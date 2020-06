Fantacalcio, 5 segnali dalla Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il calcio italiano ha rialzato il sipario. Per ora si gioca solo in Coppa Italia, ma la Serie A sta scaldando i motori (il 20 e 21 sono in programma i recuperi della 25a giornata, poi si riparte regolarmente dalla 27a). Anche dal ritorno delle semifinali di coppa, Juve-Milan 0-0 e Napoli-Inter 1-1, sono arrivate alcune indicazioni da tenere in considerazione in vista del ritorno del fantacalcio. Vediamo quali sono i 5 segnali che arrivano dalla Coppa Italia e possono influenzare le vostre scelte alla ripresa del fanta:Non è un caso che contro il Napoli sia stato proprio Christian Eriksen a trovare la rete del vantaggio per l’Inter. Certo, per segnare da calcio d’angolo devi avere anche un pizzico di fortuna. Quella che aiuta gli audaci. Il centrocampista danese lo è, e l’impressione è quella che dopo un primo periodo di rodaggio si stia abituando sempre di più al calcio italiano. E’ stato uno dei giocatori più pagati nelle aste di riparazione, dopo le prime partite qualcuno aveva anche storto il naso per qualche insufficienza inaspettata. Eriksen è pronto a rifarsi con tutti gli interessi, ha voglia di entrare definitivamente nei meccanismi di Conte per essere decisivo in zona gol.Nella gara col Milan Sarri ha provato un nuovo tridente: Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. L’argentino nel ruolo di falso nueve con Cristiano libero di svariare su tutto il fronte offensivo. Problema: l’area avversaria è rimasta spesso troppo vuota. Motivo: non c’erano centrocampisti d’inserimento. La Juve ha giocato con Bentancur e Matuidi ai lati di Pjanic, mancava un giocatore pronto a entrare in area. Ecco perché – se Sarri dovesse confermare questo tridente – chi ha Ramsey e Khedira può portarsi a casa qualche bonus in più. Solo loro i centrocampisti bianconeri che più degli altri hanno l’inserimento in aria nelle corde: il gallese è stato uno dei migliori nelle ultime partite prima dello stop, l’ex Real non giocava una partita da novembre ma quando ritroverà il ritmo partita può diventare decisivo.Jack come jolly. Il centrocampista del Milan è stato uno dei migliori contro la Juventus, nonostante abbia giocato fuori ruolo da attaccante centrale dopo l’espulsione di Rebic. Bonaventura sta bene e l’ha dimostrato l’altra sera, è uno di quei giocatori con il contratto in scadenza a fine mese ma rinnoverà fino al 31 agosto con i rossoneri. Poi, probabilmente, sarà addio. Questi due mesi possono essere una finestra aperta sul futuro, Jack come carta vincente per chi ce l’ha in rosa o ha la possibilità di prenderlo. Non vi aspettate il Bonaventura di qualche anno fa, ma come possibile sorpresa ci sentiamo di consigliarlo.La Juve sul mercato cerca un tuttocampista come Milinkovic o Pogba, ma Rodrigo Bentancur ha tutte le carte in regola per diventare quel tipo di giocatore. In futuro, perché per ora ha fatto vedere anche l’altra sera di non essere proprio un centrocampista da gol. C’è da dire però che i bonus non mancano: 7 assist. E voti alti soprattutto nella seconda parte di campionato, segno che il classe ’97 sta crescendo partita dopo partita diventando sempre più una certezza del centrocampo della Juve. Aveva iniziato la stagione come vice Pjanic, ora può prendergli il posto. Se facesse qualche gol in più…Se il Napoli è in finale di Coppa Italia, gran parte del merito è anche di David Ospina. Il portiere colombiano è stato decisivo almeno un paio di volte con i suoi interventi, rimediando all’errore sul gol di Eriksen. Al fantacalcio sarebbe la classica prestazione da buon voto con malus. Il segnale lanciato da Gattuso è che ancora una volta ha preferito Ospina a Meret, anche in coppa. Già nelle ultime partite prima dello stop l’allenatore aveva fatto la sua scelta facendo sedere l’ex Udinese in panchina nelle ultime cinque giornate, dopo l’interruzione non è cambiato nulla e il titolare del Napoli sarà ancora Ospina. L’unica eccezione sarà in finale, che il colombiano salterà per squalifica e quindi Gattuso si affiderà ad Alex Meret.