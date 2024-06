Venerdì 7 Giugno 2024, 05:15

«Scegliere dà responsabilità e la responsabilità mi porta alla felicità», così ha esordito Luciano Spalletti venerdì scorso, primo giorno di raduno dell’Italia. Erano 30 gli azzurri, poi 29 e da ieri ventisei, i definitivi (o quasi). Le scelte sono state dolorose, in principio per le esclusioni di Locatelli e Bonaventura, e ora con gli ultimi tagli, Provedel, Ricci e Orsolini. Da oggi si fa sul serio: ore 12, si riapre il cancello elettronico di Coverciano e via, tutto d’un fiato verso l’esordio a Euro 2024, il 15 a Dortmund con l’Albania. E chissà se quel giorno, Lucio avrà Nicolò Barella, uno dei giocatori più importanti di questa Nazionale e reduce, insieme ad altri 8 di questa rosa (i nomi nel grafico a destra), dal successo di Wembley nel 2021. Cominciare senza Nicolò, che non ha ancora recuperato dai problemi muscolari ed è costretto a restare nei box, sarebbe un problema che il ct non vorrebbe correre, visto che ha già dovuto rinunciare in extremis a Zaniolo, Scalvini e Acerbi. Un altro reduce dal successo del 2021 e pure di un certo peso, è il capitano della spedizione, Gigio Donnarumma, che dovrà difendere la porta con un peso addosso e qui Spalletti dovrà essere bravo a motivarlo: il Psg ha acquistato il portiere russo, considerato un prodigio, Matvej Safonov, che è andato a sostituito il vecchio Navas, via per fine contratto. Luis Enrique, secondo fonti francesi vicino al Psg, avrebbe messo in discussione le gerarchie e Gigio ora si dovrà giocare il posto con il venticinquenne numero uno della nazionale russa (non tanto con il terzo, Arnau Tenas). A Luis - come a Spalletti - piace un numero 1 che sappia impostare il gioco, e Gigio dovrà migliorare anche in questo. L’Europeo che sta per cominciare per lui è una vetrina, anche per dimostrare al Psg di essere ancora lui il numero uno. Dietro qui in azzurro ha un portiere forte, Vicario, che nell’ultimo anno ha fatto più di un passo in avanti, come esperienza e in qualità tecniche. A Parigi, Donnarumma, è andato proprio dopo l’Europeo 2021 e tre anni dopo dovrà lottare per riprendersi quello che si è guadagnato, tra alti e bassi e mille pressioni subite. In Nazionale non è mai stato messo in discussione e questo gli ha sempre dato forza. In passato era riuscito a superare la concorrenza di Navas e ora dovrà ripetersi contro Safonov (e magari Vicario). Davanti a Gigio, Lucio costruirà una squadra fluida, di qualità: ogni calciatore deve saper occupare più ruoli. Mandare a casa Orsolini non è il segnale che l’Italia non giocherà più con i tre attaccanti, ma se lo farà, il posto di Orso potrà essere occupato da ElSha, Cambiaso, Chiesa. Le soluzioni non mancano. Presenti, in un eventuale 3-5-2 o 3-4-2-1, anche sufficienti esterni a tutta fascia come Cambiaso, Darmian, Bellanova, Di Lorenzo, più dall’altra parte Dimarco. Gli esterni alti in rosa, possono pure agire da trequartisti (Raspadori, Zaccagni, Pellegrini, ElSha), andando ad occupare quei mezzi spazi di cui spesso parla Spalletti.

GLI ALTRI OUT

Il taglio ha colpito pure Provedel, in ballo fino all’ultimo per i problemi muscolari di Meret. Il laziale resta in preallarme come gli altri (secondo l’articolo 48 Uefa, si possono sostituire elementi della rosa fino alla vigilia della prima partita, i portieri addirittura prima della seconda). Il terzo ballava tra Ricci e Fagioli, Lucio ha scelto lo juventino, che può essere il vice di Jorginho o di Pellegrini. Domani foto ufficiale e domenica ultimo test, a Empoli contro la Bosnia, prima della partenza per la Germania. Il 10 sera è previsto l’arrivo degli azzurri a Iserlohn, cittadina della Renania a trenta chilometri da Dortmund. L’Italia alloggerà all’Hotel VierJahreszeiten. L’11, inaugurazione di Casa Azzurri e primo allenamento al campo sportivo locale, l’Hemberg Nord, davanti a quattromila persone.