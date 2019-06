La Danimarca batte 3-1 l'Austria e fa un favore all'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Danimarca vince meritatamente contro l'Austria, per 3-1, e fa un favore all'Italia nell'ottica della migliore seconda dei gironi dell'Europeo Under 21. Nel primo tempo è un monologo dei danesi che hanno ben sei limpide occasioni da rete - compreso un palo clamoroso - e che vanno in vantaggio al 33' con una bella conclusione di Maehle.Pochi secondi dopo l'intervallo la partita si trasforma: Lienehart (47') in tuffo di testa sugli sviluppi di un corner insacca la rete del pareggio. I danesi non ci stanno e colpiscono un altro legno prima di vedersi annullare una rete per fuorigioco. Qualche istante dopo (è il 73'), sul rovesciamento di fronte, rigore per l'Austria. Iversen ipnotizza il neo entrato Baumgartner e il risultato resta invariato.Dallo scampato pericolo al nuovo vantaggio danese il passo è breve: è ancora Maehle a insaccare sottomisura (al 77') con Skov Olsen che, in pieno recupero (93'), chiude il match con un perfetto diagonale a giro.