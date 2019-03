Roma, da Eusebio a Claudio: allenatori diversi dai numeri simili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la sconfitta e l’eliminazione in Champions, Eusebio Di Francesco è stato esonerato per lasciare il posto a Claudio Ranieri, che nel 2009 subentrò in corsa a Luciano Spalletti. Curiosa la storia numerica dei due allenatori nelle loro esperienze sulla panchina della Roma. Come detto, Ranieri arrivò a Roma per sostituire Spalletti, la sua prima gara in panchina fu Siena-Roma 1-2 del 13 settembre 2009: i giallorossi vinsero in rimonta. La prima avventura di Ranieri durò in tutto 525 giorni; in questo periodo furono in tutto 84 le sue gare costituite di 47 vittorie (55,95%), 16 pareggi (19,05%) e 21 sconfitte (25,0%), 140 i gol fatti (80 in casa 60 fuori) e 103 i gol subiti (40 in casa e 63 fuori). Eusebio Di Francesco esordì invece con la Roma da allenatore il 20 agosto 2017, la sua prima gara in panchina fu Atalanta-Roma 0-1 (a segno Kolarov). L’ultima sua gara invece è stata quella del 6 marzo, finita 3-1 ai tempi supplementari. L’avventura di Eusebio Di Francesco è durata in tutto 563 giorni 38 giorni in più della prima avventura di Ranieri, numero di giorni che separa la sua prima dalla sua ultima partita sulla panchina giallorossa; in questo periodo sono state 87 sue gare, fatte di 46 vittorie (52,87%), 18 pareggi (20,69%) e 23 sconfitte (26,44%), 148 i gol fatti (88 in casa 60 fuori) e 107 i gol subiti (44 in casa e 63 fuori).