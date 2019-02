Fantacalcio 24ª giornata, Pavoletti, Kolarov, Veretout, Piatek e Ronaldo fantavoti da urlo: l'esito dei nostri consigli per le formazioni

Avevamo consigliato —>

Si è conclusa la. La Juventus ha trionfato 3-0 in casa contro il Frosinone allungando di 13 punti sul Napoli. I partenopei hanno pareggiato 0-0 contro il Torino mentre l'Inter strappa tre punti fondamentali contro la Sampdoria. Apertissima la sfida per il quarto posto. La Roma vince, la Lazio perde all'ultimo secondo, lo scontro diretto fra le lombarde vede vincitore il Milan. Una giornata non facile per iviste le varie squalifiche ed i vari infortuni, sempre in balia del rischio cambi last-minute. Una giornata diche ha regalato numerose sorprese, soprattutto per gli allenatori più audaci, confermando quanto l’imprevedibilità del calcio sia un’arma a doppio taglio.LEGGI ANCHE: ----> Consigli Fantacalcio 24ª giornata, chi schierare e chi evitare in formazione Porta inviolata perche porta a casa il bonus (). Gioca bene, peccato per il giallo (). Non gioca Spinazzola ma De Sciglio.torna e segna ().conferma il suo ottimo momento.segna il primo gol dei bianconeri ().solita garanzia ( gol ed assist),non delude.cerca il bonus ma non lo trova.ci prova, ma non può nulla.Come da previsione male tutto il reparto difensivo ciociaro.prova ad essere incisivo ma non riesce a fermare la giornata positiva dell’attacco sardo. Premiata la fiducia ache con l’assist si conferma perno del centrocampo (con bonus).si sblocca e segna due volte (13). Giornataccia per J.Pedro.non brilla,ed Inglese giocano ma non incidono,fa sperare il Parma.La coppianon gioca male ma paga la non buona prestazione di tutta la squadra parmense.quasi sufficiente. La scommessanon delude.prima caduta.fa l’assist per il gol di. Male. Sufficienza perpaga il malus,solita certezza,gioca bene al centro.non si smentisce.scommessa vincente.Male il reparto difensivo bergamasco. Giallo pergioca, stupisce ed illumina.ha segnato l’unico gol della squadra ferrarese. Gioca maleesce a partita appena iniziata ma si aggiudica comunque la sufficienza.ha difeso la porta fiorentina però paga il malus.giocano bene, a differenza dire del centrocampo (gol e assist), peccato per il giallo.entra e segna, scommessa vincente.Male la difesa spallina,insufficiente. Non bene. Riscattosi conferma in forma.a centrocampo fa un’ottima figura segnando una rete importante per i toscani.delude.sufficiente.insufficienza meritata, non ricambia la fiducia. MaleAvevamo sconisgliato la retroguardia neroverde.in campo segna ed illumina.non ha stupito. Nella Lazio puntiamonon gioca male ma paga i due malus. Sufficienza perOk. Avevamo consigliato di schierare ugualmenteche infatti non ha deluso i fantallenatori che lo hanno scelto.quasi sufficiente. Si fermasegna.difende e paga il malus. Giallo perinsufficiente.invece convince.Ok. Giocano benenon illumina.non convincono. Alcune sufficienze tra i reparti difensivi delle due squadre.Avevamo consigliato —>si conferma in forma ma paga il gol subito.Giocano benej, peccato per il giallo del primo.non illumina.sufficiente.segna.incassa un. Pergiornata di magra.quasi sufficienti.non gioca.paga due malus.gioca e segna.gioca bene ma paga il giallo.sufficiente. Non bene il trio. Porta inviolata per. Grande partita di. Sufficienza pergiocano bene ma non trovano bonus (se non un malus - cartellino giallo Aina).Perundifende bene.si vede poco.non gioca.come nessuno in Europa, sale a quota 7 reti in campionato.Bene, peccato per il giallo.sufficienti. Per il Bolognanon gioca a causa di un risentimento muscolare,segna e fa sperare il Bologna.6.gioca bene.non gioca male ma paga i due bonus.non ancora in forma.Complessivamente male la difesa felsinea tra gialli e voti insufficienti.non convincono.