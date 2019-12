Fantacalcio, 16esima giornata, le probabili formazioni: Fabiàn Ruiz esterno nel nuovo Napoli, Belotti prova il recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settimana di coppe, ma è già tempo di iniziare a pensare alla formazione da schierare per la prossima giornata di Fantacalcio. Sarà la 16a di Serie A, che si aprirà sabato alle 15 con il primo anticipo tra Brescia e Lecce e si chiuderà con il Monday Night delle 20.45 Cagliari-Lazio.Impegnata in Champions League contro lo Shakhtar oggi alle 18.55.Indisponibili: Ilicic, Zapata.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel.Ancora out Soriano, uno tra Dzemaili e Svanberg trequartista con Orsolini – favorito su Skov Olsen - e Sansone ai lati. Palacio insidiato da Destro. In difesa Mbaye si gioca il posto da titolare con Denswil.Indisponibili: Krejci, Soriano, Dijks.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.Senza Cistana squalificato, Corini vuole dare fiducia al classe ’98 Mangraviti. L’alternativa è l’esperto Gastaldello. Mateju o Martella a sinistra, davanti Balotelli si gioca il posto con Donnarumma e Torregrossa è in vantaggio su Ayé.Indisponibili: Dessena.Squalificati: Cistana.Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndij; Romulo; Torregrossa, Balotelli.Olsen deve scontare ancora la squalifica dopo l’espulsione contro il Lecce, in porta ci sarà ancora Rafael. Un turno di stop anche per Rog che verrà sostituito da Ionita; Cacciatore e Faragò si contendono una maglia da titolare a destra.Indisponibili: Castro, Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti.Squalificati: Olsen, Rog.Probabile formazione (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.Ribery unico indisponibile per Montella che potrebbe confermare lo stesso 4-3-3 visto contro il Torino. Dubbio tra Ghezzal e Lirola: se dovesse spuntarla lo spagnolo si tornerà al 3-5-2 con Chiesa-Vlahovic in avanti, l’ex Sassuolo a destra e Dalbert sull’out opposto. Benassi e Badelj si giocano il posto a centrocampo.Indisponibili: Ribery.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ghezzal.Senza Agudelo e Pandev Thiago Motta ridisegna il Genoa in vista del derby con la Samp: l’idea è spostare Cassata qualche metro più avanti dietro a Pinamonti unica punta, con Favilli che pressa per giocare. Zapata ancora fuori, si ferma anche Pajac e al suo posto dovrebbe giocare Ankersen sulla fascia sinistra. A centrocampo si inserisce Radovanovic.Indisponibili: Pajac, Lerager, Saponara, Zapata, Kouame.Squalificati: Agudelo, Pandev.Probabile formazione (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Ankersen; Cassata; Pinamonti.La squadra di Conte deve rialzare la testa dopo la “retrocessione” in Europa League. Tanti indisponibili per l’allenatore nerazzurro che deve sciogliere un paio di dubbi: in difesa Godin è favorito su Bastoni, a destra testa a testa tra Lazaro e D’Ambrosio.Indisponibili: Asamoah, Candreva, Gagliardini, Sensi, Barella, Sanchez.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro, Lukaku.Impegnata in Champions League contro il Bayer Leverkusen oggi alle 21.Indisponibili: Bentancur, Damsey, Douglas Costa, Khedira, Perin, Chiellini, Mandzukic.Squalificati: Cuadrado, Pjanic.Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.Impegnata in Europa League contro il Rennes domani alle 18.55.Indisponibili: Patric, Lukaku.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.Da valutare le condizioni di Mancosu: se non dovesse recuperare in tempo giocherà uno tra Shakov e Farias. In attacco torna Lapadula, vicino a lui c’è il ballottaggio La Mantia-Babacar. Occhio a Pippo Falco, mina vagante dell’attacco giallorosso: può giocare sua sulla trequarti che da attaccante. Out Lucioni, insieme a Rossettini ci sarà Dell’Orco.Indisponibili: Mancosu, Meccariello, Benzar, Dumancic.Squalificati: Lucioni, Petriccione.Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Shakov; La Mantia, Lapadula.Tutti a disposizione per Pioli tranne Duarte, che ne avrà ancora per qualche mese (almeno fino a inizio 2020). Kessie è in vantaggio su Krunic e Bonaventura a forza di prestazioni convincenti si sta guadagnando il posto da titolare al posto di Paquetà. Confermati i quattro in difesa: Conti verso la quinta gara da titolare, ormai ha definitivamente tolto il posto a Calabria.Indisponibili: Duarte.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.Sabato alle 18 ci sarà il nuovo debutto del Napoli di Gattuso. Probabilmente all’inizio cambierà poco rispetto al modulo di Ancelotti: 4-4-2 con quasi tutti a disposizione. Fabiàn Ruiz può essere provato sulla fascia con Callejon che parte sfavorito. Davanti si va verso l’attacco leggero, con Lozano e Mertens in pole su Llorente e Milik.Indisponibili: Maksimovic, Ghoulam, Tonelli, Malcuit.Squalificati: Maksimovic.Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.Brugman prenderà il posto di Kucka a centrocampo, per il resto D’Aversa dovrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto a Marassi la settimana scorsa con Cornelius al centro dell’attacco ed Hernani in regia.Indisponibili: Kucka, Scozzarella, Inglese, Karamoh.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.Impegnata in Europa League contro il Wolfsberger oggi alle 21.Indisponibili: Smalling, Santon, Kluivert, Pastore, Cristante, Zappacosta.Squalificati: Mancini.Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.L’unico dubbio di Ranieri è chi affiancherà Ekdal tra Vieira e Linetty, con il primo leggermente favorito sul polacco. Ramirez dovrebbe tornare esterno destro con Jankto sulla fascia opposta e la coppia Gabbiadini-Quagliarella a cercare di rialzare la Samp.Indisponibili: Barreto, Depaoli, Bertolacci, Bonazzoli, Bereszynski.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.Consigli è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe riprendersi il posto da titolare contro il Milan. Davanti a lui uno tra Romagna e Ferrari farà coppia con Marlon. De Zerbi dovrebbe abbandonare il 4-2-3-1 per tornae al classico 4-3-3 con Berardi e Boga ai lati di Caputo. Djuricic spostato più indietro nel terzetto di centrocampo dove Locatelli è in vantaggio su Traoré.Indisponibili: Pegolo, Defrel, Chiriches.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Djuricic, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.Semplici si gioca la panchina all’Olimpico contro la Roma praticamente senza esterni. Difesa a quattro con Cionek e Igor sulle fasce, verso la conferma Jankovic che dovrebbe giocare sulla trequarti insieme a Valoti. Squalificato Kurtic, al suo posto ci sarà Valdifiori.Indisponibili: Reca, Strefezza, Sala, Di Francesco, Fares, D’Alessandro.Squalificati: Kurtic.Probabile formazione (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic Igor; Missiroli, Valdifiori, Murgia; Valoti, Jankovic; Petagna.Le condizioni di Belotti migliorano, il Gallo vuole esserci a Verona ma Mazzarri non vuole correre rischi. Davanti il favorito è Zaza con Berenguer e Verdi alle sue spalle: questa è la soluzione più probabile, altrimenti Meité al posto di Berenguer e 3-5-2 con il francese vicino a Baselli e Rincon. De Silvestri recupera dalla botta e si gioca il posto con Aina.Indisponibili: Belotti, Lukic, Parigini, Iago Falque, Lyanco.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza.Ancora una volta Larsen sarà dirottato sulla fascia sinistra con ter Avest o Opoku dall’altra parte. Confermati Mandragora e Fofana insieme a de Paul. Ballottaggio Lasagna-Nestorovski per giocare vicino a Okaka, De Maio è in vantaggio su Becao nel terzetto difensivo.Indisponibili: Samir, Sema, Jajalo.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, de Paul, Larsen; Lasagna, Okaka.Kumbulla torna titolare al centro della difesa, vicino a lui Rrahmani e uno tra Gunter e Bocchetti. Di Carmine unica punta, dietro di lui ci sarà Verre insieme a Zaccagni. Confermato il centrocampo che ha giocato a Bergamo nell’ultimo turno.Indisponibili: Pessina, Badu, Bessa, Tupta, Crescenzi, Salcedo.Squalificati: Dawidowicz.Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.