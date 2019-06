Italia, contro la Polonia in palio semifinale e pass per le Olimpiadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà l’aria frizzante di una città come Bologna, sarà che l’estate quando si colora d’azzurro ha tutto un altro fascino, sarà che Chiesa e compagni sono capaci di farti esaltare come e forse anche più della Nazionale maggiore ma il ct Di Biagio ha davvero ragione: «Stiamo rivivendo Italia 90, c’è voglia di appartenenza, la gente ha voglia di festeggiare e di gioire, dobbiamo sfruttare questo momento». E sfruttarlo vuol dire vincere questa sera anche contro la Polonia, in testa al girone insieme agli azzurri dopo il successo contro il Belgio. Come più volte detto la formula di questo Europeo non ammette il minimo errore. Se l’Italia dovesse vincere questa sera e contemporaneamente Spagna e Belgio pareggiano o vince la Rojita, gli azzurrini sono in semifinale con addirittura in tasca anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo nel 2020. Non sarà certo una passeggiata la sfida di questa sere nonostante il livello tecnico della Polonia è decisamente inferiore a quello della Rojita di De La Fuente. Di Biagio però non si fida e teme che i suoi non siano un po’ distratti: «Sarà una gara totalmente diversa scorbutica, la Polonia si sa difendere e sa ripartire molto bene. Dovremo fare la differenza con l’intensità nel prenderci la palla e nell’attaccare».AGGRESSIVITÀIl Dall’Ara farà di nuovo il pieno d’amore. D’altronde gli azzurrini ci hanno impiegato davvero poco a far sognare altre notti magiche. Qualche cambio questa sera ci sarà. Di Biagio deve valutare le condizioni di qualcuno (Zaniolo uscito per un colpo alla testa) e il livello di stanchezza. In avanti rispetto alla sfida di domenica nel tridente con Chiesa ci saranno Orsolini e Cutrone. Dietro chance da titolare per Bastoni. Servirà ancora una volta una gara d’intensità. Quella che gli spagnoli hanno scambiato per “cattiveria” lamentandosi del gioco troppo falloso. Immediata la risposta del ct azzurro: « E’ una caduta di stile non molto bella». A chiudere il discorso ci ha pensato Gianluca Mancini, tra i più aggressivi in campo: «Stavano sempre per terra. Loro si lamentano, ma abbiamo vinto noi».ITALIA (4-3-3): 22 Meret; 2 Calabresi, 13 Mancini, 15 Adjapong, 12 Dimarco; 18 Barella, 10 Mandragora, 7 Lo. Pellegrini; 11 Orsolini, 9 Cutrone, 14 Chiesa. A disp.: 1 Audero, 16 Montipò, 4 Bonifazi, 6 A. Bastoni, 19 Romagna, 3 Pezzella, 21 Locatelli, 5 Tonali, 23 Murgia, 17 F. Bonazzoli, 20 Kean. All.: Di BiagioPOLONIA (4-3-3): 1 Grabara; 21 Fila, 4 Wieteska, 6 Bielik, 3 Pestka; 19 Jagiello, 16 Dziczek, 7 Zurkowski; 23 Michalak, 9 Kownacki, 10 Szymanski. A disp.: 12 Lis, 22 Loska, 20 Gumny, 5 Bochniewicz, 15 Jonczy, 8 Piotrowski, 2 Placheta, 17 Jozwiak, 13 Wdowiak, 14 Buksa, 11 Swiderski, 18 Tomczyk All.: MichniewiczArbitro: Kulbakov (BLR)In tv: ore 21 Rai Uno