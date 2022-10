Lecce-Juventus 0-1, decide una magia di Fagioli su assist di Iling Junior. I baby salvano Allegri

Fagioli si prende la Juve, con un gol (primo in A) capolavoro da tre punti contro il Lecce, e quasi non ci crede, sfogandosi con un’esultanza rabbiosa, in lacrime. È l’unico squillo al Via del Mare per i bianconeri ancora in grande difficoltà; nella ripresa Allegri si aggrappa ai baby Iling Junior e Fagioli che svoltano la partita, con un assist e un gol da 3 punti d’oro per la classifica. La Juve sorpassa momentaneamente Inter e Udinese al sesto posto, ma c’è ancora molto da lavorare.

I problemi della Juve

Bianconeri confusi e impalpabili in attacco, nel primo tempo 4 cartellini gialli e una sola occasione sulla testa di Rabiot. Allegri visti i 10 assenti prova a cambiare qualcosa, ma la 50° formazione diversa da quando è tornato a Torino non è ancora quella giusta: nell’intervallo corregge il tiro con Fagioli e qualcosa di meglio inizia a vedersi. Manca qualità in mezzo al campo e l’ex Cremonese riesce a fare la differenza, il Lecce gioca ordinato e compatto, concede pochi spazi e ancora meno occasioni. Entra anche Iling Junior, decisivo nel finale a Lisbona, e dopo un minuto piazza l’assist decisivo per Fagioli, che mette un pallone dolcissimo all’incrocio dei pali, Falcone immobile. La Juve passa in vantaggio ma non lo legittima con il gioco e nemmeno con le occasioni, il Lecce prova ad alzare i giri e il peso in attacco mentre dall’altra parte si sente eccome la mancanza di Vlahovic, Milik si muove molto ma non vede quasi mai la porta. Mentre dagli esterni non arrivano palloni giocabili: serata no per Cuadrado e Kostic, bene invece la difesa che regge senza concedere praticamente nulla. L’unico vero brivido è nel finale, con un tiro da fuori di Hjulmand che va a schiantarsi sul palo a Szczesny battuto, poi un paio di mischie in area ma il Lecce non trova lo spunto per il pareggio, esultanza di gruppo per la Juve, come fosse una finale.