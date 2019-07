© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle notizie più ghiotte dell’estate di calciomercato “dilettanti”. Il trasferimento di Orlando Fanasca alla Vivace Furlani Grottaferrata, società di Prima categoria, ha fatto davvero scalpore. L’attaccante classe 1983, che l’anno scorso si è diviso tra la Cavese in Eccellenza e il Monterosi in Promozione, fino a due anni fa giocava stabilmente in serie D (ultima esperienza a Monterosi) e in passato ha vissuto anche importanti parentesi professionistiche (tra cui quella a inizio carriera con la Fiorentina e quella in B con la Ternana).«Ma la categoria, a questi livelli, non fa una grande differenza: quando entro in un campo di calcio penso solo a dare il meglio. Con un bimbo piccolo, volevo riavvicinarmi a casa (l’attaccante è di Marino) e ho trovato alla Vivace Furlani Grottaferrata un progetto estremamente affascinante». Inutile dire che la squadra della presidentessa Claudia Furlani e di mister Davide Vicalvi, già quarta nella passata stagione, ha chiare ambizioni di vittoria.«Dobbiamo fare il salto di categoria o tramite il campionato o tramite la Coppa – dice Fanasca – La società sta facendo sforzi importanti e ha portato qui giocatori di categoria superiore come Capolei, Bianchi e Costalunga con cui ho giocato a Monterosi. Ma da quello che ho capito c’è voglia di salire ancora nel corso del tempo». Per Fanasca, ovviamente, sarà il debutto assoluto in questa categoria. «Non ho mai giocato in Prima, ma cercherò di affrontare il campionato con la massima umiltà perché nel calcio le difficoltà esistono a tutti i livelli».