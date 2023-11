Ufficiale, Cesc Fabregas nuovo allenatore del Como

Lunedì 13 Novembre 2023, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 12:24

Il Como ha annunciato ufficialmente l'esonero dell'allenatore Moreno Longo e la promozione ad interim di Cesc Fàbregas, attuale allenatore della Primavera. La decisione è stata presa dal board del club dopo la vittoria contro l'Ascoli nella 13ª giornata di Serie B. Longo aveva contribuito a evitare la retrocessione la scorsa stagione, ma ora il club mira a un cambiamento dinamico. Fàbregas svolgerà il suo primo allenamento mercoledì mattina. Il club ringrazia Longo per il suo impegno e dedizione, annunciando l'inizio della ricerca di un nuovo allenatore per il futuro. Il rappresentante ufficiale del gruppo proprietario, Mirwan Suwarso, esprime gratitudine ai tifosi e spera in un nuovo percorso che porti più emozioni e divertimento.

