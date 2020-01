FA Cup, qualificazione sofferta per il Tottenham di Mourinho

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata una serata importante in Inghilterra. Si sono infatti giocati i replay di Fa Cup. E gli occhi erano tutti addosso al Tottenham di Mourinho, costretto alla ripetizione della sfida dal Middlesbrough. Lo Special One ha superato il turno (2-1 il finale) ma non ha avuto vita facile. Soprattutto negli ultimi dieci minuti di partita, quando gli ospiti hanno accorciato le distanze dopo le due reti nel primo tempo di Lo Celso e di Lamela - bellissimo il gol dell'ex Roma con una inarrestabile stoppata prima di un colpo di punta ad anticipare il portiere- che sembravano aver spianato la strada verso una serata tranquilla. Va avanti anche il Newcastle che non ha avuto difficoltà a superare il turno. 4-1 il finale per la formazione allenata da Bruce che già nel primo tempo aveva messo in discesa la partita. L'unica vittoria esterna della serata è stata quella del Reading sul campo del Blackpool (0-1). Posticipato infine al 23 gennaio il replay tra Tranmere e Watford. Il primo turno si era concluso sul 3-3 con una rimonta strepitosa della squadra di League One sui più quotati uomini di patron Pozzo.