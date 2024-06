Europei 2024, Theo Hernandez lascia l'allenamento della Francia per infortunio

L'avvicinamento agli Europei 2024 si fa sempre più difficile e pieno di ostacoli per le Nazionali partecipanti. Le rappresentative si stanno preparando in vista dell'inizio del torneo, al via venerdì 14 alle 21, ma il pericolo degli infortuni sta colpendo tutte le squadre. Dall'Italia all'Olanda, sono tante le selezioni che hanno avuto a che fare con gli stop fisici e ora è toccato anche alla Francia. I tifosi transalpini hanno seguito con il fiato sospeso l'ultimo allenamento della squadra, a cui ha partecipato solo in parte Theo Hernandez.

Infortunio Theo Hernandez, cosa ha

Come riporta L'Equipe, il terzino sinistro de Milan ha lasciato l'alenamento della Francia dopo 20 minuti.

Dal ritiro di Paderborn, ancora non è chiara quale sia la condizione fisica dell'ex Real Madrid che resta in dubbio per la gara di esordio con l'Austria. Non è da escludere, poi anche una totale estromissione dal torneo anche se gli esami e i controlli dei prossimi giorni permetteranno di capire al meglio come sta Hernandez.