Fantacalcio 25ª giornata: sfida apertissima per il terzo e quarto posto. Ecco l'esito dei nostri consigli per le formazioni

Si è conclusaLa Juventus vince per 1-0 in casa del Bologna confermando i 13 punti di distacco sul Napoli. I partenopei stravincono con quattro reti di scarto sul campo del Parma, mentre il Torino sconfigge l'Atalanta per 2-0. Apertissime le sfide per il terzo e per il quarto posto. La Roma vince all'ultimo minuto contro il Frosinone, la Lazio deve recuperare una partita, il Milan trionfa sull'Empoli e l'Inter pareggia 3-3 contro la Firoentina. Una giornata non facile per iviste le varie squalifiche ed i vari infortuni.Una giornata diche ha regalato numerose sorprese, soprattutto per gli allenatori più audaci, confermando quanto l’imprevedibilità del calcio sia un’arma a doppio taglio.LEGGI ANCHE: ----> Fantacalcio 25ª giornata, i consigli: chi schierare e chi evitare in formazione mantiene la porta inviolata. Calabria non gioca,solita garanzia.a centrocampo gioca bene. Cutrone entra ma non sfonda.certezza.sostituisce alla grande Suso.prosegue sulla giusta scia.cerca e trova la rete. Conti gioca e trova l'assist. Nell’Empoli,tra i migliori.pagano una non buona prestazione di tutta la formazione toscana.senza voto. Male tutto il blocco difensivo toscano.barcollamantiene inviolata la porta.segna,difendono.sufficinete.segna.non delude, assit e buona partita. Nei bergamaschinon bene.5.5.non in giornata.male.non gioca.Nei ciociari grande giornata perpaga gli errori difensivi.solita garanzia.bene, peccato per il giallo.gol.rinetra ma senza scintille.non gioca.Tutto il reparto difensivo ciociaro. Non convincono nènèprende il bonus.sufficiente. Gioca benenon sbaglia dal dischetto.porta a casa un 6.5. Buio perok,quasi sufficiente.non in giornata. Nella Juventus,non brilla. Possono andare itre 6.bene ma peccato per il giallo. A.deludono.Male il reparto difensivo bolognese.non gioca.difendono le rispettive porte.ok.delude.insufficente.entramni 5.5. Conferma pernon in forma. La difesa veronese soffre.Malenon si mostra. PromossoNella Spal non deludesufficiente. Giocano bene i portieri ma pagano i malus.Boga e Cionek non al top. .non si esaltano.5.male.solita certezza.è una garanzia.non brilla.garanzie per il fantacalcio.Male il reparto difensivo parmense. Bene Maksimovic e Hysaj.magiano il fantacalcio.re delle palle inattive.6.non bene.6. A centrocamponon brilla. Bene invecegiornataccia.festeggia.Non beneper la Fiorentina. Non gioca Icardi.LAZIO-UDINESE (RINVIATA)Visti gli impegni dei laziali, l’incognita del recupero è sempre più grande. Per i fantallenatori non sarà facile scegliere come comportarsi: infatti o si opterà per il 6 politico - perciò i giocatori schierati delle due rose riceveranno un voto standard senza aggiunta di bonus o malus - o si aspetterà la data ufficiale in cui si disputerà la gara per concludere il calcolo della giornata, lasciando così in sospeso l’esito del turno.