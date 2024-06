Martedì 4 Giugno 2024, 06:15

Secondo Francesco Totti, anche Spalletti è «un numero 10». E aggiunge: «Peccato che non possa giocare». Lasciamolo stare, per ora: di numeri 10, a Coverciano, ce ne sono già abbastanza, cinque: Rivera, Antognoni, Baggio, Totti e Del Piero. E infatti all’improvviso, appare il sole, che scansa le minacciose nuvole nere di Firenze. Appare la luce, a Coverciano per qualche ora si respira grandezza, l’Italia sogna con quei cinque, avanza grazie al soffio dei giganti del passato, che hanno dato gloria della Nazionale e hanno abbracciato cinquant’anni di storia del nostro Paese e coinvolto genereazioni di appassionati, amanti dei colori azzurri. Hanno vinto, sofferto, oggi sono dei giovanotti attempati, ma di loro non si è dimenticato nessuno, tanto meno Spalletti. Qualcuno, come Antognoni e Rivera, appaiono un po’ spaesati e in mezzo a quei ragazzacci si trovano spesso a rincorrere. E’ il giorno della fantasia, che parte dagli anni ‘70, con il Golden Boy Rivera e finisce al duo campione del Mondo nel 2006, Totti-Del Piero. E poi là in mezzo, sua maestà Roberto Baggio, sempre schivo e riservato, ma dispensa sorrisi («è stata una sorpresa questa convocazione»), lì è perfettamente a suo agio. «Qui vengo da più di quaranta anni».

Italia, i "Fantastici 5" a Coverciano. Spalletti: «Ogni calciatore deve avere le loro qualità». Totti: «Pellegrini può essere il numero 10 perfetto»

LA MOSSA DI SPALLETTI

Luciano Spalletti li ha voluti tutti lì («abbiamo bisogno di miti, i ragazzi attraverso loro devono capire il valore e il segno di appartenenza che questa maglia azzurra ci dà»), al suo fianco. Non sono ospiti, quella è casa loro. Spera che il loro tocco magico, anche se arruginito, dispensi magia ai suoi ragazzi, perché tutti i calciatori si sentano un po’ dei “numeri dieci”. La maglia azzurra, nell’occasione, ha proprio questa scritta “siamo tutti dieci”, e i 29 convoocati da Spalletti la indossano dal momento in cui i “Fantastici cinque” varcano il cancello di Coverciano, fino all’allenamento di rifinitura in vista del test di stasera contro la Turchia a Bologna. I ragazzi di Spalletti si sono visti sfilare davanti complessivamente 338 presenze e 84 gol distribuiti sui quei cinque in questi 58 anni di Nazionale (Del Piero il più longevo con 13 anni e 6 mesi di azzurro, poi Baggio 13 anni e 5 mesi, Rivera 12 anni e 1 mese, Antognoni 9 anni, Totti 7 anni e 9 mesi). Almeno uno di loro è stato in campo dai Mondiali 1962 a quelli del 2006 (fatta eccezione per Messico ’86: Rivera dal ‘62 al ‘74; Antognoni dal’78 all’ ‘82; Baggio e Del Piero dal ‘90 al ‘98, con Alex che ha poi preso parte, con Totti, ai Mondiali 2002 e 2006. Ovvio che alla fine della giornata la parola riassuntiva fosse «emozione». Emozione anche di Buffon, che nella sua storia ha indossato la maglia numero 1, alla quale Spalletti ha aggiunto un virtuale “0” per sancirne la grandezza e metterlo al pari di quei cinque lì. «Questa è una data che andrà tatuata sul nostro corpo», le parole di Gigi, che si è fatto una rimpatriata tra amici. Rivera, Antognoni, Baggio, Totti, Del Piero hanno trascorso tutta la mattinata tra gli azzurri, hanno rivissuto attraverso le immagine tutte le loro gesta con la maglia dell’Italia e ognuno di loro ha lasciato una frase al gruppo, nel colloqui avvenuto in Aula Magna dopo pranzo. «Che ripeteremo ad ogni partita che andremo a giocare», assicura Spalletti.

LE FRASI DA RICORDARE

Totti è stato il più divertente: «Se in campo giochiamo noi cinque, poi chi corre? In ogni caso, la cosa importante è pensare alla vittoria attraverso il divertimento»; Antognoni ha ricordato di aver visto crescere nei vari settori giovanili tanti dei ragazzi che ora fanno parte della Nazionale «evidentemente avevamo individuato quelli giusti»; Del Piero ha parlato di «pressioni, che sono grandi, esattamente come quello che farete: e un giorno ve le ricorderete con gioia»; Baggio, che ha lanciato Pellegrini come nuovo numero 10, ha parlato di «responsabilità: o le affrontiamo o le perdiamo, è un macigno ma dovete stare sereni». Infine, la battuta di Rivera, il grande vecchio: «Mi raccomando, il calcio d’inizio battetelo sempre in avanti (non come si fa ora, che spesso viene effettuato all’indietro, ndr): a me è servito, con quella mossa ho segnato il gol del 4-3 alla Germania nel 1970». Prima di scappare a Roma, Totti - che a pranzato al tavolo con il suo Pellegrini - si è dilungato a parlare di questa Nazionale. Lui è per Scamacca. L’ho visto da vicino, è una bestia. L’Italia è in buone mani, farà un grande Europeo. L’importante è che si continui a credere nei numeri 10, senza di loro il calcio è meno bello. Pellegrini può indossare quella maglia? Certo, ha tutte le qualità per farlo». Una specie di passaggio del testimone, l’ennesimo.