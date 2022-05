Liga, Cannavaro in lizza per la panchina dell'Espanyol

Dall'Asia all'Europa, per la definitiva consacrazione. L'ex allenatore del Guangzhou Evergrande e della Cina ad interim Fabio Cannavaro, è infatti in corsa come possibile sostituto di Vicente Moreno sulla panchina dell'Espanyol nella prossima stagione della Liga spagnola. L'ex campione del Mondo dell'Italia nel 2006, vincitore del Pallone d'Oro, secondo quanto riporta "tiempodespanyol", sarebbe al primo posto nella lista dei candidati dopo la sicura partenza di Vicente Moreno a giugno.