Fallo di Ronaldo su Cragno: l'entrataccia fa infuriare il Cagliari e i tifosi

Il fallo di Ronaldo su Alessio Cragno durante Cagliari-Juventus ha dato vita a tantissime polemiche. Il portoghese al 14' del primo tempo, cercando di intervenire in spaccata su un cross dalla sinistra, ha colpito con un calcio in pieno volto il portiere dei sardi. Per l'arbitro Calvarese solo cartellino giallo e non rosso come invece avrebbe voluto il Cagliari.

APPROFONDIMENTI CALCIO Pagelle Cagliari-Juve, Joao Pedro fantasma, Ronaldo impressionante CALCIO Juve, la risposta di Ronaldo: tripletta e Cagliari al tappeto

«Da regolamento - ha detto il presidente Giulini - è intervento da espulsione» mentre secondo Pirlo si trattava di un intervento di gioco e per questo non meritevole del rosso diretto. I tifosi del Cagliari si sono riversati sui social dove l'immagine dell'entrataccia di Ronaldo e della ferita al volto di Cragno sono diventati subito virali. La partita è finita 3-1 e CR7 è stato il grande protagonista con una tripletta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA