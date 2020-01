Fantacalcio, l'analisi della 18a giornata: Ilicic show, Dzeko mai pericoloso

Ultimo aggiornamento: 13:55

Anno nuovo, vecchie abitudini. Il Fanta non si abbandona mai. Anche oggi, come sempre dopo ogni turno, siamo qui ad analizzare quello che è successo nelle prime partite del 2020. Nelle calze dei fantallenatori la Befana ha portato tre gol di Cristiano Ronaldo e le doppiette di Immobile e Belotti. I fantallenatori ringraziano si godono i bonus.Sabelli si conferma in un buon momento nonostante la sconfitta, delusione Cistana; Tonali è la luce del Brescia, bene anche Bisoli e Balotelli. Immobile trascina la Lazio ma non è una novità, Luiz Felipe e Correa tradiscono i fantallenatori che hanno puntato su di loro e Lazzari stavolta non spinge. Ottima gara di Caicedo.Marcatori: Balotelli, Immobile (2).Assist: Sabelli, Caicedo.Espulso: Cistana.Ammoniti: Cistana, Tonali, Balotelli, Bisoli, Chancellor, Radu, Parolo.Disastro Spal. Tante insufficienze in mezzo alle quali spuntano Berisha e Strefezza: gli unici a salvarsi. Nel Verona Rrhamani e Kumbulla sempre sicuri, Lazovic tira fuori qualche guizzo dei suoi. I voti di Pazzini e Stepinski si alzano grazie al bonus.Marcatori: Pazzini, Stepinski.Assist: Lazovic.Ammoniti: Strefezza, Zaccagni.Buon debutto di Perin, Romero meglio di Biraschi. Per Criscito scatta il fattore rigore. Sturaro si perde un po’, Pandev non muore mai e anche Favilli entra bene in partita. Consigli fa quello che può ma non basta, Bene Obiang e Locatelli, meno Traoré che stavolta non brilla. Boga senza lampi, anche Caputo non punge. Berardi entra nella ripresa ma si fa buttare fuori.Marcatori: Criscito, Obiang, Pandev.Assist: Locatelli.Espulso: Berardi.Ammoniti: Toljan, Romagna, Duncan, Locatelli, Obiang, Sturaro, Sanabria, Biraschi, Criscito.La squadra di Fonseca cade in casa e i voti ne risentono. Mancini e Smalling non sono in giornata, Florenzi fa quello che può e Diawara corre per due. Sulla trequarti meglio Zaniolo di Pellegrini, Dzeko assente. Dall’altra parte c’è il Gallo Belotti che ha cantato all’Olimpico con tanto di bis. Sirigu para tutto e Nkoulou è più attento di Izzo. Rincon una furia, Aina meglio di De Silvestri. Qualche guizzo per Berenguer, Verdi si nasconde troppo.Marcatori: Belotti (2).Assist: Rincon.Ammoniti: Izzo, Verdi, Diawara, Veretout, Kolarov, Mancini, Florenzi.Bene Skorupski che respinge gli attacchi viola, i centrali meglio di Tomyasu e Denswil. Orsolini si inventa una magia all’ultimo, Soriano e Sansone calano e Palacio è sempre l’ultimo a mollare. Milenkovic e Caceres meglio di Pezzella, Benassi si riscopre bomber, Castrovilli sempre su alti livelli. Chiesa fuori forma, Vlahovic e Boateng quasi mai in partita.Marcatori: Benassi, Orsolini.Assist: -Ammoniti: Milenkovic, Medel, Lirola, Caceres, Pulgar, Bani.Donnarumma alza un muro davanti alla porta, Romagnoli meglio di Musacchio e Calabria delude di nuovo. Hernandez col motorino sulla fascia. Bonaventura sbaglia i tempi, Bennacer è il migliore a metà campo. Suso senza idee, Ibra – al debutto – meglio di Piatek. La Samp prende un punto a San Siro anche grazie alle parate di Audero; la difesa regge, bene Gaston Ramirez ormai fisso sulla fascia. Depaoli non prende voto perché esce infortunato, Quagliarella e Gabbiadini mai pericolosi.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Krunic, Depaoli, Thorsby, Colley, Bereszynski, Linetty.2019 o 2020 per Cristiano Ronaldo non fa differenza, il portoghese la butta dentro. Sempre e comunque: tripletta per entrare nel migliore dei modi nel nuovo anno. In difesa non sbagliano nulla, Cuadrado è un treno sulla fascia destra. Buona gara di Rabiot che sta migliorando la forma, meno bene Matuidi e Ramsey. Pjanic è quello che fa girare la squadra. Nel Cagliari Olsen affonda a suon di malus, Pellegrini ci prova ma con Cuadrado davanti non è semplice affondare. Rog inesistente, Nainggolan fatica troppo. Bocciati anche Joao Pedro e Simeone.Marcatori: Ronaldo (3), Higuain.Assist: Ronaldo, Douglas Costa.Ammoniti: Rabiot, Joao Pedro.Alla squadra di Gasperini era avanzato qualche botto di Capodanno e ha pensato bene di tenerselo per la ripresa del campionato. Ilicic e Gomez lì davanti fanno quello che vogliono, Gosens sulla fascia va che è una bellezza e in difesa ordinaria amministrazione. Nessuna insufficienza e tanti sorrisi. Il rovescio della medaglia ha il volto di Dejan Kulusevski, che da ex in campo è rimasto troppo in ombra. Si rivede Inglese ma non gli si poteva chiedere sulla, Bruno Alves è crollato e con lui tutta la difesa. Kucka falso nueve esperimento non riuscito.Marcatori: Gomez, Freuler, Gosens, Ilicic (2).Assist: de Roon, Gosens, Gomez.Ammoniti: Barillà, Pezzella, Kucka, Hernani, Freuler, Gomez.Gabriel sfiora il clean sheet ma non può nulla sul gol subito; buon esordio per Donati, il migliore in difesa. Il centrocampo fatica un po’, Mancosu è il giocatore che crea più pericoli. Sfortunato Babacar che prende una traversa. Musso decisivo in più occasioni, Nuytinck leader della difesa e Larsen spinge più di Sema. De Paul si inventa il gol, Mandragora mette ordine in mezzo al campo. Delude Nestorovski, leggermente meglio Okaka e Lasagna.Marcatori: de Paul.Assist: -Ammoniti: de Paul.Giornata storta per Meret, Di Lorenzo bocciato da centrale e anche Manolas sbaglia troppo. Fabiàn Ruiz e Allan perdono il duello a centrocampo, Zielinski l’unico che ci prova. Il tridente Callejon-Milik-Insigne prova a inventarsi qualcosa, ma non basta. Buona partita per Hanadanovic, peccato per il gol preso; Bastoni è in crescita ma de Vrij è sempre il migliore dei suoi lì dietro. Biraghi col freno a mano, Candreva spinge e affonda. Ok Brozovic e Sensi, Barella entra e si fa ammonire. Lukaku zittisce il San Paolo e se la ride. Con lui, anche i fantallenatori che l’hanno schierato.Marcatori: Lukaku (2), Milik, Lautaro.Assist: Brozovic, Callejon.Ammoniti: Candreva, Barella, Esposito, Sensi, Skriniar.