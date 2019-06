© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la sconfitta con la Polonia che ha complicato la vita agli Azzurrini, ora il destino dell'Italia di Gigi di Biagio è appeso ad un filo: per passare il turno da prima in classifica bisognerà battere il Belgio stasera a Reggio Emilia e sperare che contemporaneamente la Spagna sconfigga i polacchi con uno o due gol di scarto. In caso di risultato sfavorevole al Dall'Ara, bisognerà comunque cercare di battere i ''Jonge Duivels'' col maggior scarto possibile per ambire al posto da miglior seconda.LE FORMAZIONI UFFICIALIBELGIO (4-4-2): De Wolf; Cools, Bushiri, Bornauw, Cobbaut; Bastien, Heynen, Schrijvers, Omeonga; Saelemaekers, Lukebakio. All.: WalemA disp.: Jackers, Teunckens, De Norre, Mbenza, Leya Iseka, De Sart, Verschaeren, Schryvers, Amuzu, Wouters, Mangala.ITALIA (4-2-3-1): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora; Chiesa, Locatelli, Pellegrini; Cutrone. All.: Di BiagioA disp.: Audero, Montipò, Bonifazi, Tonali, Orsolini, Dimarco, Adjapong, Bonazzoli, Romagna, Kean, Murgia.