Fantacalcio, l'analisi della 1a giornata

Diciamoci la verità, mancava un po’ di calcio giocato. Quello “vero” con i tre punti sul piatto. Bentornato campionato! La prima giornata è già alle spalle, e come l’anno scorso, alla fine di ogni giornata, analizzeremo i protagonisti di ogni sfida in chiave Fantacalcio.

PARMA-JUVENTUS 0-1

Chi so aspettava CR7 è rimasto deluso. O meglio: un gol l’aveva anche fatto, poi gliel’hanno annullato col VAR. Nessun nuovo acquisto in campo, ma Douglas Costa sembra rinato rispetto all’anno scorso. Bene anche Alex Sandro e Pjanic, da rivedere Rabiot. Nel Parma deludono Gervinho e Inglese, si salva solo Iacoponi.

Marcatore: Chiellini.

Assist: -

Ammoniti: Kulusevski, Hernani, Bernardeschi, Pjanic, Khedira.

FIORENTINA-NAPOLI 3-4

È il festival del gol: tutti promossi i marcatori, nella Fiorentina sorpresa Castrovilli, Chiesa si conferma ad alti livelli. Male Koulibaly, anche Allan così e così. Promosso Fabian Ruiz, ma le copertine sono tutte per Insigne che inizia il campionato con una doppietta più assist.

Marcatori: Pulgar, Mertens, Insigne (2), Milenkovic, Callejon, Boateng.

Assist: Pulgar, Insigne, Castrovilli, Callejon.

Ammoniti: Boateng, Pezzella, Allan, Callejon, Mario Rui, Zielinski.

UDINESE-MILAN 1-0

Dopo un precampionato senza gol, Piatek delude anche alla prima giornata. A dire la verità nel nuovo Milan si salvano solo Suso, Romagnoli e Donnarumma; sotto la sufficienza tutti gli altri. Musso si mette in tasca il +1 per la porta imbattuta, difesa promossa in blocco con Becão ciliegina sulla torta. Lasagna sfiora il gol con una girata sulla quale ci mette la manona Donnarumma, ma è la sua unica occasione.

Marcatore: Becao.

Assist: De Paul.

Ammoniti: Jajalo, Paquetà, Calhanoglu, Borini.

CAGLIARI-BRESCIA 0-1

Pavoletti (out al 45’ per infortunio) e Joao Pedro non colpiscono, Nainggolan ha bisogno di tempo e dietro la squadra di Maran traballa troppo. Dall’altra parte c’è un super Brescia con Joronen che chiude la porta a doppia mandata, Tonali in cattedra e Donnarumma da bonus.

Marcatore: Donnarumma.

Assist: -

Ammoniti: Lykogiannis, Pinna, Dessena.

ROMA-GENOA 3-3

Spettacolo all’Olimpico: gli attacchi brillano, difese da rivedere. Dietro si salvano solo Kolarov e Criscito con il voto che sale grazie ai gol, il peggiore è Juan Jesus. Dzeko e Under festeggiano il rinnovo con due reti, Pinamonti è il migliore dei suoi e Romero si salva con l’assist.

Marcatori: Under, Pinamonti, Dzeko, Criscito, Kolarov, Kouame.

Assist: Romero, Ghiglione.

Ammoniti: Florenzi, Jesus, Pellegrini, Romero.

SAMPDORIA-LAZIO 0-3

Nonostante i tre gol subiti, Audero è l’unico della Sampdoria che si salva grazie a un miracolo su Immobile. A propostito di Ciro: è il migliore dei suoi insieme a Luis Alberto, che si ripresenta con due assist. Quagliarella troppo lento, Murillo sbaglia e Murru soffre Lazzari.

Marcatori: Immobile (2), Correa.

Assist: Luis Alberto (2).

Ammoniti: Ekdal, Murru, Lazzari, Acerbi.

SPAL-ATALANTA 2-3

Petagna quando affronta la sua ex squadra non tradisce mai: grande gara con tanto di gol. Di Francesco è la sorpresa della squadra di Semplici per questa prima giornata e può esserlo anche nel corso della stagione (occhio, può essere un’idea per chi deve fare ancora l’asta). Meno bene la difesa, che prende tre gol. Nella squadra di Gasp è andato in scena un Muriel show: doppietta al debutto subentrando nella ripresa. Zapata e il Papu senza lampi, Gosens meglio di Hateboer; sul voto di Gollini pesano i malus.

Marcatori: Di Francesco, Petagna, Gosens, Muriel (2).

Assist: Petagna, Igor, Hateboer, Gomez.

Ammoniti: de Roon, Valoti, Cionek.

TORINO-SASSUOLO 2-1

Zaza si conferma in forma in questo inizio di stagione e dopo i gol in Europa arriva anche il primo in campionato. Sarebbero due se la Lega non avesse assegnato il secondo gol a Belotti, perché: “Nel caso di tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno, la marcatura sarà assegnata all'autore originario del tiro”. Ok anche Sirigu - peccato per il gol subito - e Ansaldi. Nel Sassuolo stecca la difesa, Caputo trova il bonus, positivi Traoré e Boga.

Marcatori: Zaza, Belotti, Caputo.

Assist: Ansaldi, Lukic.

Ammoniti: Ansaldi, Bremer, Sirigu, Zaza, Marlon, Bourabia, Obiang.

VERONA-BOLOGNA 1-1

Nel giorno del ritorno in panchina di Mihajlovic Veloso trova la pennellata che fa sorridere chi l’aveva schierato, Tutino e Verre cercano l’intesa e Silvestri può essere una soluzione low cost per chi non ha ancora fatto l’asta. Nel Bologna i nuovi convincono più di chi c’era già: bene Tomyiasu, Orsolini trova qualche lampo a destra. Palacio troppo spento, ma non è aiutato nemmeno dai compagni.

Marcatori: Sansone, Veloso.

Assist: -

Espulso: Dawidowicz.

Ammoniti: Henderson, Denswill, Destro, Dijks.

INTER-LECCE 4-0

Lukaku mette subito il timbro sulla Serie A, Candreva rinasce e Asamoah è un fulmine sulla sinistra. La difesa regge ma non subisce molte azioni pericolose. Già, perché il Lecce affonda a San Siro e l’unico che si salva è il classe ‘92 Filippo Falco.

Marcatori: Brozovic, Sensi, Lukaku, Candreva.

Assist: Asamoah, Barella.

Espulso: Farias.

Ammoniti: Petriccione, Lapadula, Lautaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA