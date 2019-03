La società Gsdil Falasche ha comunicato che Marco Tilli si è dimesso dalla carica di allenatore della Prima Squadra.

Dimissioni motivate da impegni di lavoro che non permettono a Marco di portare avanti l'impegno assunto con la professionalità e passione che lo hanno sempre contraddistinto in questi mesi...

La società ringrazia Mister Tilli per il lavoro svolto e si riserva di comunicare entro domani il nome del nuovo allenatore...

