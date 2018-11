Falcao a Roma, il post del figlio Giuseppe: «Martedì invidierò Totti. Papà, perché non incontri anche me?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appello accorato da un cuore spezzato., che di cognome fa Falcao, chiede di incontrare il padre, salutarlo, vederlo anche se solo di sfuggita, per un attimo. Eccolo l'appello sul profilo Facebook di Giuseppe, che si informa, chiede al padre (che lo ha riconoscito solo legalmente ma che non ha nulla a che fare con lui) , presente martedì in occasione della sfida tra la Roma e il Real, un cenno, un solo sorriso. Una presenza, quella di Falcao, legata a Totti, che proprio martedì entrerà nelladella Roma. L'Olimpico, appunto, potrebbe essere il palcoscenico per questo sospirato incontro. Chissà se l'appello verrà ascoltato dal Divino, quel Paulo Roberto che qui nella Capitale tutti amano? Il figlio, Giuseppe, attende e scrive, pubblicando su Facebook una foto con Totti e Falcao. "Tante volte ho desiderato essere Totti, come ogni tifoso della Roma. Ma mai come martedì prossimo, anche per una sola stretta di mano, un sorriso, un "ciao Giuseppe", le poche righe del post su Facebook.