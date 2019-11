Fantacalcio, 14a giornata, le probabili formazioni: torna Gervinho nel Parma, Fiorentina col dubbio Chiesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ci sono le coppe è sempre delicato scegliere la formazione giusta per il Fanta. Occhio al turnover e ai possibili acciaccati in Champions o Europa League. In attesa di vedere cosa faranno Napoli, Roma e Lazio impegnate tra oggi e domani in Europa, vediamo quali sono le probabili formazioni delle altre squadre in vista della 14a giornata di campionato.Gasperini valuterà giorno per giorno le condizioni di Duvan Zapata perché non vuole rischiarlo. Out Toloi per squalifica, in difesa ci saranno Palomino, Kjaer e Djimsiti. Per il resto, formazione tipo con Castagne e Gosens sulle fasce.Indisponibili: Zapata.Squalificati: Toloi.Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.Ancora fuori Soriano, confermata la fiducia a Svanberg nel terzetto dietro Palacio. In difesa Tomyiasu torna a destra perché rientrano Bani e Danilo.Indisponibili: Soriano, Dijks, Destro, Santander.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.Tutti a disposizione di Grosso ad eccezione del solito Dessena. Ndoj dovrebbe partire ancora titolare a centrocampo, confermato anche Martella in difesa. Davanti si va verso un’altra esclusione di Balotelli con la coppia Torregrossa-Donnarumma dal primo minuto.Indisponibili: Dessena.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.Piena emergenza per Maran, che oltre ai tanti infortunati non avrà a disposizione nemmeno Olsen e Cacciatore espulsi contro il Lecce. Rafael in porta, a destra ci sarà Faragò e dall’altra parte è pronto Lykogiannis se Pellegrini non recupera. Nandez dovrebbe farcela.Indisponibili: Pellegrini, Ceppitelli, Ragatzu, Birsa, Cragno, Pavoletti.Squalificati: Olsen, Cacciatore.Probabile formazione (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.C’è fiducia per il recupero di Federico Chiesa, che però ad oggi è ancora indisponibile. Vlahovic-Ribery sarà la coppia d’attacco se il classe ’97 non dovesse farcela. Out Pezzella, in difesa ci sarà Ceccherini con Milenkovic e Caceres. Occhio alla sorpresa Venuti sull’out di destra.Indisponibili: Pezzella, Chiesa.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Venuti, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.Thiago Motta può sorridere. L’allenatore rossoblù ha l’imbarazzo della scelta e sta pensando di avanzare la posizione di Cassata vicino ad Agudelo a servizio di Pinamonti. A centrocampo torna titolare Schone, confermato Sturaro dopo il gol contro la Spal. Fuori Radovanovic.Indisponibili: Kouame.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schone, Sturaro; Cassata, Agudelo; Pinamonti.Impegnata oggi alle 21 in Champions League contro lo Slavia Praga.Indisponibili: Sensi, Asamoah, Barella, Sanchez.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku.A destra dovrebbe rientrare Cuadrado, dall’altra parte confermato De Sciglio. Khedira e Bentancur in ballottaggio, sicuri di un posto Pjanic e Matuidi. Bernardeschi potrebbe tornare titolare sulla trequarti dopo la non convincente gara di Ramsey in Champions, uno tra Higuain e Dybala insieme a Ronaldo.Indisponibili: Rabiot, Alex Sandro, Douglas Costa, Pjaca, Perin, Chiellini, Mandzukic.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo.Impegnata domani alle 21 in Europa League contro il Cluj.Indisponibili: Marusic, Lukaku.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.Da valutare le condizioni di Mancosu e Falco, più complicato recuperare Babacar. Emergenza in attacco perché non ci sarà nemmeno Lapadula squalificato. In difesa Rispoli si gioca il posto con Meccariello dopo la buona gara col Cagliari.Indisponibili: Babacar, Mancosu, Falco Fiamozzi.Squalificati: Lapadula.Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakov; Farias, La Mantia.Bonaventura dovrebbe arretrare nei tre di centrocampo e fare spazio al ritorno di Calhanoglu e Suso insieme a Piatek. Bennacer è in ballottaggio con Biglia e in difesa Conti è favorito su Calabria.Indisponibili: Rebic, Borini, Castillejo, Duarte, Rodriguez.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.Impegnato oggi alle 21 in Champions League contro il Liverpool.Indisponibili: Insigne, Mario Rui, Ghoulam, Milik, Tonelli, Malcuit.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens.D’Aversa ritrova Gervinho che tornerà sulla fascia sinistra pronto a mettere il turno, dall’altra parte confermatissimo Kulusevski e al centro Sprocati aspettando il recupero di Inglese e Cornelius. Non è esclusa l’ipotesi di vedere Kucka falso nueve con Iacoponi a centrocampo e l’inserimento di Dermaku dietro.Indisponibili: Scozzarella, Cornelius, Inglese, Karamoh.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho.Impegnata domani alle 18.55 in Europa League contro il Basaksehir.Indisponibili: Pastore, Mirante, Cristante, Zappacosta.Squalificati: Zaniolo.Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.Senza Bereszynski e Depaoli, in difesa dovrebbe giocare Thorsby. Dubbio Bertolacci, se non ce la fa si scalda Vieira. Davanti confermato Gabbiadini, Caprari insidia Quagliarella che è ancora fermo a un solo gol segnato.Indisponibili: Depaoli, Barreto, Bertolacci, Bonazzoli, Bereszynski.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.Pochi dubbi per De Zerbi, che davanti dovrà fare ancora a meno di Defrel e Berardi e sceglie di nuovo Djuricic nel tridente con Caputo e Boga. Per il resto, dovrebbe giocare la stessa formazione che è scesa in campo con la Lazio.Indisponibili: Ferrari, Rogerio, Chiriches, Berardi, Pegolo, Defrel.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga.Ancora guai per Di Francesco, che era appena tornato e si è rifatto subito male. Davanti Floccari è favorito su Paloschi per il posto vicino a Petagna. Senza Missiroli, a centrocampo giocheranno Murgia, Valdifiori e Kurtic.Indisponibili: Di Francesco, Moncini, Fares, D’Alessandro.Squalificati: Missiroli.Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.Più no che si ad oggi per il Gallo Belotti, che difficilmente recupererà per la gara col Genoa. Zaza-Verdi dovrebbe essere la coppia d’attacco, con il ritorno da titolare di Rincon al posto di Lukic, e il ballottaggio tra De Silvestri e Aina sulla fascia.Indisponibili: Belotti, Iago Falque, Lyanco.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meité, Ansaldi; Verdi, Zaza.Ancora fuori Sema, Larsen verrà dirottato di nuovo sull’out di sinistra e Opoku giocherà sulla fascia opposta. A centrocampo Walace prenderà il posto di Jajalo, torna Okaka in attacco e farà coppia con Nestorovski. Panchina per Lasagna.Indisponibili: Sema.Squalificati: Jajalo.Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, de Paul, Larsen; Nestorovski, Okaka.Juric non dovrebbe cambiare nulla della formazione che ha vinto contro la Fiorentina. Fiducia a Di Carmine in attacco dopo il gol, l’unico dubbio è chi tra Salcedo e Zaccagni giocherà vicino a Verre a supporto dell’unica punta.Indisponibili: Veloso, Kumbulla, Badu, Bessa, Tupta, Crescenzi.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Salcedo; Di Carmine.