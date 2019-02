Fantacalcio 25ª giornata, i consigli: chi schierare e chi evitare in formazione

Consigliati:

La settimana calcistica non ha conosciuto giorni di tregua. Chiusa la parentesi delle Coppe, oggi riparte il campionato con la. Il lungo week-end di emozioni vedrà l’interessante sfida tra Torino ed Atalanta e terminerà domenica 24 febbraio con la Fiorentina che ospiterà l’Inter di Mister Spalletti al Franchi. Ad aprire le danze, venerdì 22 febbraio alle 20.30, l’anticipo tra il Milan e l’Empoli. Lazio-Udinese è invece rinviata a data da definirsi: l’Olimpico infatti sarà teatro della sfida di rugby tra Italia e Irlanda. Visto l’impegno dei biancocelesti prima in Europa League e poi martedì 26 febbraio in Coppa Italia, non c'era modo di incastrare la gara contro i friulani. Perciò non sarà facile per i, che dovranno tenere conto dei vari infortuni, delle squalifiche e dei turnover. Dettagli che avranno delle inevitabili ripercussioni sule sullo schieramento dellepunta al bonus inviolabilità. In difesaa centrocampo.potrebbe partire titolare.100%., dovrebbe sostituire lo squalificato Suso.vuole prosegurie sulla giusta scia.cerca la rete.Nell’Empoliha spesso fatto male alle big. Ok, da non sottovalutarenon ancora al top. Da escludere tutto il blocco difensivo toscano, soffrirà le incursioni milaniste. Non al top ancheIl turnover potrebbe lasciare spazio importante a, che Mister Gattuso dovrebbe schierare come terzino destro: lui è uomo bonus.potrebbe essere la sorpresa a centrocampo.sta disputando una buona stagione ma l’attacco della Dea, quando ingrana, fa piangere. Con Djidji indisponibile, sarà confermato il trio difensivo composto da Izzo,e Moretti ( il secondo è l'unico su cui puntare).potrebbe incidere. Nei bergamaschivuole riscattare la brutta prestazione con il Milan.è in forma.da schierare., ancora lontano dai suoi standard di rendimento.non è in forma.sul filo del rasoio.è in dubbio, se lo schierate usate le giuste precauzioni.centrocampista da buon voto ma anche da bonus in questa giornata. E segiocasse e centrasse il bersaglio? Osate.LEGGI ANCHE: ---> Fantacalcio, 25ª giornata: ecco infortunati, rinvii, turnover, squalifiche, e diffidati Nei ciociari, se non si hanno altre scelte, spazio a. Partita da bonus per i giocatori giallorossi. Attenzione al turnover che sarà effettuato anche in relazione ai diffidati, visto che il match successivo sarà il derby con la Lazio.goleador.in campo.torna titolare.a centrocampo.Evitate tutto il reparto difensivo ciociaro. Forse potrebbero riposare i quattro a rischio squalifica (Florenzi, Manolas, Fazio e Zaniolo). Non convincono nènèLa scommessa a centrocampo è, che da ex può far male su palla inattiva.proverà a portare bonus dalla fascia di destra.potrebbe tornare dall’inizio.può regalare bonus. Fiducia adopo il gol a San Siro.può tornare a far esultare i fantallenatori.può dimostrarsi la scelta giusta.cerca conferme.ok ma giallo quasi scontato.non male.non sono da prima scelta.punta al bonus.scalpita per entrare.ok. Nella Juventuspunta al bonus inviolabilità.si mette sempre. Possono andare in bonus siacheperno del centrocampo.da schierare.Evitare il reparto difensivo bolognese, con una Juve così arrabbiata si rischiano molti malus. Poli non convince. Chiellini non dovrebbe giocare.le scommesse da grande Juve.proverà in tutti i modi a difendere la porta clivense, ma il malus prevedibile.ok.è l'unico da cui aspettarsi bonus in attacco.100%. Fiducia anche acerca la grande prestazione.Criscito.Evitarenon in forma. La difesa veronese in forte bilico, meglio scartarla.Nel Genoa salta il turnova a caccia di una super prova in trasferta.in forma.può essere la scelta giusta per questa giornata.Promossi. Nella Spal okgarantisce sempre un buon voto al fantacalcio.A centrocampo ancheè schierabile.non al top.non da prima scelta.I portieri vogliono ricoprire un ruolo chiave: potrebbero portare al bonus.possono esaltarsi.gioca bene.non va quasi mai sotto la sufficienza.solita certezza.è una garanzia.farà la differenza.ok.Occhio al reparto difensivo parmense, potrebbe soffrire le incursioni partenopee.Dubbioviene da due fantavoti alti consecutivi e va confermato in formazione.non possono non essere schierati.re delle palle inattive.vuole il bonus contro la sua ex squadra.va messo. A centrocamposono sempre scelte sicure.Dubbioper la Fiorentina. Per questa volta meglio lasciar fuori. Non dovrebbe giocareScommessa? Schieratelo con le giuste coperture.può essere la scommessa giusta per i fantallenatori più audaci.Visti gli impegni dei laziali, l’incognita del recupero è sempre più grande. Per inon sarà facile scegliere come comportarsi: infatti o si opterà per il 6 politico - perciò i giocatori schierati delle due rose riceveranno un voto standard senza aggiunta di bonus o malus - o si aspetterà la data ufficiale in cui si disputerà la gara per concludere il calcolo della giornata, lasciando così in sospeso l’esito del turno.