Sabato 1 Giugno 2024, 06:00

Il primo giorno, inevitabilmente, si parla degli assenti, di Acerbi e Zaniolo ko per infortuni, di Locatelli e Bonaventura per scelta tecnica. Si parla di regole e valori, linee guida per interpretare al meglio l’impegno, per onorare la maglia. Si parla di noia, di quei momenti, durante il lungo ritiro, che ti portano al vizio (vedi giocate notturne alla PlayStation) e per questo, il ct Spalletti ha fatto allestire le stanze dei giochi, una a Coverciano e una nell’hotel VierJahreszeiten di Iserlohn, che accoglierà dal 10 giugno gli azzurri per l’avventura di Euro 2024 in Germania, cominciata ieri a Coverciano.

Italia, Spalletti: «Vogliamo rendere orgogliosi gli italiani. Fagioli è una scelta tecnica»

LE PAROLE DI SPALLETTI

Spalletti tocca tutti gli argomenti, con serenità, fa capire che - nonostante il dispiacere nell’aver dovuto dire di “no” - ora non contano gli assenti («a parlarne ci facciamo del male»), ma quelli che ci sono, che secondo lui sono di alto livello, come Chiesa («uno che nel piede ha la fucilata, lo strappo, la vampata»). Ogni scelta di solito può portare a tensioni, reazioni, discussioni, sia per chi viene fatto entrare (Fagioli) sia per chi è dovuto uscire (Locatelli su tutti). Scelte che tra l’altro non sono ancora terminate: i presenti a Coverciano sono 27 (più Scalvini e Scamacca che raggiungeranno il ritiro il 7 giugno) e dal gruppo ne dovranno uscire 3. «Le responsabilità portano alla felicità. Mi dispiace per chi ho dovuto lasciare fuori, ma ho visto Bonaventura un po’ a corto di fiato e ho rinunciato a Locatelli per una questione di ruolo. Lui è un bravo calciatore, ha un buon piede, ma è troppo conservativo come regista, ruolo che invece si sta evolvendo. Avevo bisogno di maggiore estro. Mi piange il cuore averli esclusi, a Locatelli non posso che chiedere scusa. Non ci sono Acerbi e Zaniolo, due calciatori importanti, ma punto molto su chi è ora con noi».

L’ESTRO

Spalletti vuole una squadra di qualità, «ho pensato all’insieme e non ai singoli». E siamo a Fagioli, una presenza che ha fatto chiacchierare i perbenisti, al di là dell’aspetto tecnico. Lucio è andato oltre, del resto Fagioli ha pagato il post calcioscommesse. «Lui ha qualità, creatività che ci servono. Mi ha fatto una buonissima impressione e se andiamo a vedere i suoi peccati, merita comprensione. Non riusciva a resistere alla tentazione». Tentazione che è costata cara a Scamacca qualche mese fa, escluso dalla Nazionale per aver fatto tardi davanti a una PlayStation durante la notte prima di una match decisivo, contro l’Ucraina a Leverkusen. Ora lo ritroverà diverso? «Io ho bisogno di vedere nei calciatori il sacrificio, i valori su cui siamo stati educati. L'Italia è un popolo di gente abituata a lavorare, a sacrificarsi. Scamacca per certi versi non mi era piaciuto e a marzo l'ho lasciato fuori. Poi però ha fatto vedere la sua crescita, i gol, più continuità rispetto alle altre volte. Ha tutto come calciatore. Ma è un po' pigro, bisogna che perda questa pigrizia. Magari l'ha persa... Siamo contenti di vedere ciò che ci metterà a disposizione». La PlayStation magari è prevista nelle “famose stanze dei giochi”: ping pong, biliardo, calcio balilla etc. A orari contingentati e mai in notturna. «A mezzanotte e mezza tutti in camera, perché le dipendenze non vanno bene. Chi vuole buttare via il tempo non viene in Nazionale». Vedremo un’Italia con le idee chiare sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma ciò che il ct chiede ai suoi è disciplina, serietà, attaccamento e orgoglio nazionale. Ed è ciò che ha detto ieri nel primo discorso motivazionale fatto ai giocatori. Con lui c’era Buffon, che avrebbe citato al gruppo un episodio di Euro 2012, che poi ha spinto il gruppo ad arrivare in finale. «Dobbiamo fare promessa a tutti gli italiani, che saremo degni della fortuna che ci è toccata, dovremo dimostrare di essere degni di vestire questa maglia e avere dentro tutte quelle cose che gli italiani provano per noi. Bisogna avere chiaro un aspetto, l'orgoglio di vestire questi colori, nei quali si riconosce un Paese intero. Dobbiamo far vedere che facciamo un mestiere con molti privilegi e anche diversi vantaggi, che lottiamo tutti per la stessa causa. Abbiamo una meravigliosa opportunità di moltiplicare le attese e le emozioni di tante persone che ci seguono e verranno a vederci, bisogna respirare il loro respiro e vivere gli stessi sentimenti che ci trasmettono amandoci anche da casa. Dare tutto, senza avere rimpianti».