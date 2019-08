Fantacalcio, 2a giornata: news e probabili formazioni

Con un occhio sempre puntato al mercato (la chiusura è prevista per lunedì prossimo alle 22), ci avviciniamo alla seconda giornata di campionato e iniziamo a pensare la formazione da schierare al Fantacalcio. Certezze, dubbi, indisponibili… vediamo le probabili scelte degli allenatori.

ATALANTA

Gasperini potrebbe rilanciare dal primo minuto Ilicic dopo il turno di squalifica scontato alla prima giornata. Ancora in panchina Muriel, nessun nuovo acquisto nell’undici titolare. Ancora fuori Castagne.

Indisponibili: Castagne.

Squalificati: -

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

BOLOGNA

La notizia più importante è la conferma di Sinisa Mihajlovic in panchina anche per la prossima giornata. Si va verso la conferma della formazione che ha pareggiato contro il Verona, l’unico dubbio è tra Sansone e Destro: se dovesse giocare quest’ultimo, Palacio andrebbe a fare l’esterno alto a sinistra.

Indisponibili: -

Squalificati: -

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Kingsley, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Seconda trasferta di fila per il Brescia, che dopo i tre punti di Cagliari prova il colpaccio a San Siro. Ancora out Balotelli che dovrà scontare altre tre giornate di squalifica prima del debutto con la nuova maglia, l’unico dubbio di Corini è a centrocampo dove in ballottaggio ci sono Dessena e Zmrhal.

Indisponibili: Torregrossa, Magnani, Ndoj.

Squalificati: Balotelli.

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma.

CAGLIARI

Maran dovrà fare a meno di Pavoletti per la gara con l’Inter. Davanti insieme a Joao Pedro giocherà Cerri con Birsa trequartista. Ancora in regia Nainggolan, debuttano Rog e Pellegrini che prendono il posto di Lykogiannis e Ionita. Confermato il ’97 Pinna come terzino destro.

Indisponibili: Pavoletti, Cacciatore, Bradaric, Faragò, Cragno.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Nainggolan, Rog; Birsa; Joao Pedro, Cerri.

FIORENTINA

Ballottaggio aperto tra Sottil e Ribery per chi giocherà esterno a sinistra. Dall’altra parte c’è Chiesa e al centro Boateng dovrebbe partire titolare al posto del baby Vlahovic. A centrocampo confermato Castrovilli dopo la prestazione contro il Napoli, anche la difesa è la stessa di una settimana fa.

Indisponibili: Rasmussen.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil.

GENOA

Con Saponara ancora alle prese con una lesione al bicipite femorale destro, Andreazzoli dovrebbe confermare il centrocampo che ha pareggiato contro la Roma: l’unico ballottaggio – e c’è la possibilità che vada avanti fino a fine stagione – è sulla fascia sinistra tra Barreca e Pajac. Davanti confermata la baby coppia Pinamonti-Kouame.

Indisponibili: Saponara, Cassata, Sturaro.

Squalificati: -

Probabile formazione (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti.

INTER

Conte si presenta a Cagliari senza 2/3 della difesa titolare: out Godin e de Vrij, giocheranno D’Ambrosio sul centro-destra e Ranocchia in mezzo con Skriniar a completare il reparto. Confermato Candreva sulla fascia destra, il ballottaggio è al centro tra Vecino e l’ex Barella per chi affiancherà Brozovic e Sensi. In attacco Lautaro-Lukaku. Aspettando Sanchez…

Indisponibili: de Vrij, Godin.

Squalificati: -

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

Dopo la panchina contro il Parma, de Ligt potrebbe rimanere fuori anche nel big match col Napoli. Si va verso la conferma della coppia Bonucci-Chiellini con De Sciglio favorito su Danilo a destra. A centrocampo è testa a testa Rabiot-Matuidi per giocare vicino a Pjanic e Khedira. Nel tridente il dubbio tutto argentino è tra Higuain e Dybala, favorito il Pipita.

Indisponibili: Perin, Pjaca.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

LAZIO

Il nuovo acquisto Vavro dovrebbe partire ancora dalla panchina, Inzaghi preferisce affidarsi a chi conosce già i meccanismi in una gara delicata come il derby. Allarme rientrato per Acerbi, Leiva titolare in mezzo al campo insieme a Milinkovic e Luis Alberto. Confermata la coppia Correa-Immobile.

Indisponibili: Wallace, Lukaku.

Squalificati: -

Probabili formazioni (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

Il Lecce cerca i primi punti dopo il brutto ko di San Siro con l’Inter. Liverani prova a mischiare le carte in attacco con Mancosu che potrebbe prendere il posto di La Mantia in attacco, a centrocampo ballottaggio tra Majer e Shakhov. Confermato Falco sulla trequarti, uno dei migliori nella prima giornata.

Indisponibili: Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso.

Squalificati: Farias.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; La Mantia, Lapadula.

MILAN

Ritorno al passato per Giampaolo, che dopo la sconfitta con l’Udinese abbandona il 4-3-1-2 per tornare al 4-3-3 col quale i rossoneri giocavano l’anno scorso. Borini confermato mezz’ala, Calhanoglu nel tridente e Suso che torna nel suo ruolo originale di esterno destro. Altra ipotesi: albero di Natale con lo spagnolo e Paquetà dietro a Piatek. Bennacer verso il debutto da titolare.

Indisponibili: Caldara, Hernandez, Biglia, Reina.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

NAPOLI

Milik dovrebbe rimanere ancora fuori per un problema agli adduttori, Ancelotti schiera Mertens falso nueve con Callejon, Fabiàn Ruiz e Insigne dietro di lui, nella ripresa può debuttare Lozano che dovrebbe andare in panchina per la prima volta. A sinistra Ghoulam è favorito su Mario Rui.

Indisponibili: Milik.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabiàn Ruiz, Insigne; Mertens.

PARMA

D’Aversa è rimasto impressionato dalle qualità di Kulusevski, che dovrebbe essere preferito a Karamoh anche a Udine per completare il tridente con Inglese e Gervinho. A centrocampo giocherà uno tra Kucka e Barillà sul centro-sinistra, confermati i nuovi acquisti Hernani e Brugman.

Indisponibili: Rigoni.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

ROMA

Con Perotti indisponibile per una lesione al retto femorale sinistra (out circa 40/60 giorni), dietro a Dzeko Fonseca potrebbe riproporre il tridente che ha pareggiato col Genoa: Under, Zaniolo e Kluivert. Da valutare le condizioni dell’ex Inter: se non dovesse farcela, Pellegrini può avanzare qualche metro più avanti con Diawara a fare coppia davanti alla difesa insieme a Cristante. Possibile esordio da titolare per Mancini, che si gioca un posto con Juan Jesus vicino a Fazio.

Indisponibili: Spinazzola, Perotti.

Squalificati: -

Probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristiante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Di Francesco va verso la conferma degli undici della prima giornata, l’unico cambio potrebbe essere l’inserimento di Jankto al posto di uno tra Ekdal e Vieira. In attacco si va avanti col tridente Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Indisponibili: Maroni.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

SASSUOLO

Da valutare le condizioni di Rogerio, se non dovesse farcela è pronto Peluso a sinistra. A centrocampo Magnanelli si gioca una maglia con Duncan vicino a Traoré e Obiang. Fuori Bourabia, davanti ci sono Berardi, Caputo e Boga.

Indisponibili: Rogerio.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Magnanelli, Obiang; Berardi, Caputo, Boga.

SPAL

A centrocampo Semplici sta pensando di inserire Murgia al posto di Valoti, davanti da capire chi sarà la spalla di Petagna: Di Francesco ha segnato contro l’Atalanta e sarà confermato anche – da ex – a Bologna, ma c’è un ballottaggio aperto tra Floccari e Igor. Se giocherà il primo, allora Di Francesco farà l’esterno di centrocampo, se invece verrà confermato il brasiliano sarà lo stesso attacco visto una settimana fa.

Indisponibili: Fares.

Squalificati: -

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Floccari, Petagna.

TORINO

Due novità per Mazzarri rispetto alla squadra che ha battuto il Sassuolo. A sinistra giocherà Aina al posto di Ansaldi che rimarrà fuori almeno fino a metà settembre a causa di una lesione del bicipite femorale destro. In mezzo al campo Berenguer e Meité si giocano il posto vicino a Baselli e Rincon, fuori Lukic. Lyanco prova a recuperare, altrimenti verrà confermato Bremer.

Indisponibili: Lyanco, Ansaldi, Iago Falque, Edera.

Squalificati: -

Probabile formazione (4-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Aina; Zaza, Belotti.

UDINESE

Tudor cambia qualcosa rispetto all’undici che ha vinto contro il Milan. Non c’è più Pezzella ceduto al Parma, e De Paul dovrebbe tornare titolare (mercato permettendo). A sinistra uno tra Pussetto e Sema: nel primo caso De Paul andrebbe a fare la seconda punta vicino a Lasagna, se invece dovesse debuttare Sema, De Paul prenderebbe il posto di Jajalo come interno di centrocampo e Pussetto avanzerebbe sulla linea d’attacco.

Indisponibili: ter Avest.

Squalificati: -

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna.

VERONA

Dawidowicz out per squalifica dopo l’espulsione della settimana scorsa, in difesa Juric punta sull’esperienza di Bocchetti insieme a Rrahmani e Kumbulla. Confermati Faraoni e Lazovic sulle fasce, al centro Henderson è in ballottaggio con Amrabat. Verre-Zaccagni sulla trequarti con Tutino unica punta.

Indisponibili: Di Carmine, Lee, Crescenzi, Badu.

Squalificati: Dawidowicz.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino.

