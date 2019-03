Fantacalcio 27ª giornata, i consigli: chi schierare e chi evitare in formazione

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse

Consigliati:

Da non schierare:

Le scommesse:

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche laparte in anticipo, stasera, con la sfida tra Juventus ed Udinese. La squadra di Mister Allegri ha incrementato di 16 punti il vantaggio sul Napoli, che domenica sfiderà il Sassuolo fuori casa. Sabato in campo Parma-Genoa (alle 18) e il Milan sul campo del Chievo per alimentare il sogno Champions (alle 20.30). Sfida interessante tra Fiorentina e Lazio. Si chiude con il posticipo del lunedì tra Roma ed Empoli all’Olimpico Non sarà facile per i, che dovranno tenere conto dei vari infortuni, delle squalifiche e dei turnover, dettagli che avranno delle inevitabili ripercussioni sule sullo schieramento delleva sempre messo anche se parte dalla panchina. Da schierare Szczesny. Fiducia adè probabile che parta dal 1 minuto. Sì a, che può portare bonus dalle fasce.è in un ottimo momento.sono gli unici schierabili nell'Udinese.Occhio adovrebbero riposare in vista della Champions. Evitate il reparto difensivo friulano.E' il momento dise lo avete buttatelo nella mischia.coppia in attacco. Kucka a centrocampo.porta buoni voti al fantacalcio. Da confermare100%.possono pescare il bonus.Biabiany, Radovanovic e Bessa non convincono.Entrambi i portieri cercheranno di mantenere la propria porta inviolata.Per i clivensise non si hanno valide alternative.per la partita dei miracoli, ma solo per i più audaci. Nel Milan,100%."the wall". Fiducia ancora ada inserire.perno della difesa.cerca conferme.Nel Chievo evitate il reparto difensivo.La scommessa per i rossoneri si chiama: lo spagnolo dovrebbe partire titolare al posto di Calhanoglu.ok.è schierabile.a centrocampo. Palacio viene da un bel gol la scorsa partita.in campo.cerca il riscatto.non convincono.in porta potrebbe puntare al bonus.in avanti affianco aa centrocampo.cerca il bonus.in campo. Fiducia anche a. Schierabilied, come la coppiaEvitate la difesa ciociara. Baselli e Lukic non al top. Occhio ai ballottaggi tra i terzini granata.potrebbe entrare e lasciare il segno.cercherà di mantenere la porta inviolata. Ok. In camposarà titolare al posto dell'infortunato Nainggolan.mettetelo.garantisce sempre un buon voto al fantacalcio. A centrocampo ancheè schierabile.Dubbio Politano. Evitate il reparto difensivo della Spal.Scommessa, vuole il bonus. E se giocasse? Schieratelo con le giuste coperture.sempre in campo, anche se non dovesse giocare. Fiducia a. Nell'Atalantain forma.da ex può tornare al goal, ma anche il. Fiducia ache sta attraversando un buon momento e può regalarvi bonus.Nonella Samp. No anei bergamaschi.tornerà titolare, punta al bonus.Nel Sassuolo fiducia acentrocampo.in campo.solita certezza.Da evitare la difesa emiliana. Ghoulam in dubbio.scommessa vincente.in campo per la grande partita.torna,re delle palle inattive.ok.punta al buon voto. Dietro èl'unica certezza.possono portare bonus.in campo.Dubbi sulla retroguardia viola. Marusic e Felipe più no che sì.: Luis Alberto nella Lazio, Simeone entra per stupire.in campo. Fiducia adrivalutato da Mister Ranieri.vuole il gol.cerca il riscatto. Nell'Empolia centrocampo. In difesa soloDe Rossi e Pellegrini potrebbero lasciarvi in dieci per i problemi muscolari. Nzonzi non convince. Acquah e Bennacer non al top.l'uomo da bonus da scommessa.