesistente. Meglio il Bologna, dove Tomyiasu a destra fa come vuole, Bani meglio di Danilo; super Barrow, Orsolini brilla e Palacio non si ferma mai.MarcatorI: Orsolini, aut. Denswil, Barrow, Mkhitaryan .Assist: Barrow, Bruno Peres.Espulso: Cristante.Ammoniti: Santon, Bruno Peres, Svanberg, Schounte, Bani, Skorupski.Non benissimo Dragowski, Pezzella il migliore in difesa; Lirola più convinto di Dalbert, Pulgar senza rigori fa poco e niente, Castrovilli ci prova ma non basta. Davanti meglio Chiesa e Vlahovic di Cutrone. Ok la difesa di Gasperini, Toloi in particolare. Mlinovskyi brilla, Freuler fondamentale in fase difensiva e il tridente Ilicic, Gomez e Zapata convince in tutto e per tutto.Marcatori: Chiesa, Zapata, Malinovskyi.Assist: -Ammoniti: Castrovilli, Vlahovic, Zapata, Gollini.Sirigu affonda, la difesa continua a fare buchi da tutte le parti e Izzo ha l’aggravante dell’espulsione. Il centrocampo crolla, Verdi gioca una delle migliori partite e Belotti è uno dei peggiori in campo. Dall’altra parte c’è un Ramirez show, che insieme a una buona buona gara di Quagliarella ribalta il risultato. Tonelli il migliore in difesa, Gabbiadini non convince.Marcatori: Verdi, Ramirez (2), Quagliarella.Assist: Berenguer.Espulso: Izzo.Ammoniti: Berenguer, Belotti, Rincon, Tonelli, Ekdal, Murru, Thorsby, Colley.Kumbulla è un gigante e segna anche un gol, poi annullato; meno bene Rrahmani. Faraoni il solito treno, Amrabat convince sempre di più. Veloso ok, Borini indemoniato e Pazzini è l’eroe della settimana. Szczesny ha poche colpe sui gol subiti, Bonucci è il maggiore responsabile della giornata storta della difesa della Juve. Bentancur fuori forma, Pjanic non è ispirato e Rabiot è l’ultimo a mollare; Douglas Costa ok fino all’infortunio, Ronaldo è l’unico a trovare un lampo.Marcatori: Ronaldo, Borini, PazziniAssist: Bentancur.Ammoniti: Lazovic, Pessina, Alex Sandro, Dybala, Bonucci.Buona partita di Berisha, Bonifazi svetta più in alto di tutti; Reca meglio di Strefezza, Castro è il migliore in mezzo al campo: Murgia lotta ma non basta, Dabo sbaglia troppo e prende il giallo. Petagna fa salire la squadra, Di Francesco si spegne troppo presto. Nel Sassuolo come al solito qualche problemino in difesa, Locatelli comanda a centrocampo e Boga è il solito fulmine che si procura il rigore e segna il gol vittoria.Marcatori: Bonifazi, Caputo, Boga.Assist: Berardi.Ammoniti: Dabo, Strefezza, Obiang, Locatelli, Kyriakopoulos, Consigli.Il voto di Ospina crolla con i gol subiti, Di Lorenzo non sembra più lui e anche Koulibaly delude. Demme solido in regia, Lobotka e Zielinski deludono. Callejon meglio di Politano e Insigne a tratti. Mertens e Milik convincono di più. La difesa regge, Mancosu si inventa una magia e Barak tira fuori ancora una buona prestazione; Saponara inventa, Lapadula è il migliore in campo. Falco un paio di gradini più in basso.Marcatori: Lapadula (2), Milik, Mancosu, Callejon.Assist: Mertens, Falco.Ammoniti: Koulibaly, Zielinski, Milik, Mario Rui, Demme, Rispoli, Vigorito, Petriccione.Bene Perin che si porta a casa anche il clean sheet, Soumaro guida la difesa rossoblù e Ghiglione spinge più di Criscito. Pinamonti e Sanabria troppo spenti, Pandev entra ed è decisivo con la sua esperienza. Nel Cagliari Pellegrini vola sulla fascia, Pisacane sbaglia troppo e Nandez è sempre l’ultimo a mollare. Male Simeone, malissimo Joao Pedro; Nainggolan non va oltre la sufficienza.Marcatori: Pandev.Assist: -Ammoniti: Pinamonti, Radovanovic, Sturaro, Cacciatore, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Nandez.Buona gara di Joronen, Sabelli è poco convinto ma Bisoli fa una partita super. Tonali fa il suo, Balotelli ci prova più di Ayé che è senza idee. Delude Musso tra i pali dell’Udinese ed è una novità vista la sua buona prima parte di stagione, ok De Maio e Nuytinck, de Paul comanda lì in mezzo. Larsen a destra fa quello che vuole, Okaka meglio di Lasagna.Marcatori: Bisoli, de Paul.Assist: Okaka.Ammoniti: Jajalo, Sema, Fofana.La Lazio ottiene il massimo risultato col minimo sforzo. Nel Parma Darmian e Iacoponi non sono in giornata. Kulusevski entra dalla panchian ma non colpisce, ma non fanno meglio nemmeno Kurtic e Caprari. Ok Kucka, Hernani cerca di mettere ordine. La difesa regge con Luiz Felipe e Acerbi sempre attenti, staffetta Marusic-Lazzari sulla destra e Leiva è sempre fondamentale. Luis Alberto inventa, Immobile rimane a secco ma ci pensa Caicedo a regalare la vittoria ai biancocelesti.Marcatori: Caicedo.Assist: -Ammoniti: Kucka, Caprari, Alves, Caicedo, Leiva.Male Padelli che mette a rischio il derby, de Vrij decisivo in difesa ma anche in attacco. Brozovic dà la scossa, Moses è la carta vincente di Conte. Sanchez si inventa l’assist, Lukaku è un gigante. Nella difesa del Milan si salva solo Hernandez, come accade spesso; Castillejo si sbatte ma non basta, Rebic vive un buon momento ma Calhanoglu è spento. Ibra rischia di vincere il derby da solo.Marcatori: Rebic, Ibrahimovic, Brozovic, Vecino, de Vrij, Lukaku.Assist: Ibrahimovic, Sanchez, Candreva, Moses.Ammoniti: Vecino, Skriniar, Barella, Lukaku, Kessiè.