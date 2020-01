Fantacalcio, l'analisi della 21esima giornata: Ilicic show, flop dei due portieri nel derby

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso più unico che raro: chi ha messo Sirigu questa giornata si ritrova il voto negativo sette gol presi contro l’Atalanta. Quello della squadra di Gasperini è uno show dall’inizio alla fine tra gol e spettacolo. Tra le sorprese del 21° turno di campionato anche la sconfitta della Juve al San Paolo: chi ha messo il blocco bianconero non sarà stato contentissimo. Nel derby di Roma gli errori dei due portieri sono da matita blu, Nainggolan vince la sfida degli ex con Barella e Kulusevski si mette ancora in vetrina. Vediamo cos’è successo, partita per partita.Joronen incolpevole sul gol, Cistana meglio di Chancellor e anche Sabelli è troppo bloccato sulla fascia. Bene Tonali che contro le big si esalta sempre, Torregrossa ci prova e Donnarumma gioca troppo poco per prendere il voto. Nel Milan gran partita dell’altro Donnarumma – Gigio – Hernandez una certezza come sempre: lui e Romagnoli meglio di Conti e Kjaer, che si deve ancora ambientare bene. Castillejo ancora positivo, ok il centrocampo; davanti Ibrahimovic e Leao non trovano il gol, continua il magic moment di Rebic.Marcatore: Rebic.Assist: -Ammoniti: Sabelli, Skrabb, Conti, Kjaer, Hernandez, Bennacer.Berisha affonda per i gol subiti ma la colpa non è sua, qualche responsabilità in più per i tre difensori. Strefezza col freno a mano, Reca spinge di più dall’altra parte; Petagna trova il bonus dal dischetto, Di Francesco un po’ spento. Tomyiasu è il treno di Mihajlovic sulla fascia, alti e bassi per Danilo; Orsolini senza guizzi, Poli pesca il jolly e anche Schouten se la cava. Palacio fa il lavoro sporco, Soriano prova a inventare e Barrow si presenta con un gol subentrando a un deludente Santander.Marcatori: Petagna, aut. Vicari, Barrow, Poli.Assist: Soriano.Ammoniti: Cionek, Valoti, Paz, Petagna, Orsolini, Tomyiasu.Super Dragowski, il polacco chiude la porta a doppia mandata. Non brilla la difesa, Milenkovic il migliore dei tre; Lirola domina a destra, Castrovilli brilla fino alla sostituzione e Pulgar mette ordine. Chiesa e Cutrone non la sbloccano e anche con l’ingresso in campo di Vlahovic cambia poco. Buona partita anche per Perin, Criscito tradisce i suoi fantallenatori; Ghiglione a destra va meglio di Barreca, il gioco del Genoa passa per Schone che rispetto a Behrami e Sturaro è più al centro della squadra. Favilli è motivato e lì davanti è una trottola, Pandev stavolta non brilla e Pinamonti è distratto dal mercato.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Schone, Pezzella, Milenkovic, Favilli.Poco da dire sul Torino, nel quale le insufficienze si sprecano. Il migliore? Sirigu, ma con i sette gol presi arriva addirittura a un voto col meno davanti. Djidji e Lukic sono i peggiori tra i peggiori, Berenguer e Verdi non inventano, Belotti ci prova all’inizio ma poi sparisce. L’altra faccia della medaglia è l’Atalanta con lo show di Ilicic in copertina. Ottimo Gollini, Palomino spicca in una buona difesa e in mezzo al campo ok de Roon e Freuler. Gosens formato bomber come al solito, a Muriel bastano meno di 10’ per diventare protagonista e anche Malinovskyi entra bene in partita.Marcatori: Ilicic (3), Gosens, Zapata, Muriel (2).Assist: Palomino, Gomez (2).Espulsi: Izzo, Lukic.Ammoniti: de Roon, Sirigu, Hateboer.Buona gara di Handanovic, peccato per il gol subito. Ok la difesa, Young si presenta con un assist, Biraghi col freno a mano; Sensi e Barella vanno in difficoltà, Lautaro macchia la prestazione con il rosso e Lukaku non punge. Nel Cagliari torna Cragno e si presenta subito con un buon voto, la difesa soffre ma regge. Nel nuovo centrocampo a cinque convince più la garra di Nandez della spinta di Pellegrini, ultimamente in calo. Nainggolan colpisce con la classica legge dell’ex, meglio Simeone di Joao Pedro.Marcatori: Lautaro, Nainggolan.Assist: Young, Joao Pedro.Espulso: Lautaro.Ammoniti: de Vrij, Barella, Lukaku.La squadra di Juric continua a stupire: Silvestri porta a casa il clean sheet, la difesa è solida e a centrocampo Veloso e Amrabat sono i migliori. Lazovic sfreccia sulla fascia, Verre inventa e Pessina rifinisce. Pazzini entra e segna. Male il Lecce: difesa da horror, Donati e Rispoli inesistenti sulle fasce, Mancosu non si accende. Giornata negativa anche per Lapadula e Babacar.Marcatori: Dawidowicz, Pessina, Pazzini.Assist: Veloso, Lazovic.Espulso: Dell’Orco.Ammoniti: Tachtsidis, Faraoni, Amrabat.La Sampdoria non approfitta della superiorità numerica, a sorridere sono i fantallenatori che hanno puntato sui due portieri. Ok anche le difese ad eccezione di Peluso che rimedia il malus. Nella Samp meglio Linetty di Ramirez, non benissimo i centrali e la coppia Gabbiadini-Quagliarella: troppo spenti. Obiang e Locatelli tengono in piedi il Sassuolo, Berardi ci prova più di Boga, Traoré ha poco tempo per mettersi in mostra e Caputo rimane a secco.Marcatori: -Assist: -Espulso: Peluso.Ammoniti: Ekdal, Colley, Bereszynski, Gabbiadini, Rogerio.Bene Sepe, Gagliolo versione bomber. Bruno Alves leader e guida di una difesa che non ha particolari problemi. Hernani più ispirato di Kucka, Kulusevski timbra ancora il cartellino ma ormai non è più una novità, Kurtic alti e bassi da ala e Cornelius fa salire la squadra. Non benissimo Musso nell’Udinese, e i due gol presi non aiutano per il voto. Tris di insufficienze in difesa, la voglia di Larsen di arrivare sul fondo fa la differenza: Sema, invece, non affonda mai. De Paul non trova spazio, Mandragora un po’ in ombra e Fofana fa il suo. Lasagna e Okaka senza guizzi.Marcatori: Gagliolo, Kulusevski.Assist: Scozzarella.Ammoniti: Hernani, Laurini, Troost-Ekong, Mandragora, Becao.I due portieri sono i protagonisti in negativo del derby, Dzeko e Acerbi ringraziano e portano a casa il bonus. Smalling è il muro giallorosso che guida anche Mancini, bene anche Cristante e Veretout. Under non lo prendono mai, Pellegrini ci prova e Kluivert non benissimo. Dall’altra parte reggono Luiz Felipe e Radu. Centrocampo poco ispirato: ci si aspettava di più soprattutto da Milinkovic e Luis Alberto; l’unico a salvarsi è Leiva. Immobile irriconoscibile, Correa senza idee e fuori forma.Marcatori: Dzeko, Acerbi.Assist: Cristante.Ammoniti: Dzeko, Kolarov, Milinkovic, Lulic, Immobile, Luiz Felipe.Meret poco sicuro, Manolas gioca una delle sue migliori partite da quando è a Napoli ma Di Lorenzo centrale ancora non funziona. Il momento no di Fabiàn Ruiz continua, Zielinski trova il guizzo decisivo che sblocca la partita e Insigne è il migliore della squadra di Gattuso. Fantallenatori traditi dal blocco Juve. Da Cuadrado a Dybala, da Aex Sandro a Higuain: non di va oltre una sufficienza striminzita. Neanche Douglas Costa nella ripresa riesce a dare la scossa. Meglio Ronaldo, l’unico bianconero che regala un sorriso in questa giornata.Marcatori: Zielinski, Insigne, Ronaldo.Assist: Callejon, Bentancur.Ammoniti: Demme, Hysaj, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, de Ligt, Ronaldo.