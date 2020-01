Fantacalcio, l'analisi della 20a giornata: Hernandez bomber della difesa, Lautaro e Lukaku deludono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera si è chiusa la 20a giornata iniziata con lo show della Lazio e di Ciro Immobile. Theo Hernandez continua a regalare sorrisi ai fantallenatori, l’Inter frena contro il Lecce e la coppia Lukaku-Lautaro non incide. Chiesa torna al gol e Torregrossa si (ri)scopre bomber. Partita per partita, vediamo com’è andato questo turno di campionato in chiave Fantacalcio.La squadra di Simone Inzaghi è un tornado che spazza via la Sampdoria: Immobile show, neanche a dirlo. Ok Strakosha, peccato per il gol subito; Acerbi solito leader e Lazzari con il motorino sulla fascia. Bene Leiva e Luis Alberto, Caicedo senza infamia e senza lode. Disastro Samp, dove Audero rischia di andare sotto zero, Colley, Chabot e Murru sono da horror. Jankto e Vieira annientati dal centrocampo di Inzaghi, Linetty si salva per il gol. Gabbiadini e Caprari combinano poco e niente.Marcatori: Caicedo, Immobile (2), Bastos, Linetty.Assist: Acerbi, Leiva.Espulso: Chabot.Ammoniti: Adekanye, Vieira, Colley.Buona partita di Consigli, Toljan prova qualche affondo sulla fascia e Romagna meglio di Peluso. Ok anche Kyriakopoulos, un’idea per l’asta di riparazione. Berardi torna da protagonista, Boga è una furia. Deludono Traoré e Caputo. Nel Torino solita buona partita per Sirigu, ok anche Izzo e Nkoulou. De Silvestri troppo bloccato, non benissimo Rincon che prende anche il cartellino; Verdi senza idee, Berenguer spento e Belotti troppo solo lì davanti.Marcatori: aut. Locatelli, Boga, Berardi.Assist: Boga.Ammoniti: Toljan, Kyriakopoulos, Aina, Verdi, Rincon, Djidji.Sul voto di Ospina pesano i due gol subiti, Manolas irriconoscibile e anche Di Lorenzo non va meglio. Napoli nel pallone, Fabiàn continua il periodo nero e Allan non fa filtro; insufficiente anche Zielinski. Il tridente d’attacco Callejon-Milik-Insigne troppo spento. Dall’altra parte c’è una Fiorentina che non sbaglia nulla: clean sheet per Dragowski, Caceres il migliore della difesa ma sono promossi anche Milenkovic e Pezzella. Un gradino sopra a tutti c’è Gaetano Castrovilli, migliore in campo. Chiesa ritrova il gol e Lirola è rinato con Iachini; spinge meno Dalbert dall’altra parte. Bene Cutrone, meglio ancora Vlahovic.Marcatori: Chiesa, Vlahovic.Assist: Benassi, Lirola.Ammoniti: Hysaj, Demme, Dalbert.Alti e bassi per Donnarumma, Theo Hernandez è un bomber mascherato da bomber; Castillejo tra le sorprese di giornata, deludono Kessie e Bonaventura. Ibra troppo spento, meglio Leao. Nell’Udinese si esalta Larsen, Musso non può nulla sui gol subiti, meglio Nuytinck e Becao di Troost-Ekong. Bene de Paul, Sema va in affanno e prende anche il cartellino. Okaka ci prova, Lasagna porta a casa il bonus.Marcatori: Larsen, Rebic (2), Hernandez, Lasagna.Assist: Conti, Larsen.Ammoniti: Bennacer, Conti, Ibrahimovic, Castillejo, Sema.Gabriel era una scelta rischiosa (rischiosissima) ma efficace, bene Donati da ex e Lucioni al centro della difesa. Dopo aver segnato alla Juve Mancosu timbra il cartellino anche con l’Inter, Falco entra nella ripresa e fa meglio di Babacar e Lapadula. Sufficienza con malus per Handanovic, super Bastoni: meglio lui degli altri tre. Candreva e Biraghi col freno a mano tirato, Brozovic mette ordine in mezzo al campo e Sensi ci crede più di Barella. Giornata no per Lukaku e Lautaro.Marcatori: Bastoni, Mancosu.Assist: Biraghi, Majer.Ammoniti: Donati, Candreva, Borja Valero, Meccariello.Bene Joronen nonostante i gol subiti; Sabelli si conferma su alti livelli, meno Cistana. Tonali uomo-assist, Torregrossa da applausi e Donnarumma delude. Balotelli? Entra e si fa buttare fuori: peggio di così… Qualche incertezza di troppo per Olsen e la difesa del Cagliari: Pisacane e Pellegrini hanno anche l’aggravante dell’ammonizione. La garra di Nandez fa la differenza, Nainggolan un po’ spento e Simeone a secco.Marcatori: Joao Pedro (2), Torregrossa (2).Assist: Nandez, Tonali (2).Espulso: Balotelli.Ammoniti: Ndoj, Torregrossa, Pisacane, Tonali, Nandez, Ionita, Pellegrini.Super Skorupski, Danilo e Bani più sicuri dei terzini, buona partita di Dominguez ma Orsolini e Sansone non si accendono. Meglio Soriano. Nel Verona delude Kumbulla, Silvestri troppo indeciso; Rrahmani non tradisce, Amrabat è la solita furia e Borini è subito decisivo. Di gran lunga meglio lui dei vari Pazzini e Di Carmine.Marcatori: Bani, Borini.Assist: Lazovic.Espulso: Bani.Ammoniti: Amrabat, Zaccagni, Sansone, Schouten, Mbaye, Poli.Perin e Romero sbagliano troppo, Ghiglione e Barreca non affondano. Schone è uno dei pochi a salvarsi insieme a Pandev; rimandato l’ex Sanabria. Un miracolo con un volo sotto all’incrocio alza il volo di Pau Lopez, Spinazzola gioca una delle migliori partite da quando è in giallorosso, al centro la coppia Smalling-Mancini sempre sicura. Diawara meglio di Veretout e Cristante, Pellegrini inventa e Under è una scheggia; più spento Kluivert.Marcatori: Under, aut. Biraschi, Pandev, Dzeko.Assist: Schone, Pellegrini.Ammoniti: Veretout, Romero, Cassata, Dzeko, Pau Lopez.Szczesny poco impegnato, peccato per il gol subito; De Ligt su alti livelli, Alex Sandro arriva al voto nonostante l’infortunio dopo 20’. Rabiot in crescita, Matuidi in difficoltà e Ramsey da rivedere. Bene Higuain e Dybala, Ronaldo solito fenomeno. Buona partita di Sepe, considerando che si giocava allo Stadium; ok la difesa, meno Kucka. Hernani affonda, ordinaria amministrazione per Kulusevski contro il suo futuro. Altro ko per Inglese (starà fuori due/tre mesi), Cornelius entra e regala il bonus ai suoi fantallenatori.Marcatori: Ronaldo (2), Cornelius.Assist: Scozzarella, Dybala.Ammoniti: Kurtic.Sul voto di Sportiello pesano i gol presi, in generale la squadra di Gasperini era in giornata no: la difesa non funziona, male Freuler sulla fascia. Muriel entra in campo nella ripresa ma mai in partita, Gosens si salva con le sue sgroppate. Ilicic vola con una magia, ok Zapata. Buona partita di Berisha da ex, Igor il migliore in difesa. Strefezza difende e Reca spinge con tanto di assist, Valoti e Missiroli meglio di Dabo. Di Francesco con grinta in area avversaria, Petagna è il migliore in campo.Marcatori: Ilicic, Petagna, Valoti.Assist: Zapata, Reca.Ammoniti: Vicari, Di Francesco, Valoti, Palomino, de Roon.