Il Falaschelavinio dopo aver a scelto il nome dell’allenatore (Gianluca Sgarra) che guiderà la squadra nel campionato di Eccellenza ha avviato la campagna acquisti. Sono arrivati, attaccante Francesco Di Nolfo (Cavese), Daniele Viola difensore del Morolo. Confermati per ora il centrocampista Capolei e i portieri Scarsella e Pasquino . La partenza è stata fissata per primo agosto in sede.

«Il Presidente Emilio Pasquino – ha detto Sgrarra – sta lavorando per costruire una buona squadra con tanti giovani che giocherà in maniera battagliera come piace a me. In pratica dovrà rispecchiare sia il mio carattere. Arriveranno giocatori importanti, con la voglia di far bene. L’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza prima possibile».







