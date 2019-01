Fa Cup, una squadra di Serie D elimina il Fulham di Ranieri

Harakiri del Fulham di Claudio Ranieri, sconfitto per 2-1 in casa dai semiprofessionisti dell'Oldham, formazione della quarta serie inglese. I bianconeri londinesi erano anche passati in vantaggio (Odoi al 7' st) ma poi, prima Sturridge (31' st) e poi Lang (43') hanno gelato il 'Craven Cottagè, dopo che pochi minuti prima (39' st) Mitrovic aveva sbagliato un calcio di rigore per i padroni di casa. Nessun problema invece per il Manchester City che ha seppellito sotto sette reti il Rotherham, squadra che milita nella Championship, l'equivalente della Serie B. Superano il turno anche il Watford (2-0 al Woking), il Millwall (2-1 al Hull City), il Qpr (2-1 al Leeds del 'Locò Bielsa), il Doncaster (3-1 al Preston) e il Barnet (1-0 allo Sheffield). © RIPRODUZIONE RISERVATA