Evra litiga con l'uomo di fiducia di Pep Guardiola dopo City-Real Madrid: ecco cosa è successo

In pochi se ne sono accorti, poi il video si è diffuso a grande velocità sul web. Si sta parlando del litigio avvenuto all’Etihad, al termine di Manchester City-Real Madrid 4-0, tra Patrice Evra (ieri in veste di opinionista a bordo campo di Amazon Prime Video) e uno degli assistenti e uomo di fiducia di Pep Guardiola. L’ex difensore, che in Italia ha indossato le maglie di Marsala, Monza e Juventus, si è presentato allo stadio vestito di rosso, per alcuni come omaggio alla sua ex squadra e rivale dei Citizens, il Manchester United. Un gran bel coraggio visto che, appunto, si trattava dello stadio del City. Da qui, sembra, la discussione molto accesa con Manuel Estiarte. Il dialogo, come detto, è stato ripreso da alcuni tifosi sugli spalti e poi condiviso sui social, è diventata presto una vera e propria lite.

Patrice Evra, in his daft red suit, wanting to fight everyone and try and spoil our night.



What a absolute fool he is..



A jealous little man…. pic.twitter.com/RHOa1lT2Mi — Lee (@mcfcman66) May 17, 2023

Sono addirittura dovuti intervenire gli addetti alla sicurezza, preoccupati evidentemente che i due potessero andare oltre. Ma cosa c’è dietro questa discussione? Secondo la ricostruzione di BBC 5Live, l’ex difensore «prendeva in giro il Manchester City per aver perso in questa stagione con lo United».

Evra stesso, poi, si è avvicinato al panel dei commentatori della CBS e ha spiegato il vero motivo della lite: «Uno mi ha guardato e mi ha detto tipo “Questo è per te!”. Mi sono avvicinato, gli ho chiesto perché fosse tanto agitato e lui mi ha risposto che l’anno scorso io avevo detto che quelli del City se l’erano fatta sotto e che per questo avevano perso. Quest’anno non si sono c..i addosso e questa è la verità, io sono un uomo onesto». Un linguaggio colorito, in diretta tv, per il quale la conduttrice Kate Abdo si è scusata con i telespettatori: «Noi non imprechiamo nelle nostre trasmissioni. Mi scuso con l’America». Evra ha ribattuto: «Andare di corpo non è imprecare, non dovreste invitarmi!». Poi, dopo aver preso in giro Micah Richards perché vestito «come un albero di Natale», ha lasciato la postazione urlando «I love this game!».

Chissà se Evra tiferà Inter nella finale di Istanbul.