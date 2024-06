Europei 2024, Donnarumma: «Vogliamo scrivere un'altra pagina di storia per l'Italia»

A poche ore dalla gara d'esordio con l'Albania ha parlato in conferenza stampa Gigio Donnarumma: «La squadra è pronta e io cercherò di dare tutto. Proveremo a rivivere le notti magiche del 2021».

Con l'Albania

L' ex portiere del Milan ha analizzato il match con la squadra albanese: «Con l'Albania bisognerà stare concentrati perché ci sono molte insidie. È una formazione rapida e veloce, con individualità forti.

Bisognerà stare compatti per tutto il match. Vincere domani vorrebbe dire mettere un mattoncino per la qualificazione. Il girone è difficile quindi partire bene sarà fondamentale».

Sulle regole

«Non ci sono regole rigide, bisogna avere responsabilità ed equilibrio. L'importante è non fare tardi la sera. Il mister ha dato indicazioni e consigli, ma non regole rigide».

La fascia da capitano

«Per me essere capitano non cambia, ma è sicuramente una responsabilità in più. Vogliamo scrivere un'altra pagina di storia per l'Italia».