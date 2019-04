Fantacalcio, l’analisi della 32esima giornata: Pellegrini cresce, altro show di Quagliarella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sorpresa di giornata arriva dalla Spal che rovina la festa scudetto alla Juventus: ai bianconeri bastava un punto per diventare Campioni d’Italia, ma a Ferrara trovano la seconda sconfitta in campionato. Il primo verdetto della stagione è quello che condanna il Chievo in Serie B, gialloblù matematicamente retrocessi dopo il ko contro il Napoli. Il derby di Genova va alla Sampdoria, vittorie importanti in chiave Europa per Milan, Roma e Inter.SPAL-JUVENTUS 2-1L'uomo copertina è Manuel Lazzari, che anche contro la Juventus prende un buon voto nonostante l'ammonizione. Nella squadra di Semplici non ce n'è uno che va sotto la sufficienza, tra i migliori Kevin Bonifazi che ha conquistato anche un +3. Kean in questo momento è sempre una certezza e anche in una partita come questa è stato il migliore dei suoi. Male Bentancur e Dybala, solo un lampo di Cancelo. Ma non basta.Marcatori: Kean, Bonifazi, Floccari.Assist: Schiattarella.Ammoniti: Lazzari, Floccari, Fares, Missiroli, Cuadrado, Cancelo.ROMA-UDINESE 1-0Dzeko ritrova il gol dopo due mesi e (finalmente) fa sorridere i suoi fantallenatori, Mirante si conferma affidabile e per la seconda partita consecutiva non subisce gol. Pellegrini in crescita, El Shaarawy tra i migliori. Delude ancora Schick. Buon voto per De Paul, Ekong è il migliore della difesa bianconera. L'ex Okaka non si vede mai, Pussetto non benissimo da subentrato e largo sulla fascia.Marcatori: Dzeko.Assist: El Shaarawy.Ammoniti: Juan Jesus, Dzeko, D’Alessandro, Musso, Ekong.MILAN-LAZIO 1-0Reina super, Musacchio si riscatta dopo l'errore contro la Juventus e conquista il rigore della vittoria. Kessie pesca il jolly, voti positivi per Bakayoko e Çalhanoglu. Suso così e così, Piatek a secco. Immobile ci prova e ci riprova, ma il pallone non entra: continua il momento no di Ciro. Caicedo fa poco e nulla nella ripresa, errore decisivo di Durmisi. Deludono Milinkovic e Correa. Strakosha bene nonostante il malus, Acerbi solita certezza.Marcatori: Kessie.Assist: -Ammoniti: Romulo, Luis Alberto.TORINO-CAGLIARI 1-1Il festival dei rossi: prima Zaza – malus attutito dal gol – poi Pellegrini e Barella. Anche chi ha puntato sui due portieri si ritrova un -1 per parte. Sorride, invece, chi ha schierato Pavoletti, al secondo gol consecutivo. Bene Meité e Baselli, sale il voto di Izzo con l’assist. Joao Pedro tradisce i fantallenatori che gli hanno dato fiducia, nella difesa rossoblù l’unico che convince è Klavan.Marcatori: Zaza, Pavoletti.Assist: Izzo, Cigarini.Espulsi: Zaza, Barella, Pellegrini.Ammoniti: Rincon, Berenguer, Faragò, Padoin, Pisacane.FIORENTINA-BOLOGNA 0-0Clean sheet da una parte e dall’altra, Lafont e Skorupski regalano bonus. Muriel e Chiesa deludono, Gerson bocciato ancora una volta. Veretout non si accende, stavolta anche Pezzella convince poco. Danilo regge la difesa del Bologna, Dijks meglio di Mbaye e Dzemaili fa il suo da subentrato. No rigore no party per Pulgar che aveva abituato bene i suoi fantallenatori dopo la doppietta col Chievo, Orsolini non trova il guizzo ma lì davanti faticano anche Soriano e Palacio.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Muriel, Veretout, Dijks, Palacio, Santander.SAMPDORIA-GENOA 2-0La terza espulsione della 32a giornata – le prime due nella sfida tra Toro e Cagliari – se l’è presa Biraschi, che stende in area Defrel e regala il rigore del 2-0 alla Samp. Dal dischetto segna Quagliarella, neanche a dirlo. Gol e assist, MVP del derby. Ancora una volta si conferma una macchina da bonus. 22 reti e 8 passaggi decisivi, solo Messi e Mbappé hanno fatto meglio di lui nella classifica gol+assist. Nella Samp bene anche Praet e Andersen. L’unico che tentenna è Ramirez. Nel Genoa si salva solo Pandev, l’ultimo a mollare.Marcatori: Defrel, Quagliarella.Assist: Quagliarella.Espulsi: Biraschi.Ammoniti: Criscito, Pandev, Romero, Lerager, Bessa, Linetty, Gabbiadini.SASSUOLO-PARMA 0-0A vincere sono i portieri: Sepe para di tutto, Consigli respinge il rigore di Ceravolo. Demiral ancora bene, Lirola fa il suo e Berardi non si accende. Poco Matri, nulla oltre al gol annullato dal Var e anche con Babacar al suo posto la situazione non cambia. Nel Parma positivo il ritorno di Gervinho, male gli altri attaccanti che non segnano per la seconda gara consecutiva. Ok i tre in difesa, Kucka non colpisce.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Matri, Ferrari, Sensi, Scozzarella, Dimarco.CHIEVO-NAPOLI 1-3Koulibaly si riscatta alla grande dalle ultime prestazioni così e così ed è il migliore in campo per distacco con doppio bonus. Contro l’ultima in classifica ci si aspettava qualcosa in più dagli attaccanti azzurri (Milik compreso, nonostante il gol). Fabian Ruiz troppo lento, Ghoulam in crescita. Ospina inoperoso, peccato per il gol nel finale. Con questa sconfitta il Chievo scende aritmeticamente in Serie B: (quasi) tutto da dimenticare per la squadra di Di Carlo, dove l’unico che prende l’iniziativa è Doiussé. Un mediano.Marcatori: Koulibaly (2), Milik, Cesar.Assist: Mertens, Zielinski, KiyineAmmoniti: -FROSINONE-INTER 1-3Stavolta Icardi sbaglia tanto ma si tira un po’ su con l’assist per Vecino che è il jolly di giornata. Handanovic appena sotto la sufficienza per l’errore sul gol di Cassata, bene Skriniar e D’Ambrosio. Perisic da rivedere, si salva solo grazie al rigore segnato. Il più atteso del Frosinone era Pinamonti che delude. Disastro Ariaudo, ok Ciofani con l’assist a Cassata. Paganini meglio da centrocampista di quando fa il terzino per controllare Perisic.Marcatori: Nainggolan, Perisic, Cassata, Vecino.Assist: D’Ambrosio, Ciofani, Icardi.Ammoniti: Paganini, Chibsah, Ciano, Vecino.ATALANTA-EMPOLI 0-0Super voto per Dragowski che contro l’Atalanta ha fatto 17 parate (!). Traoré meglio di Bennacer, serata no per Antonelli e Pasqual subentrato nella ripresa. Delude anche Caputo. Nella squadra di Gasperini bocciati Zapata e Hateboer, Ilicic e il Papu non si accendono. Meglio la difesa, con Mancini, Palomino e Masiello che raggiungono tutti e tre la sufficienza. Bene Gollini che regala anche il bonus a chi l’ha schierato.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Palomino, Dell’Orco, Bennacer, Veseli.