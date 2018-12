Fa, aperta un'inchiesta su Klopp per esultanza post-derby

Ultimo aggiornamento: 18:28

La Football Association ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, per la sua esultanza alla fine del derby del Merseyside. L'allenatore tedesco è scattato in piedi dalla panchina dopo il gol rocambolesco di Origi al 96' che ha regalato la vittoria ai Reds contro l'Everton ed è corso in campo ad abbracciare il portiere Alisson. Klopp, che ora rischia sanzioni che vanno dalla multa alla squalifica, si è poi scusato nel post-gara con il tecnico dell'Everton, Marco Silva: «Devo chiedere scusa, non volevo essere irrispettoso ma non potevo fermarmi. Non era un'esultanza programmata. Quando ho deciso di fermarmi, ero già vicino a Alisson. E lui era sorpreso», ha raccontato il tecnico del Liverpool, che è stato già perdonato dal suo collega. «Non ho visto la reazione di Klopp, ma se quel gol fortunoso lo avessimo segnato noi avrei potuto fare lo stesso -ha riconosciuto il tecnico portoghese-. Non ci vedo niente di irrispettoso».