Sorpresa in Fa Cup dove il Liverpool capolista di Premier League è stato fermato sul 2-2 in trasferta dallo Shrewsbury Town, squadra che milita in terza divisione, costringendo i 'reds' a disputare nuovamente la partita valida per il quarto turno, questa volta all'Anfield. La squadra di Klopp spreca un doppio vantaggio firmato da Curtis Jones e un autogol di Donald Love facendosi raggiungere nella ripresa da una doppietta di Jason Cummings, in gol al 65' e al 75'.





